網民嚴選7位「始終紅唔起」藝人！過半數同TVB有關 網民戥佢最唔抵
唐素琪美女廚房時期最可愛
今年42歲的唐素琪出道前曾經出演過麥當勞廣告，出道後在《美女廚房》中憑著可愛的外表和聲線深得當時觀眾，其後更獲金牌娛樂簽做旗下藝人。不過可惜之後幾年都沒有特別搞作，在2011年嫁給髮型師張思偉後更正式淡出幕前，不少網民都覺得好可惜。
官恩娜人靚聲甜可惜未獲力捧
官恩娜在2004年憑歌手身份出道，推出首張個人大碟之後加入TVB，曾經一度擔任過《律政新人王II》等劇集女主角。不過官恩娜自從被狂迷強吻事件後就一直少有露面，直指2014年與中法混血老公結婚後，就全面淡出娛樂圈，專心照顧家庭。網民都表示以官恩娜的實力值得更紅：「官恩娜，有樣有身材唱歌都ok」、「佢自己都唔想紅 , 唔願做咁」、「佢都算紅，雖然無咩代表作但多人識」、「靚聲、易認、有唱功，好過好多女歌手」等。
薛凱琪出道後曾爆紅 因1髮型累事
薛凱琪在2003年出道當時曾經一度爆紅，推出《奇洛李維斯回信》、《南瓜車》等多首Hit爆K歌，橫掃多個頒獎典禮多個獎項，直到2015年開始少見Fiona的身影。有網民認為Fiona在《學警雄心》剪短髮是她人生最大敗筆：「佢本身都開始上緊位，但拍套學警乜X要剪短髮，呢個係佢成世人最錯嘅決定」、「呢個真係表表者，長頸大缺點+蘋果照妖鏡」、「真，所有男人即刻冇晒興趣」。不過大部分網民都認為薛凱琪已經算好紅：「薛凱琪點會冇紅過」、「初出道個陣算紅咗啦，係後面霉到爆姐」等。
海俊傑自毀前途 曾捲入性騷擾醜聞
海俊傑當年在第十三屆新秀歌唱大賽勇獲冠軍，奪冠4日後馬上推出新歌，更獲得1994年度十大勁歌金曲頒獎典禮「最受歡迎新人獎」銀獎，風頭一時無兩。雖然海俊傑出道初期機會多多，但有傳當時他只顧玩樂而被雪藏，轉型做演員拍劇後，又捲入性騷擾醜聞，名聲敗壞。網民都留言指：「當年參加新秀嗰陣同巫啟賢合唱心酸的情歌不斷鬥高音，勁到XX」、「有醜聞先俾人投閒置散」「新秀贏完冠軍過幾日就出碟，勁痴線」等。
應昌佑有歌藝無星運
同衛蘭同期出道的應昌佑，雖然出道後推出過大碟，又試過轉戰電影圈，但一直都半紅不黑，沒有代表作。在2012年與太太結婚，與太太育有一子一女，眼看自己演藝圈事業沒有太大起色，應昌佑決定放棄夢想，重回辦公室當上班族。網民都表示覺得可惜：「應昌佑嗰陣同衞蘭齊出道，諗住會好似周國賢薜凱琪咁一齊紅」、「佢啲歌好正」、「佢同劉浩龍首嬲好好聽」、「記得早排好似有出返嚟 話出新歌定唔知咩，最後又好似冇咗回事」等。
傅珮嘉紅歌唔紅人
要數到網民感到最可惜的歌手就一定是傅珮嘉。傅珮嘉1999年入行，曾用藝名高雪嵐、傅又宣，入行多年有多首代表作，例如：《一支煙的時間》、《絕》、《愛．這件事情》等，可惜多年來一直紅歌唔紅人。網民都留言指：「紅歌唔紅人嘅好例子」、「用了一支煙的時間掛念誰」、「究竟佢有幾多個名」等。
林欣彤被批自己玩謝自己
不少網民都留言指覺得《超級巨星》出身的林欣彤是代表之一。林欣彤在《超級巨星》奪冠後一度成為樂壇新星，深受各界矚目，更被稱為「小巨肺」，不過可惜就一直沒有遇上好作品。有網民認為林欣彤是「自己玩死自己」，多年來花邊新聞、緋聞多多：「以為佢會紅 諗住佢出多幾首hit song就掂。點知一路無咩遇到好歌持續好多年，花邊近聞就最多」、「最初都叫紅咗一兩年，自己玩謝自己無計」、「情史方面就好有成就」、「佢越霉就越多時間拍拖 但擺得越多時間拍拖就越霉」等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！