42歲薛凱琪超凍齡生圖曝光 身上2個特徵惹網民熱議：好嚇人

現年42歲薛凱琪近年北上發展，向來擁有一張baby face，靚樣更keep得好好，長髮女神形象更被封「香港最後一位少女」，她近年在內地亦頗受網民歡迎，近日就有網民在社交網分享一條短片，更分享了薛凱琪的生圖，片中記錄了她出席時尚活動，在等𨋢期間差點走錯𨋢的經過，真實狀態被曝光，身上一個特徵更惹來不少網民熱議！