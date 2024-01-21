42歲薛凱琪超凍齡生圖曝光 身上2個特徵惹網民熱議：好嚇人
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現年42歲薛凱琪近年北上發展，向來擁有一張baby face，靚樣更keep得好好，長髮女神形象更被封「香港最後一位少女」，她近年在內地亦頗受網民歡迎，近日就有網民在社交網分享一條短片，更分享了薛凱琪的生圖，片中記錄了她出席時尚活動，在等𨋢期間差點走錯𨋢的經過，真實狀態被曝光，身上一個特徵更惹來不少網民熱議！
薛凱琪走錯𨋢勁尷尬 盡顯少女一面
近日有網民在社交網分享一條短片，片中可見薛凱琪穿上低胸露肩貼身晚裝裙，輕露白滑香肩，盡展其玲瓏曲線體態，非常性感迷人。在她等𨋢期間，旁邊有一些粉絲與她聊了幾句。薛凱琪在聊天期間，面上露出多個可愛又甜美的表情，瘋狂發放表情包，盡顯她少女的一面。未幾𨋢到了，薛凱琪就快快腳走入𨋢，但現場的工作人員提醒她這部𨋢上不到的，她就尷尬地走出來，表情相當可愛，還扮作若無其事。
42歲薛凱琪超凍齡生圖曝光身上2個特徵惹網民熱議
網民看到片中薛凱琪在原相機下的真實狀態，都紛紛大讚她：「真的好美」、「果然是香港最後一個少女」、「全是小表情，可愛死了」、「雖然知道都會些保養，但真的沒有一絲絲醫美痕跡」。不過都有些網民的焦點落在薛凱琪的頸和香肩上，直接批評她：「脖子太長了」、「大溜肩」、「溜肩就別穿這種了吧」、「條頸咁長，真係唔適合穿一字領」。
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42歲女歌手堅持少女形象被批走火入魔 網民笑指撞樣田蕊妮
薛凱琪曾經被稱為「香港最後一個少女」，不過就似乎太注重此稱號，年過40都繼續堅持少女形象。薛凱琪早前在社交平台上傳近照，指自己講留了多年的長髮剪短，不過網民們就似乎不太喜歡薛凱琪的新造型，紛紛留言狠批她整容整到走火入魔：「整容整到不似人形，好恐怖」、「你以前靚好多，依家直頭認你唔到」、「太重妝對眼，變得老左」、「睇完第2張，忍唔住unfollow咗」、「完全認唔出」等。
薛凱琪多次被指撞樣田蕊妮
曾為網民們的女神的薛凱琪，早前萬聖節上傳照片曾經被指撞樣田蕊妮，今次網民又留言話同田蕊妮一模一樣樣：「以為你係田蕊妮，個樣越搞越奇怪」、「田蕊妮？」、「又真係似似地」等。
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圖片來源：IG@physit、小紅書