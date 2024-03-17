39歲蔡淇俊內地擁兩店月入唔過兩萬！開咖啡店要親自洗廁所
蔡淇俊主攻內地 大搞飲食王國
蔡淇俊在佛山定居後，他的飲食事業似乎也逐漸找到了方向。他不僅開設了咖啡店，更在社交媒體上分享了一段標題為「開咖啡店=破產嗎」的短片，引起了不少網民的關注。在這段短片中，蔡淇俊化身一日咖啡師，親自體驗了店內的日常工作。他向一位女員工詢問月薪情況，得到的答案是「4千幾」，而當問及員工是否滿意時，對方竟然回答「幾好呀，或許賺得多過老闆」，這番話讓蔡淇俊忍不住反問：「佢又知賺得多過我。」
蔡淇俊開咖啡店親自洗廁所
蔡淇俊在短片中透露，許多人認為咖啡師的工作光鮮亮麗，但實際上，連洗廁所這樣的粗活也是需要親力親為的。他坦言：「好多人以為咖啡師好光鮮，其實都要洗廁所架。」而對於咖啡店的經營，蔡淇俊也有自己的見解，他說：「有人說咖啡店係破產三件套之一，幸而我呢間店扣除人工、租金外，仍有少少盈利，主要是停車方便，租金不貴。」最後，他總結道：「生意不是絕對，都係要講運氣！」
蔡淇俊雞腳店轉虧為盈
蔡淇俊的雞腳店在經過了幾個月的經營後，終於開始盈利。他在另一段影片中分享了經營的細節：「舖租一個月係2800，而家請咗個阿姨一日上六個鐘，一個月係4千蚊，而家營業額一日千幾蚊左右。」他坦言，剛開業時遇到的天氣和節日因素並不理想，但隨著時間的推移，生意逐漸好轉。
蔡淇俊兩間舖月入兩萬都無
網民為他算一算每月的收入，發現他的月收入與香港普遍文職的薪水相差無幾，扣除舖租、人工、雜費和成本後，剩餘約得19100元左右。
一舞傾城︱蔡淇俊演金融才俊 現實中擁飲食王國 4年豪買兩物業
《一舞傾城》劇中不時穿插一些熟悉的面孔客串，其中一位就係在2014年離開無綫北上發展的蔡淇俊。轉眼多年，蔡淇俊成熟穩重咗，佬味仲大增！
蔡淇俊大爆10多間米線店全結業
喺內地從商原來已經成10年嘅蔡淇俊，早前重返TVB參與無綫節目《思家大戰》錄影，坦言有非常多回憶，更加話希望有機會重回幕前拍劇。至於早前被指在內地搞飲食生意，開5間米線店及火鍋店做老闆，蔡淇俊透露最高峰時米線店曾經有10多間，現在已沒有搞米線店同火鍋生意，因為疫情和太辛苦等原因最後選擇結業，現時只經營咖啡店。
蔡淇俊4年內買兩物業 與女友未簽紙
蔡淇俊在佛山搞飲食生意闖咗咁耐，他謙虛地表示還未發達，仍要繼續努力，又指有買「磚頭」，在4年內購入兩個單位，表示想再買多間豪宅。至於另外有指佢已婚，呢日佢亦大方承認已經認定拍拖多年嘅女友對方為終生伴侶，暫時只欠簽紙註冊，不過就澄清未有小朋友喇。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！