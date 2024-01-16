《萬千星輝頒獎典禮》獎座總值6位數 普通打工仔42個月買得起
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TVB重頭騷《萬千星輝頒獎典禮2023》已圓滿結束，今屆視帝及視后分別由陳豪及佘詩曼獲得該殊榮，而阿佘更捧走埋「馬來西亞最喜愛TVB的最佳女主角」以及「大灣區最喜愛TVB女主角」成為三料視后。有網民討論她手上的3個獎座，原來個個都價值不菲，普通打工仔一個月都買唔起……
《萬千星輝頒獎典禮》獎座一個價值83萬？
翻查相料，上屆《萬千星輝頒獎典禮》的「999.9千足純金獎座」是由「福滿臨珠寶」贊助，價值港幣83萬港元，今年亦同樣由同一珠寶品牌贊助。有網民誤以為一個獎座價值83萬在網上引起熱議，直至普通香港打工仔需要返工42個月才能買得起。不過其實並非如此，今屆《萬千星輝頒獎典禮》一共有25個獎座，即每個除開約價值3萬3千港元，單單是三料視后佘詩曼已經得到價值接近10萬港元的獎座。
《萬千星輝頒獎典禮》獎座總值等同買樓首期
根據政府統計處最新公布的2022年第三季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，男性的月收入中位數為21,000港元，而女性則為18,000港元，整體香港人的月收入中位數為20,000港元。以今年頒獎典禮的獎座為例，價值83萬港元的獎座相當於一般港人工作接近42個月，約3.5年的收入。
此外，現今香港的首次置業者最高可獲得9成按揭貸款，根據這個比例計算，83萬港元已足夠支付830萬港元或以下價值的房屋單位的首期款。
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圖片來源：TVB、Facebook@福滿臨珠寶、網上圖片、IG@oktinworkshop、IG@aimeechan_official