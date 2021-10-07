周嘉洛與陳瀅感情升溫 蘇韻姿受刺激晒水著？ 心水清網民爆兩女過招
文：東方新地 ｜圖：蘇韻姿IG、 陳瀅IG
周嘉洛背蘇韻姿偷食陳瀅？
28歲蘇韻姿憑《愛回家》熊心如一角而入屋，在劇中飾演「廢青安」周嘉洛的三姨。早前無綫綜藝節目《大整蠱》上，被整蠱的周嘉洛以為蘇韻姿受傷，表現超級緊張，更擔心到大聲喝豹哥，後來丹爺更爆響口：「今次之後要派帖，擺埋酒﹗」戀情傳到熱哄哄時，周嘉洛被調離《愛回家》，被意外拍下拍攝古裝喜劇《痞子殿下》時挨實陳瀅瞓覺，片段流出後，周嘉洛被指周旋於蘇韻姿和陳瀅之間，而陳瀅在片場與周嘉洛毫不避嫌，不時在社交網晒合照，以證感情非一般﹗
蘇韻姿心形胸再現 暗戰陳瀅
蘇韻姿16年參選港姐而入行，當年以梗頸四未能晉身三甲，自選美後未有公開著泳衣， 日前激罕晒三點式，不但大晒玲瓏浮凸身材，更晒出馬甲線，結實腹肌令網民好驚喜，留言大讚索，又指她「平時收得咁埋，原來禾稈冚珍珠」、「嘩﹗心形胸再現﹗」、「港姐之後冇見過你著泳衣」、「次次船P你都遮到實，今次好大方喎」。
網民：向陳瀅開火，想爭番安仔返嚟？
不過亦有不少網民問蘇韻姿「受咗咩刺激？」、「係咪向陳瀅挑機？」、「安仔唔要你我要你」、「見陳瀅呢排出水著你又出招？」。
陳瀅晒周嘉洛窩心送機
蘇韻姿晒水著被網民解讀成向陳瀅開戰，不到半日，近來不時晒福利圖的陳瀅唔晒身材改晒愛﹗陳瀅拍畢《痞子殿下》後，日前返加拿大探親，去年至今已返加國三次的陳瀅，今次離港特別唔同，原來有緋聞男友周嘉洛送機，還有同劇演員JW（王灝兒）和朱敏瀚﹗
陳瀅 周嘉洛不避嫌表達不捨之情
據知陳瀅在中秋節前已起程返加拿大，不過現在才出Po晒周嘉洛窩心送機相片，莫非被網民講中兩女互鬥？相片見到周嘉洛等三人到機場餐廳為陳瀅餞行，臨入閘前周嘉洛更不避嫌貼實陳瀅影合照，陳瀅指過去幾個月拍攝劇集日夜相對，三位拍檔窩心送機，令她好感動，盡顯不捨之情，留言時特別祝周嘉洛（10月7日）生日快樂，而周嘉洛秒回「we miss you」感情真係好好﹗
陳瀅一年返加探親三次 11月中返港
陳瀅她曾花掉幾百萬積蓄在加國置業送給外婆，今次她逗留至十一月中才回港繼續工作，好好享受家庭樂﹗她更指雖然要忍受一次又一次的在酒店隔離，但為了見家人甚麼都值得﹗