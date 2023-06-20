譚嘉儀扮學生妹打卡犯日本人大忌 網民狠批：別當失格的旅人

近日歌手譚嘉儀與前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally）及前天堂鳥隊長葉泓聲（Gordon）等人齊齊遊日本，連日來都不斷於社交平台上傳各種打卡美照，不過譚嘉儀今次又打卡打出禍，其中一張以一身學生妹造型於地鐵打卡相，被網民發現犯下日本人大忌，搞到譚嘉儀急急刪帖重Post，不過都已經無補於事！