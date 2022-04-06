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金宵大廈2｜蘇皓兒拋開女神包袱濕身演醜女 重溫入行11年上位之路

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新一代「短髮女神」蘇皓兒（Chloe）近日在《金宵大廈2》扮演毁容少女（伍詠薇女兒）渺渺再受注目，適逢蘇皓兒於4月6日踏入28歲，咁啱TVB就播正佢主演嘅單元，佢自己都話非常期待自己嘅演出呀！

今次蘇皓兒突破性演醜女，好大犧牲！
今次蘇皓兒突破性演醜女，好大犧牲，佢話試呢個醜妝當日要用足12小時！（圖片來源：[email protected]_so）

《金宵大廈2》蘇皓兒飾伍詠薇女兒

蘇皓兒在《金宵大廈2》中飾演伍詠薇女兒渺渺，一直想擺脫母親控制，於十多年前在父母爭執期間，被父親在憤怒之下以腐蝕性液體灼傷毀容！伍詠薇多年來利用女兒被毀容一事販賣悲情，以博取大眾同情及獲得援助，由於不願所住的單位被收回，遂利用媒體對她的同情，迫李施嬅放棄收樓。蘇皓兒在生日當天在IG寫道：「渺渺今晚終於和大家見面了，剛巧生日這天播出有我份演出的單元，我會乖乖留在家看電視的。」

蘇皓兒表示，試呢個醜妝當日要用足12小時！
蘇皓兒表示，試呢個醜妝當日要用足12小時！（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）
蘇皓兒濕身上陣添！
蘇皓兒濕身上陣添！（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）

被封「翻版周慧敏」參加「YES! 」校花選舉入行

蘇皓兒在2020年播出的另一套TVB劇《那些我愛過的人》演學生妹角色成功彈起，令觀眾眼前一亮，成功入屋更吸納到大班宅男粉絲。外表清新又清純的蘇皓兒其實早於14歲已參加「YES! 」校花選舉入行做兼職模特兒， 17歲簽約太陽娛樂旗下，15年21歲的她，加入女團As One與其他成員一同到韓國受訓，可惜做唱跳女歌手僅兩年，在17年As One便解散，Chloe只好重返模特兒界，清純可愛外表令她機會不斷，拍過不少廣告，最令人印象深刻是18年與樂隊Dear Jane拍攝檸檬茶廣告，清純長髮Look勁似「玉女掌門人」周慧敏，因而有「翻版周慧敏」稱號。

蘇皓兒完成中六課程後正式入行，當年一把長髮加上大眼睛更成為她的清純標記。不過被指係機會主義者的Chloe，參加casting亦以低胸衫彈結他托胸，機心不可小覷。
蘇皓兒完成中六課程後正式入行，當年一把長髮加上大眼睛更成為她的清純標記。不過被指係機會主義者的Chloe，參加casting亦以低胸衫彈結他托胸，機心不可小覷。（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇皓兒 15年加入As One女子組合，四位成員更一同到韓國受訓，不過As One在17年底解散，Chloe亦成唯一成員作個人發展。
15年加入As One女子組合，四位成員更一同到韓國受訓，不過As One在17年底解散，Chloe展開個人發展。（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇皓兒 韓風MV 大賣少女情懷，長髮造型被指似周慧敏。
韓風MV 大賣少女情懷，長髮造型被指似周慧敏。（圖片來源：新傳媒資料庫）

重溫As One2015年首支派台作品《Candy Ball》：

蘇皓兒 18年同Dear Jane合拍檸檬茶廣告，長髮Look勁似「玉女掌門人」周慧敏，自此成為廣告新星。
18年同Dear Jane合拍檸檬茶廣告，長髮Look勁似「玉女掌門人」周慧敏，自此成為廣告新星。（圖片來源：新傳媒資料庫）

蘇皓兒剪短髮人氣更盛

在圈中兜兜轉轉，直至18年蘇皓兒突然改變形象告別長髮，仲被無綫睇中，有份拍攝劇集《那些我愛過的人》，在劇中演林文龍女兒姜子優一角，短髮Look的學生妹形象為她加晒分。而蘇皓兒的短髮形象亦再度獲廣告商垂青，成為新一代的「短髮女神」，星途比之前更加暢旺！

現年26歲的Chloe（蘇皓兒） ，減齡十年在新劇《那些我愛過的人》演中學生，經常著住校服出鏡，完全沒有違和感，爽朗Fresh外表令人眼前一亮！
蘇皓兒在劇集《那些我愛過的人》演中學生已經24歲，經常著住校服出鏡，完全沒有違和感，爽朗Fresh外表令人眼前一亮！（圖片來源：新傳媒資料庫）
（Chloe So 蘇皓兒 2018 防曬噴霧廣告截圖）
（圖片來源：Chloe So 蘇皓兒 2018 防曬噴霧廣告截圖）

蘇皓兒實現演員夢

據知，蘇皓兒自小不斷被人讚靚，求學階段已經常發明星夢，參加「YES！」校花選舉，都係想搵機會。好似本身唔係太鍾意唱歌，但被選中加入女團As One，佢都把握機會去試，好勤力練歌同練舞，不過佢最大心願其實係想拍戲。終於，在剪短髮拋開玉女形象之後，蘇皓兒演戲機會不斷，除了2018年的《那些我愛過的人》之外，及後又參演過網劇《火爆天王》、《把砒霜留給自己》、電影《幻愛》、《梅艷芳》等，及後更挑戰自己在《金宵大廈2》飾演醜女渺渺，亮相機會愈嚟愈多！

蘇皓兒完美演繹美少女的青春特質。
蘇皓兒完美演繹美少女的青春特質。（圖片來源：《把砒霜留給自己》劇照）
另一場拍攝私影戲份，蘇皓兒被飾演變態佬的劉志偉迷暈，之後再把她綁在床上，認真慘情。
另一場拍攝私影戲份，蘇皓兒被飾演變態佬的劉志偉迷暈，之後再把她綁在床上，認真慘情。（圖片來源：《把砒霜留給自己》劇照）
蘇皓兒話從未玩過Cosplay，著住美少女戰士件衫畀班男人係咁影，情節幾得意，但最辛苦係拍綁喺床嗰場戲，因為佢不停掙扎，都綁咗成兩個鐘，雙手都勒到紅晒有啲痹！
（圖片來源：《把砒霜留給自己》劇照）
蘇皓兒 Anson Lo穿上粉紅戰衣同團員合照，被4女圍，被指艷福無邊﹗
Anson Lo穿上粉紅戰衣同團員合照，被4女圍，被指艷福無邊﹗（圖片來源：《假冒女團》發相）
蘇皓兒一手攬實盧瀚霆﹗
蘇皓兒一手攬實盧瀚霆﹗（圖片來源：《假冒女團》預告片截圖）

蘇皓兒入行11年的三段情

蘇皓兒條件咁好，緋聞當然唔會缺乏！入行11年前間，蘇皓兒最主要的「緋聞/戀情」主要有三段。真正承認過的亦只有與王宗堯的父女戀。而另外兩位分別是被影到同行買零食的倪震，以及有「女神收割機」之稱的羅天宇，當時有報道指羅天宇原來早已向熱愛打籃球的蘇皓兒埋手，相約打波一段日子，打波傳情一撻即著，因為一張球場合照而洩蜜。不過二人隨後雙雙否認。

蘇皓兒 Chloe被揭被年紀大一截嘅王宗堯私有化，曾經共患難陪男友經歷過低潮時期，不過今年初Chloe就主動公布結束兩年情。
Chloe揀男友卻鍾情大叔，18年與大她十六年的王宗堯發展忘年戀，並過同居生活，不過戀情僅維持兩年，到2020年Chloe在社交網表示「決定了自己一個人過生活」宣布與王分手回復單身。（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇皓兒 89年邂逅，09年結婚，多年來兩公婆一直保持低調，好少將私事擺上枱。
倪震周慧敏89年邂逅，09年結婚，多年來兩公婆一直保持低調，好少將私事擺上枱。（圖片來源：新傳媒資料庫）
呢張十一人大合照，只有蘇皓兒一個女隊員，邊個同佢最close，一眼就知係羅天宇啦﹗企喺後排嘅明顯同佢保持距離，只有羅天宇獨享伴住女神的最佳位置。
呢張十二人大合照就係當時被指蘇皓兒與羅天宇洩蜜嘅證據，合照只有蘇皓兒一個女隊員，邊個同佢最close，一眼就知係羅天宇啦﹗企喺後排嘅明顯同佢保持距離，只有羅天宇獨享伴住女神的最佳位置。（圖片來源：IG圖片）

重溫蘇皓兒長髮靚相：

球類、健身、游水，蘇皓兒樣樣運動都like，在IG大晒白滑靚背，可能下次羅天宇會約佢去遊船河﹗
（圖片來源：新傳媒資料庫）
《那些我愛過的人》演林文龍女兒 26歲蘇皓兒長腿殺死人
（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇皓兒
（圖片來源：陽光檸檬茶廣告截圖）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、《金宵大廈2》劇照、[email protected]_so、Chloe So 蘇皓兒 2018 防曬噴霧廣告截圖、《把砒霜留給自己》劇照

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