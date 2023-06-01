袁偉豪 張寶兒

袁偉豪張寶兒宣布造人成功！ 晒超聲波相報喜迎接「袁寶」

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31歲前港姐張寶兒（Bowie）2020年與袁偉豪結婚，婚後一直過二人世界，今日張寶兒在社文網晒出BB的超聲波照片，並公布懷孕好消息！

張寶兒袁偉豪甜爆晒愛

張寶兒袁偉豪在各自IG分享此喜悅，他們表示：

「想和愛我們的人分享這個消息，我們有孩子了。感恩走到這個生命階段，更感恩上天賜予寶貴的禮物，為我們注入強大能量，願世界好好待他，也願他的到來為世界帶來更多美好。#袁寶 #袁寶和袁寶寶」

「你既來臨讓我們感到無比的幸福。」

袁偉豪 張寶兒 恭喜晒兩位！
恭喜晒兩位！（圖片來源：[email protected]
袁偉豪 張寶兒 張寶兒在社文網晒出BB的超聲波照片。
張寶兒在社文網晒出BB的超聲波照片。（圖片來源：[email protected]

袁偉豪孖老婆拍旅遊節目相當冤氣

上個月剛播完的旅遊節目《同屋企人去旅行》，最後兩集講述袁偉豪與太太張寶兒甜蜜體驗「輕奢潮汕」，整個旅程，袁生袁太都表現得相當冤氣，全程瘋狂自拍之餘，又不斷耍花槍「你窒我、我窒你」。袁偉豪不時有意無意在鏡頭面前大爆老婆「晏起身」、每次出門都花很長時間化妝，及平時甚少下廚等小秘密：「平時又唔見你第一時間衝入廚房」、「通常呢啲時間（晨咁早）仲喺甜夢中」等；但每次窒完或爆完老婆大鑊，袁偉豪都必定馬上認低威，偶爾又會口花花氹張寶兒開心，十分抵死。

袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 袁偉豪不時有意無意在鏡頭面前大爆老婆「晏起身」、每次出門都花很長時間化妝，及平時甚少下廚等小秘密
袁偉豪不時有意無意在鏡頭面前大爆老婆「晏起身」、每次出門都花很長時間化妝，及平時甚少下廚等小秘密（圖片來源：TVB提供節目截圖）
袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 每次窒完或爆完老婆大鑊，袁偉豪都必定馬上認低威，偶爾又會口花花氹張寶兒開心，十分抵死
每次窒完或爆完老婆大鑊，袁偉豪都必定馬上認低威，偶爾又會口花花氹張寶兒開心，十分抵死（圖片來源：TVB提供節目截圖）
袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 每次窒完或爆完老婆大鑊，袁偉豪都必定馬上認低威，偶爾又會口花花氹張寶兒開心，十分抵死
每次窒完或爆完老婆大鑊，袁偉豪都必定馬上認低威，偶爾又會口花花氹張寶兒開心，十分抵死（圖片來源：TVB提供節目截圖）

同屋企人去旅行｜張寶兒大爆袁偉豪近年「唔㩒捱」

有一幕張寶兒正經地問老公：「平時旅行鍾意做乜」，豈料袁偉豪零預警下爆出一句：「我淨係鍾意幫我老婆影相」，成功氹得張寶兒笑逐顏開「心心眼」。袁偉豪更乘勢指每次出遊的使命就是「睇實」張寶兒，甜度爆錶：「我要睇住你，你知你近年幾唔㩒捱，次次出完埠你就病，我真係有喺隔籬睇住你架，我命中注定就係要湊住你。」

袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 有一幕張寶兒正經地問老公：「平時旅行鍾意做乜」，豈料袁偉豪零預警下爆出一句：「我淨係鍾意幫我老婆影相」
有一幕張寶兒正經地問老公：「平時旅行鍾意做乜」，豈料袁偉豪零預警下爆出一句：「我淨係鍾意幫我老婆影相」（圖片來源：TVB提供節目截圖）
袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 袁偉豪更乘勢指每次出遊的使命就是「睇實」張寶兒，甜度爆錶
袁偉豪更乘勢指每次出遊的使命就是「睇實」張寶兒，甜度爆錶（圖片來源：TVB提供節目截圖）

除了用把口耍花槍，二人的身體語言亦盡顯甜蜜，全程拖到實之餘，還同場加映甜笑拉扯、搭膊頭兼深情互望等，相當惹蟻。搞笑的是，潮汕遊期間遇上大批熱情Fans的二人，影相影到冇停手之餘，更有熱情粉絲向二人催生。

袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 還同場加映甜笑拉扯、搭膊頭兼深情互望
還同場加映甜笑拉扯、搭膊頭兼深情互望（圖片來源：TVB提供節目截圖）
袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 搞笑的是，潮汕遊期間遇上大批熱情Fans的二人，影相影到冇停手之餘，更有熱情粉絲向二人催生。
搞笑的是，潮汕遊期間遇上大批熱情Fans的二人，影相影到冇停手之餘，更有熱情粉絲向二人催生。（圖片來源：TVB提供節目截圖）
袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 除了用把口耍花槍，二人的身體語言亦盡顯甜蜜
除了用把口耍花槍，二人的身體語言亦盡顯甜蜜（圖片來源：TVB提供節目截圖）

袁偉豪自製愛的禮物贈愛妻：多謝你喺我最脆弱時扶住我

除了曬恩愛，二人是次行程還有不少深情對話，明晚（19日）一集，袁偉豪將接受張寶兒開出的「四分鐘對望」挑戰，二人在叢林中不發一言對望，張寶兒起初一直強裝鎮定，直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚，張寶兒邊抹眼淚邊說：「 我好少咁樣望住你，我好開心咁多人裏面都會遇到你。」此時，全程無厘正經多的袁偉豪亦發表「愛的宣言」：「呢五年嘅感覺係愈嚟愈需要你，我每一日出街都會拖住你，因為我覺得拖住你令我好安心…拖住你令我覺得好快樂，多謝你喺我最脆弱嘅時候扶住我。」場面感人。之後袁偉豪向愛妻送上親手製作、注滿二人「愛的足迹」的心思小禮物，包括二人求婚的珍貴回憶。

袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 除了曬恩愛，二人是次行程還有不少深情對話
除了曬恩愛，二人是次行程還有不少深情對話（圖片來源：TVB提供節目截圖）
袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚
直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚（圖片來源：TVB提供節目截圖）
袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚
直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚（圖片來源：TVB提供節目截圖）
袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚
直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚（圖片來源：TVB提供節目截圖）
袁偉豪 張寶兒 袁偉豪 袁偉豪向愛妻送上親手製作、注滿二人「愛的足迹」的心思小禮物，包括二人求婚的珍貴回憶。
袁偉豪向愛妻送上親手製作、注滿二人「愛的足迹」的心思小禮物，包括二人求婚的珍貴回憶。（圖片來源：TVB提供節目截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友劉德華Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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