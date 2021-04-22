蘇韻姿

蘇韻姿做煙幕 揭阮政峰真女友

東方新地 - 娛聞

近日憑《愛回家之開心速遞》池子孝一角上位的阮政峰，同劇中女友紅衫魚(蘇韻姿)經常被網民大讚登對，兩人亦不時孖住甜蜜放閃，Sweet爆令人以為他們戲假情真；但原來蘇韻姿只係煙幕，阮政峰真正女友，其實是劇中好友安仔(周嘉洛)的女友Bonnie，15年參選港姐落選只得友誼小姐的林凱恩。據知二人因拍劇撻著，拍拖半年，但因男方正在上位中，為免影響大家的前途，決定玩地下情，收工去街都搵劇中女友蘇韻姿及好友周嘉洛做掩護，以為拍拖神不知鬼不覺！

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、蘇韻姿阮政峰IG

文章更新：大整蠱｜蘇韻姿、周嘉洛爆戀情？！劉丹呼籲「派帖」安仔鬧爆錄影廠

最新一集《大整蠱》被整的是周嘉洛，幕後先安排蘇韻姿、周嘉洛為網絡頻道排舞，然後串通高層珍姐叫走周嘉洛，就在他「面聖」期間，幕後工作人員安排電視城救護帶同擔架床及染血道具幫蘇韻姿扮受傷，過程中丹爺竟然爆出一句 ⋯⋯ （詳見最新文章

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蘇韻姿 阮政峰 互谷人氣

26歲阮政峰近日憑《愛回家之開心速遞》池子孝一角入晒屋，更同劇中女友蘇韻姿，被網民喻為最登對熒幕情侶，難得觀眾受落，兩人就順勢將戀情疑幻似真，經常孖住放閃，早前更一齊在車廂合拍了一條跳「情侶手勢舞」片放上IG，期間阮政峰還突然錫蘇韻姿面珠一啖，似足蜜運情侶一樣。每次訪問時，還不時自爆同對方好傾得埋，不排除有發展可能，令戀情更升溫。

蘇韻姿
池子孝同紅衫魚(右)，再加安仔Bonnie兩啤《開心速遞》情侶，因為受觀眾歡迎，不時四人行放閃，大家亦理所當然以為阮政峰同蘇韻姿真撻著，冇諗過林凱恩先係阮政峰真愛！
蘇韻姿
池子孝(阮政峰)為冧紅衫魚(蘇韻姿)，在劇中表現進取又癡纏，但網民就勁like，難怪阮政峰唔敢將真女友身份曝光。
蘇韻姿
見網民勁like，阮政峰同蘇韻姿食住個勢繼續扮情侶，兩人早前就一齊在車上拍了一條片，大跳情侶手勢舞，合拍到暈。
蘇韻姿
阮政峰還突然錫蘇韻姿面珠一啖，片段有接近50萬點擊率，網民受落更以為佢哋真係撻著。

但原來甜蜜只係做戲，阮政峰真命女友，並唔係蘇韻姿，反而是劇中演好友安仔女友的Bonnie，15年參選港姐獲友誼小姐的林凱恩(Iris)。

阮政峰刻意搵好友安仔(周嘉洛)做掩護，同女友林凱恩到將軍澳商場拍拖撐枱腳，不過，全程林凱恩都黐住阮政峰行。
阮政峰刻意搵好友安仔(周嘉洛)做掩護，同女友林凱恩到將軍澳商場拍拖撐枱腳，不過，全程林凱恩都黐住阮政峰行。
林凱恩(右)參選15年港姐選舉，雖然只獲友誼小姐，但就同季軍即現任小小超李澤楷女友(右二)郭嘉文成好友。
林凱恩(右)參選15年港姐選舉，雖然只獲友誼小姐，但就同季軍即現任小小超李澤楷女友(右二)郭嘉文成好友。

拍劇撻著

比蘇韻姿參選早一屆香港小姐的林凱恩，15年獲友誼小姐名銜，亦因此加入TVB，但一直都係做綜藝節目及客串演出，直至近日在《開心速遞》演阮政峰好友安仔女友Bonnie，才開始被人留意，更因此撻著新男神阮政峰。

蘇韻姿
林凱恩坐蘇韻姿車離開電視城，但一出到門口，就極速落車會合男友阮政峰。
蘇韻姿
三人企街吹水，但不時四處張望，警覺性奇高。

據知情者透露：「林凱恩喺《開心速遞》入面，係同蘇韻姿姪仔安仔(周嘉洛)演一對，因為咁佢哋四個有唔少群戲，阿峰(阮政峰)同蘇韻姿過唔到電，反而撻著咗林凱恩，但偏偏網民又好鍾意池子孝同紅衫魚(蘇韻姿)呢一對，覺得佢哋兩個先最合襯。見大家咁接受，佢哋咪順住個勢扮情侶囉！話晒情侶檔除咗可以幫到人氣，如果個勢再好啲，仲可以拍住檔賺錢！」

周嘉洛接力陪阮政峰林凱恩拍拖。
周嘉洛接力陪阮政峰林凱恩拍拖。
蘇韻姿
蘇韻姿功成身退，一個人揸車走人

搵好友掩護

劇中兩pair情侶變好友不時四人行，蘇韻姿同周嘉洛就聯手做掩護，幫阮政峰同林凱恩封密戀情。今年初，四人一齊去AIA歐陸嘉年華玩，即使被市民捕獲，阮政峰事後受訪時大條道理表示當日是兩Pair熒幕情侶去拍宣傳片，令人全不起疑。據知情者透露：「林凱恩同阮政峰知自己仲係新人，戀情曝光對佢哋都冇好處，所以玩地下情，佢哋同蘇韻姿、周嘉洛好friend，所以成日搵佢哋做掩護，尤其收工，更加會四人行，連同劇演員、幕後都呃埋！」

之後三人坐阮政峰車去食飯，林凱恩習慣性上車坐正司機位旁，女友身份不言而喻。
之後三人坐阮政峰車去食飯，林凱恩習慣性上車坐正司機位旁，女友身份不言而喻。
林凱恩把在車上開餐的照片放上網，原來正正係坐喺男友阮政峰架車內影的。
林凱恩把在車上開餐的照片放上網，原來正正係坐喺男友阮政峰架車內影的。

坐正身旁

不過，紙包唔住火，真戀情終於被本刊揭發。上周二(3月27日)傍晚七時許，阮政峰在電視城收工，一個人駕車從後門駛去電視城前門等候，原來係等女友林凱恩，為低調戀情，當日林凱恩刻意坐蘇韻姿座駕離開電視城，但出到門口，林凱恩已極速跳落車，走去會合男友，而阮政峰一見女友出現，亦開心落車迎接，不過三人十分小心，一齊企街吹水，期間不停兩頭望。

阮政峰同周嘉洛兩個都大唔透，邊行邊玩到癲，又起飛腳又出拳，氹得在旁的林凱恩非常開心。
阮政峰同周嘉洛兩個都大唔透，邊行邊玩到癲，又起飛腳又出拳，氹得在旁的林凱恩非常開心。

蘇韻姿做煙幕 揭阮政峰真女友

等了大約二十分鐘，周嘉洛由正門步出，行去會合三人，做掩護的蘇韻姿終於可以功成身退，由周接力做掩護，蘇獨自揸車離開，期間兩位男女主 角仍未放下警戒，不時四圍𥄫，周嘉洛接力陪阮政峰林凱恩去食晚飯，三人先一齊上阮政峰車出發，女友林凱恩二話不說，上車坐在阮政峰司機位身旁如女主人，周嘉洛亦習慣性坐到後座位，主客之分一目了然！三人先去南豐中心，落車一齊上樓，約二十分鐘後又一齊落樓，轉場去Popcorn食晚飯，有兩位好友做護法，阮政峰林凱恩大可安心拍拖！唔驚畀人撞破啦！

26歲阮政峰11年參加第25期無綫電視藝員訓練班，同年參加功夫新星，曾參演劇集《心路GPS》、《末代御醫》等。
26歲阮政峰11年參加第25期無綫電視藝員訓練班，同年參加功夫新星，曾參演劇集《心路GPS》、《末代御醫》等。
在《心理追兇Mind Hunter》飾演一名易服癖男子出位。
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最近阮政峰憑《開心速遞》爆紅，又在《果欄中的江湖大嫂》演香香表弟受注目，成TVB新男神。
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