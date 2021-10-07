周嘉洛與陳瀅感情升溫 蘇韻姿受刺激晒水著？ 心水清網民爆兩女過招

周嘉洛憑《愛回家》「廢青安」成功入屋，早前與「三姨」蘇韻姿傳緋聞，丹爺一句「要派帖」助攻成功令戀情浮面﹗不過戀情卻因周嘉洛「離家」拍劇與陳瀅擦出愛火花而凍過水﹗選港姐後未公開著三點式的蘇韻姿，激罕晒水著，被網民讚禾稈冚珍珠，有網民追問蘇韻姿是否向情敵陳瀅挑機？不到十二小時，陳瀅出po晒周嘉洛窩心送機，兩女暗鬥，令溫度再急速上升﹗

文：東方新地 ｜圖：蘇韻姿IG、 陳瀅IG