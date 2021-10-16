膠戰S2｜Edan與小學同學「小薯茄」阿冰相認：「我傾慕咗佢好耐」

ViuTV《膠戰S2》6膠Edan（呂爵安）、岑珈其、Jeffrey（魏浚笙）、阿正（黃正宜）Hillary（劉沛蘅）、肥腸（徐浩昌）繼續帶歡樂畀大家，第二集請來網絡紅人「小薯茄」阿冰等齊齊派膠﹗玩遊戲前先上演一幕「浪漫」重遇記，原來Edan同阿冰是小學同學，Edan憶起往事，竟然講到紅到面晒﹗

文：東方新地｜圖：《膠戰S2》 影片截圖、阿冰IG