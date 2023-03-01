譚嘉儀樣貌再升級惹熱議 突變面尖鼻高透光 搣甩「翻版陳秀珠」稱號

無綫電視劇御用主題曲女王譚嘉儀，向來被封為「翻版陳秀珠」，入行初期以包包面示人，近年樣貌經常「升級」，除咗包包面逐漸消失，仲開始變得面尖尖，五官越嚟越立體。譚嘉儀的近照仲變得鼻尖透光，同入行初期判若兩人，網民就此熱議，紛紛討論譚嘉儀有否整容！