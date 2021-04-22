蘇韻姿做煙幕 揭阮政峰真女友
文章更新：大整蠱｜蘇韻姿、周嘉洛爆戀情？！劉丹呼籲「派帖」安仔鬧爆錄影廠
最新一集《大整蠱》被整的是周嘉洛，幕後先安排蘇韻姿、周嘉洛為網絡頻道排舞，然後串通高層珍姐叫走周嘉洛，就在他「面聖」期間，幕後工作人員安排電視城救護帶同擔架床及染血道具幫蘇韻姿扮受傷，過程中丹爺竟然爆出一句 ⋯⋯ （詳見最新文章 ）
蘇韻姿 阮政峰 互谷人氣
26歲阮政峰近日憑《愛回家之開心速遞》池子孝一角入晒屋，更同劇中女友蘇韻姿，被網民喻為最登對熒幕情侶，難得觀眾受落，兩人就順勢將戀情疑幻似真，經常孖住放閃，早前更一齊在車廂合拍了一條跳「情侶手勢舞」片放上IG，期間阮政峰還突然錫蘇韻姿面珠一啖，似足蜜運情侶一樣。每次訪問時，還不時自爆同對方好傾得埋，不排除有發展可能，令戀情更升溫。
但原來甜蜜只係做戲，阮政峰真命女友，並唔係蘇韻姿，反而是劇中演好友安仔女友的Bonnie，15年參選港姐獲友誼小姐的林凱恩(Iris)。
拍劇撻著
比蘇韻姿參選早一屆香港小姐的林凱恩，15年獲友誼小姐名銜，亦因此加入TVB，但一直都係做綜藝節目及客串演出，直至近日在《開心速遞》演阮政峰好友安仔女友Bonnie，才開始被人留意，更因此撻著新男神阮政峰。
據知情者透露：「林凱恩喺《開心速遞》入面，係同蘇韻姿姪仔安仔(周嘉洛)演一對，因為咁佢哋四個有唔少群戲，阿峰(阮政峰)同蘇韻姿過唔到電，反而撻著咗林凱恩，但偏偏網民又好鍾意池子孝同紅衫魚(蘇韻姿)呢一對，覺得佢哋兩個先最合襯。見大家咁接受，佢哋咪順住個勢扮情侶囉！話晒情侶檔除咗可以幫到人氣，如果個勢再好啲，仲可以拍住檔賺錢！」
搵好友掩護
劇中兩pair情侶變好友不時四人行，蘇韻姿同周嘉洛就聯手做掩護，幫阮政峰同林凱恩封密戀情。今年初，四人一齊去AIA歐陸嘉年華玩，即使被市民捕獲，阮政峰事後受訪時大條道理表示當日是兩Pair熒幕情侶去拍宣傳片，令人全不起疑。據知情者透露：「林凱恩同阮政峰知自己仲係新人，戀情曝光對佢哋都冇好處，所以玩地下情，佢哋同蘇韻姿、周嘉洛好friend，所以成日搵佢哋做掩護，尤其收工，更加會四人行，連同劇演員、幕後都呃埋！」
坐正身旁
不過，紙包唔住火，真戀情終於被本刊揭發。上周二(3月27日)傍晚七時許，阮政峰在電視城收工，一個人駕車從後門駛去電視城前門等候，原來係等女友林凱恩，為低調戀情，當日林凱恩刻意坐蘇韻姿座駕離開電視城，但出到門口，林凱恩已極速跳落車，走去會合男友，而阮政峰一見女友出現，亦開心落車迎接，不過三人十分小心，一齊企街吹水，期間不停兩頭望。
等了大約二十分鐘，周嘉洛由正門步出，行去會合三人，做掩護的蘇韻姿終於可以功成身退，由周接力做掩護，蘇獨自揸車離開，期間兩位男女主 角仍未放下警戒，不時四圍𥄫，周嘉洛接力陪阮政峰林凱恩去食晚飯，三人先一齊上阮政峰車出發，女友林凱恩二話不說，上車坐在阮政峰司機位身旁如女主人，周嘉洛亦習慣性坐到後座位，主客之分一目了然！三人先去南豐中心，落車一齊上樓，約二十分鐘後又一齊落樓，轉場去Popcorn食晚飯，有兩位好友做護法，阮政峰林凱恩大可安心拍拖！唔驚畀人撞破啦！