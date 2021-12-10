37歲台灣女神許瑋甯戲假情真閃嫁邱澤 IG晒逾百萬4卡鑽戒報喜
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、新傳媒圖片庫、電影《當男人戀愛時》截圖、[email protected]邱澤日記
許瑋甯邱澤戲假情真
37歲台灣女神許瑋甯2015年與阮經天結束8年戀情後，2017年戀上導演兼攝影師劉又年亦無疾而終。直至今年有傳許瑋甯因與邱澤合演電影《當男人戀愛時》而戲假情真，雖然二人一直未有公開承認戀情。但到10月初邱澤奪得《第23屆台北電影獎》最佳男主角時於台上說︰「感謝我的女主角許瑋甯。」首度公開放閃。
許瑋甯：我們結婚了
許瑋甯今日（10/12）突然在IG上載戴上4卡鑽戒、攬實男星邱澤的照片，高調宣布二人已完婚，並留言︰「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了。謝謝所有人的關心。」而邱澤經理人接受台灣傳媒訪問時，直言許瑋甯已經是邱太太。有消息指許瑋甯與邱澤是在12月7日悄悄地登記結婚，證婚人則是由二人尊敬的演藝圈前輩藍心湄擔任，而據知許瑋甯的4卡婚戒是由邱澤花心思特別訂製，價值約400萬台幣（約112萬港元）。
邱澤曾背負「渣男」惡名
其實出道多年的邱澤感情世界多姿多采，出道初期與楊丞琳合作《原味的夏天》傳出緋聞，女方曾說：「和某位男友交往8個月卻見不到10次」，被外界認為就是邱澤。之後邱澤與陳喬恩也因戲結緣，有傳二人只短暫交往6個月，陳喬恩事後與邱澤劃清界線，直言：「沒有聯絡的朋友，不要再把我跟他連在一起。」期後邱澤轉攻內地市場，與內地女星唐嫣拍《夏家三千金》再假戲真做，雙方維持異地戀一段時間，不過有指邱澤不願認愛，更被女方助理爆料指邱澤是劈腿李毓芬才情斷唐嫣，也因此背負「渣男」惡名。而邱澤近期最受注目的戀情，就是去年被拍到和張鈞甯同車約會，他透過經紀人難得大方回應：「努力追求中，請大家祝福。」但卻遭女方果斷撇清關係，雙方關係一度尷尬，讓邱澤灰心感嘆自己的性格不適合戀愛。