愛回家｜蘇韻姿唔再等TVB解雪！轉戰音樂劇做女一 返加國娘家亮相節目
愛回家｜蘇韻姿宣布轉移陣地 到音樂劇舞台做女一
曾在《愛回家》飾演其中一位女主角熊心如長達六年而為人熟悉的蘇韻姿 (Andrea)，在IG開心宣布自己將會重返音樂劇舞台，其實蘇韻姿能唱能演，大學時在加拿大修讀戲劇，也曾在外國參與多個舞台劇製作，是次加盟本地大熱音樂劇《我們的青春日誌》，亦是她在香港的首個音樂劇演出。蘇韻姿將於10月18日起隆重登場，仲要出演13場認真唔簡單！她留言表示在大學時期已經好希望可以參演音樂劇，事隔多年，終於遇到呢個千載難逢的機會，終於可以圓夢！
愛回家｜「熊心如」蘇韻姿唔等TVB派Job 主動出擊亮相加拿大電視台
蘇韻姿返到加拿大熟悉之地，獲得邀請到加拿大新時代電視台做節目，不需要等公司派Job，難得有機會增加曝光率，當然要抓緊機會啦！蘇韻姿在社交網曬出工作花絮片段，在大堂發現《愛．回家》宣傳布景板，見到自己身影。蘇韻姿以前都曾經做過該節目的主持，今次返到娘家當然淡定自若無難道，而她在片中亦表現相當開心！
蘇韻姿於多倫多舉辦粉絲見面會 人氣不減「回家」在望
蘇韻姿在社交網分享一段短片，她返加拿大不只為了參加弟弟的婚禮，又亮相加拿大新時代電視節目，更在多倫多舉辦了一場粉絲見面會。短片中，蘇韻姿穿上一件淺藍色西裝褸加灰色西褲，造型與《愛．回家》中的「熊心如」一樣，而場內的粉絲紛紛舉著橫額寫著「蘇韻姿Andrea」，全場大概有50多名的粉絲參與，「熊心如」的人氣不容忽視，睇嚟蘇韻姿「回家」在望！
愛回家︱蘇韻姿出雪櫃連接兩大綜藝節目
在TVB播出的《大笪地唱不停》也有蘇韻姿驚喜現身，她演唱了《Fly Me To The Moon》，蘇韻姿唱功被指示不輸蝕給其他歌手，一眾觀眾可以留意今晚播出時候蘇韻姿唱歌的表現。
蘇韻姿抱住新人態度把握每次工作機會
早前傳被TVB雪藏的蘇韻姿，近日都出現於《濠玩夏水禮》、《不可能任務》等多個綜藝節目。蘇韻姿喺兩個節目入面展現完全相反嘅魅力，於《濠玩夏水禮》就玩得夠放，而喺《不可能任務》就認真接受警隊訓練。蘇韻姿接受傳媒訪問時，表示拍攝綜藝節目感覺好新鮮，可以抱住新人態度應付新工作，仲話會把握每一次工作機會，因為每次拍攝都有嘢袋落袋。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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