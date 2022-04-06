金宵大廈2｜蘇皓兒拋開女神包袱濕身演醜女 重溫入行11年上位之路

新一代「短髮女神」蘇皓兒（Chloe）近日在《金宵大廈2》扮演毁容少女（伍詠薇女兒）渺渺再受注目，適逢蘇皓兒於4月6日踏入28歲，咁啱TVB就播正佢主演嘅單元，佢自己都話非常期待自己嘅演出呀！
《金宵大廈2》蘇皓兒飾伍詠薇女兒
蘇皓兒在《金宵大廈2》中飾演伍詠薇女兒渺渺，一直想擺脫母親控制，於十多年前在父母爭執期間，被父親在憤怒之下以腐蝕性液體灼傷毀容！伍詠薇多年來利用女兒被毀容一事販賣悲情，以博取大眾同情及獲得援助，由於不願所住的單位被收回，遂利用媒體對她的同情，迫李施嬅放棄收樓。蘇皓兒在生日當天在IG寫道：「渺渺今晚終於和大家見面了，剛巧生日這天播出有我份演出的單元，我會乖乖留在家看電視的。」
被封「翻版周慧敏」參加「YES! 」校花選舉入行
蘇皓兒在2020年播出的另一套TVB劇《那些我愛過的人》演學生妹角色成功彈起，令觀眾眼前一亮，成功入屋更吸納到大班宅男粉絲。外表清新又清純的蘇皓兒其實早於14歲已參加「YES! 」校花選舉入行做兼職模特兒， 17歲簽約太陽娛樂旗下，15年21歲的她，加入女團As One與其他成員一同到韓國受訓，可惜做唱跳女歌手僅兩年，在17年As One便解散，Chloe只好重返模特兒界，清純可愛外表令她機會不斷，拍過不少廣告，最令人印象深刻是18年與樂隊Dear Jane拍攝檸檬茶廣告，清純長髮Look勁似「玉女掌門人」周慧敏，因而有「翻版周慧敏」稱號。
重溫As One2015年首支派台作品《Candy Ball》：
蘇皓兒剪短髮人氣更盛
在圈中兜兜轉轉，直至18年蘇皓兒突然改變形象告別長髮，仲被無綫睇中，有份拍攝劇集《那些我愛過的人》，在劇中演林文龍女兒姜子優一角，短髮Look的學生妹形象為她加晒分。而蘇皓兒的短髮形象亦再度獲廣告商垂青，成為新一代的「短髮女神」，星途比之前更加暢旺！
蘇皓兒實現演員夢
據知，蘇皓兒自小不斷被人讚靚，求學階段已經常發明星夢，參加「YES！」校花選舉，都係想搵機會。好似本身唔係太鍾意唱歌，但被選中加入女團As One，佢都把握機會去試，好勤力練歌同練舞，不過佢最大心願其實係想拍戲。終於，在剪短髮拋開玉女形象之後，蘇皓兒演戲機會不斷，除了2018年的《那些我愛過的人》之外，及後又參演過網劇《火爆天王》、《把砒霜留給自己》、電影《幻愛》、《梅艷芳》等，及後更挑戰自己在《金宵大廈2》飾演醜女渺渺，亮相機會愈嚟愈多！
蘇皓兒入行11年的三段情
蘇皓兒條件咁好，緋聞當然唔會缺乏！入行11年前間，蘇皓兒最主要的「緋聞/戀情」主要有三段。真正承認過的亦只有與王宗堯的父女戀。而另外兩位分別是被影到同行買零食的倪震，以及有「女神收割機」之稱的羅天宇，當時有報道指羅天宇原來早已向熱愛打籃球的蘇皓兒埋手，相約打波一段日子，打波傳情一撻即著，因為一張球場合照而洩蜜。不過二人隨後雙雙否認。
重溫蘇皓兒長髮靚相：