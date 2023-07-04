膠戰s3 鄭中基

膠戰S3｜首集有鄭中基做嘉賓 盤點5大笑位阿正獲封「岸兜正」

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《膠戰S3》今晚（ 3日）九點半首播，「6膠」之一的呂爵安（Edan）和魏浚笙（Jeffrey）被神秘大佬擄走，其餘四膠黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）兵分兩路挑戰各項指定任務，並獲得藏參地點的線索。6膠成功集合後，神秘大佬的真正身份亦正式揭盅，他就是在電影《闔家辣》和《死屍死時四十四》飾演Edan爸爸的鄭中基（Ronald），不少網民大感驚喜高呼：「暴龍哥！」不單止嘉賓夠驚喜，首集亦有不少笑位，同大家盤點第一集的5大笑位！

膠戰s3 鄭中基 「6膠」與鄭中基大玩遊戲。
「6膠」與鄭中基大玩遊戲。（圖片來源：ViuTV截圖）
膠戰s3 鄭中基 鄭中基是《膠戰S3》首集嘉賓。
鄭中基是《膠戰S3》首集嘉賓。（圖片來源：ViuTV截圖）

1.「煨Sir」Jeffrey完全幫唔到手

被神秘大佬擄走的Edan和Jeffrey需要玩遊戲自救，Jeffrey要透過電話熒幕指示矇眼的Edan搵鉸剪，不過他就話：「電話個Mon太細睇唔到」完全幫唔到手，之後他才發覺Edan雙手被綁住，淡淡然說：「嘩，原來你隻手綁咗喺後面，唔怪得咁辛苦啦。」連節目組都忍唔住表示「煨生，你啱啱瞓醒？」

膠戰s3 鄭中基 Jeffrey要透過電話熒幕指示矇眼的Edan搵鉸剪，不過他就話「電話個Mon太細睇唔到」完全幫唔到手。
Jeffrey要透過電話熒幕指示矇眼的Edan搵鉸剪，不過他就話「電話個Mon太細睇唔到」完全幫唔到手。（圖片來源：ViuTV截圖）
膠戰s3 鄭中基 最後Edan要靠自己。
最後Edan要靠自己。（圖片來源：ViuTV截圖）

2. Jeffrey極度中二病

Edan成功搵到鉸剪，剪開索帶鬆綁後，就輪到幫Jeffrey搵鎖鑰解開綁在雙手的鐵鏈。Edan不久就發現提示，但就誤將「J」字數錯是第9個英文字母，後來更正是第10時，Jeffrey非常得戚表示：「Kong U（香港大學）畢業，同我啲OU（公開大學）仔比都係差啲」，再沾沾自喜連笑兩聲，中二病發作非常搞笑。

膠戰s3 鄭中基 Jeffrey笑Edan計錯數。
Jeffrey笑Edan計錯數。（圖片來源：ViuTV截圖）

3. 鄭中基致敬《明日戰記》

「大佬」鄭中基出場時，非常有氣勢地推開門並講了一句：「我就係大佬，大佬就係我」，致敬《明日戰記》張家輝的「我就係天幕，天幕就係我」，不少網民表示「笑咗出聲。」

膠戰s3 鄭中基
（圖片來源：ViuTV截圖）

4. Hillary攻擊力Max

鄭中基與6膠大玩遊戲「無賴大戰真心膠」，實質是吹水亂噏大會。飾演「無賴」及「真心膠」（知道題目真正解說）的人需根據題目輪流解說，而只有一人擔任的「高手」則要從眾人的解說中，估出知道真正答案的「真心膠」。第一條題目是「拿破崙情結」，珈其是「高手」負責估，Hillary向着珈其逐一描述何謂「拿破崙情結」：「心理病for矮仔，呢啲人脾氣比較暴躁，會成日打人，係拿破崙改㗎個名。我真係『真心膠』，如果唔係唔會講呢啲嘢嚟刺激你。」

「連環中槍」的珈其聽到燥底，仲揚言：「一定唔會投你」。網民笑指「Hillary攻擊力Max」，以為她是針對珈其之際，原來Hillary真的是「真心膠」，珈其隨即發火說：「你（Hillary）做咩針住我嚟講？（Hillary：佢係咁寫㗎！）佢派比我㗎條仆X！」

膠戰s3 鄭中基 Hillary向着珈其逐一描述何謂「拿破崙情結」，珈其「連環中槍」。
Hillary向着珈其逐一描述何謂「拿破崙情結」，珈其「連環中槍」。（圖片來源：ViuTV截圖）

5. 阿正變「岸兜正」

連做兩個回合「高手」的阿正於短短十分鐘內被Edan呃足兩次，「無賴」Edan靠着場外演技，以及一副講到似層層的嘴臉，令阿正極猶豫兼連信佢兩次。當得知Edan是「無賴」後，曾表示不再相信對方的阿正崩潰大叫：「我頂你個X，你死開」，眾人隨即以題目「岸兜」來命名阿正，她從此多了一個新名「岸兜正」。珈其笑言：「Edan做無賴真係一流」，連鄭中基亦忍不住說：「真心無賴呢啲先難搵！」

膠戰s3 鄭中基 「無賴」Edan靠着場外演技，以及一副講到似層層的嘴臉，令阿正極猶豫兼連信佢兩次。
「無賴」Edan靠着場外演技，以及一副講到似層層的嘴臉，令阿正極猶豫兼連信佢兩次。（圖片來源：ViuTV截圖）
膠戰s3 鄭中基 阿正新名「岸兜正」。
阿正新名「岸兜正」。（圖片來源：ViuTV截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖

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