膠戰S2｜Edan與小學同學「小薯茄」阿冰相認：「我傾慕咗佢好耐」
ViuTV《膠戰S2》6膠Edan（呂爵安）、岑珈其、Jeffrey（魏浚笙）、阿正（黃正宜）Hillary（劉沛蘅）、肥腸（徐浩昌）繼續帶歡樂畀大家，第二集請來網絡紅人「小薯茄」阿冰等齊齊派膠﹗玩遊戲前先上演一幕「浪漫」重遇記，原來Edan同阿冰是小學同學，Edan憶起往事，竟然講到紅到面晒﹗
文：東方新地｜圖：《膠戰S2》 影片截圖、阿冰IG
ViuTV節目《膠戰S2》逢星期日晚上10點半播放，每集挑戰唔同主題，一時玩玩小遊戲，一時又考驗大智慧，還會不定期請來嘉賓「小薯茄」阿冰、程人富同麗英一齊派膠﹗
Edan回憶同阿冰坐校車
周日(17日)播出的第二集，今集以「小學雞玩的遊戲」作主題，走入校園，6膠盡顯青春氣息，並邀請到小薯茄的麗英、阿冰及程人富做嘉賓一齊玩。Edan驚喜和阿冰相認，原來二人是小學同學。Edan笑言：「小學嘅時候，同你一齊坐校巴，我坐喺前邊，我傾慕咗佢好耐。」講起面都紅晒﹗阿冰同Edan就讀慈幼葉漢千禧小學。
阿冰最記得Edan朗誦浮誇樣
Edan同阿冰相認完，阿冰就提及早前在網上瘋傳Edan小學朗誦比賽的片段，笑言好難唔記得Edan小學時的模樣。
另外，當大家分隊齊齊玩遊戲「唔准手指指」時，阿正再度花痴mode發作，不停為Jeffrey喝采，大叫：「好型呀」，場面爆笑。
被封YouTube界女神
24歲阿冰（吳冰）是網上短片平台小薯茄的成員。2017年畢業於香港浸會大學電影學院。2019年拍攝ViuTV電視劇《理想國》，為其中一個單元的女主角。阿冰有YouTube界女神之稱，IG追蹤人數達29萬﹗