愛回家｜蘇韻姿唔再等TVB解雪！轉戰音樂劇做女一 返加國娘家亮相節目

憑演出處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「熊心如」而入屋的蘇韻姿（Andrea），近年頻頻傳出疑似被雪藏，不過近日佢似乎終於出雪櫃，連接亮相多個綜藝節目後，佢先放個假返到加拿大探親，更獲邀亮相當地電視台，喺個邊仲舉行粉絲見面會，場面相當熱鬧，今日（13日）更在社交網宣布轉戰音樂劇做女一，唔再等TVB派Job，主動出擊自行「溶雪」！