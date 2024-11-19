萬千星輝賀台慶2024｜一文看清台慶夜各大重點！
台慶2024｜1. 汪明荃用AI大玩回憶殺
今晚台慶一開波，就有效力了53個年頭的汪明荃打頭陣。今晚台慶搞搞新意思，用AI還原汪明荃在53年前的樣子，之後仲有汪明荃帶領一班4位金花羅毓敏、鄺潔楹、江嘉敏及林凱恩唱《歡樂今宵》，隨即更帶出《歡樂今宵》的一班元老班底出場，大玩回憶殺。
網民發現開幕一場特效，畫面由70年代廣播道搬到今天電視城的電腦動畫， 是參考了2013年韓劇《來自星星的你》片頭畫面，運鏡和象徵城市急速發展特的特效概念，基本上一模一樣，只是不老外星人金秀賢變成了汪明荃。
台慶2024｜2. 福祿壽扮鬼扮馬王祖藍扮「Baby Face」
台慶又點少得「福祿壽」王祖藍、阮兆祥、李思捷，今晚三位在台慶合體，連同一班《福祿壽訓練學院》學員惡搞不同熱門人物。
一開場就有阮兆祥同黃建東等人組成新組合「West Kowloon」惡搞「Loong 9」，就連團員之一的冼靖峰都出場自抽，稱自己為「神犬拉西」。之後仲扮東張何太「鵝太」，模仿何太金句「你7街訓」，接著唱出《講不7聲》。至於李思捷就扮郭富城同黃百鳴，「真」黃百鳴亦有拍短片賀台慶。
王祖藍就負責扮汪明荃「Pizza姐」和《呃錢》的焦點人物「Baby Face」，笑爆在場觀眾。
台慶2024｜3. 全台瘋狂Hard Sell阿姐演唱會
汪明荃將在11月23日開紅館演唱會，全台藝人開口埋口都不聽提阿姐開演唱會一事。其中王祖藍在扮「Pizza姐」的時候更拿出「門票」Hard Sell到出曬面：「觀眾睇到都呆哂」、「咁樣賣廣告」、「阿姐啲飛賣唔晒？」等。
台慶2024｜4. 小花性感登場 玩長腿放題
今晚一班32位美女藝人包括張曦雯、葉蒨文性感登場，穿上露肚極短舞衣，大曬性感身材，刺激在場觀眾和一班網民眼球，不過亦有部分網民指現場似夜總會現場：「一黎就咁多對腳 睇唔切喎」、「好多小朋友睇緊㗎」、「Candy企C位好靚」等。
台慶2024｜5. 全台小生花旦大曬冷 陳展鵬被批亞視味濃
一眾小花跳完性感舞後，就到蘇永康帶領全台小生花旦登場。各位小生花旦在蘇永康的歌聲陪襯底下，學足時裝騷一樣，逐個出場擺Pose。其中陳展鵬的服裝就被狠批亞視味濃，不過一班花旦都依然非常有睇頭，張曦文和郭柏妍就憑極高顏值獲網民清一色激讚！
台慶2024｜6. 賣慘環節反應兩極
每年台慶都不乏催淚環節，去年就有就有一班藝人上台訴說自己入行以來的辛酸史，總經理曾志偉都忍唔住聽到喊。今年就有張振朗和譚俊彥介紹出「全台力撐潛質男藝人」和「全台力撐潛質女藝人」的得主廖家爵和曾文心的辛酸故事，搞到曾志偉又忍唔住大喊！不過網民都對催淚環節的反應兩極，有網民更狠批越睇越悶兼無新意。