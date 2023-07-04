膠戰S3｜首集有鄭中基做嘉賓 盤點5大笑位阿正獲封「岸兜正」

《膠戰S3》今晚（ 3日）九點半首播，「6膠」之一的呂爵安（Edan）和魏浚笙（Jeffrey）被神秘大佬擄走，其餘四膠黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）兵分兩路挑戰各項指定任務，並獲得藏參地點的線索。6膠成功集合後，神秘大佬的真正身份亦正式揭盅，他就是在電影《闔家辣》和《死屍死時四十四》飾演Edan爸爸的鄭中基（Ronald），不少網民大感驚喜高呼：「暴龍哥！」不單止嘉賓夠驚喜，首集亦有不少笑位，同大家盤點第一集的5大笑位！