網民嚴選7位「始終紅唔起」藝人！過半數同TVB有關 網民戥佢最唔抵

大家心目中有沒有一位看著他出道，以為他會紅頭一片天的藝人，結果卻半紅不黑，如今已經不知所蹤了的經驗呢？近日就有網民在討論區以「一人一個你以前覺得會紅但最後冇紅過嘅藝人」為題發起討論，以下為大家嚴選7位「始終紅唔起」的藝人，當中有歌手、有演員，其中更有過半數都同TVB有關！