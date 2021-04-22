蘇韻姿做煙幕 揭阮政峰真女友

近日憑《愛回家之開心速遞》池子孝一角上位的阮政峰，同劇中女友紅衫魚(蘇韻姿)經常被網民大讚登對，兩人亦不時孖住甜蜜放閃，Sweet爆令人以為他們戲假情真；但原來蘇韻姿只係煙幕，阮政峰真正女友，其實是劇中好友安仔(周嘉洛)的女友Bonnie，15年參選港姐落選只得友誼小姐的林凱恩。據知二人因拍劇撻著，拍拖半年，但因男方正在上位中，為免影響大家的前途，決定玩地下情，收工去街都搵劇中女友蘇韻姿及好友周嘉洛做掩護，以為拍拖神不知鬼不覺！

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、蘇韻姿、阮政峰IG