譚嘉儀樣貌再升級惹熱議 突變面尖鼻高透光 搣甩「翻版陳秀珠」稱號
譚嘉儀突脫變為面尖女郎惹熱議
譚嘉儀入行初期以包包臉見稱，隨着時間推進，譚嘉儀的外貌不斷升級，她演出重頭劇《降魔的2.0》時，更開始變得面尖尖、五官立體，網民指譚嘉儀的外貌一度激似前輩陳秀珠，質疑佢外貌曾經後天加工。最近譚嘉儀去咗日本北海道旅行，不時在社交網絡興奮分享靚相！其中一條影片中，她更開心得抬頭望天，五官輪廓清楚表露無遺。有眼利嘅網民發現譚嘉儀在燈光照射下，樣貌竟然有所不同，除咗鼻樑變得極高外，仲鼻尖透光，與之前「翻版陳秀珠」的外貌判若兩人，疑似再度升級！
譚嘉儀多次堅決否認整容 對自己被封「翻版陳秀珠」感榮幸
譚嘉儀多次被網民質疑整容，記者曾經就此詢問譚嘉儀的看法。譚嘉儀當時堅決否認自己有整容：「唔會唔開心，覺得有人談論同埋有人注意到我有轉變係好事，證明大家都好留意，自己知道自己冇（整容）就OK啦，人哋要講咩都控制唔到。 」
對於自己被封為「翻版陳秀珠」，譚嘉儀指感到榮幸：「其實我見到都覺得好搞笑，同埋好得意嘅話我似秀珠姐，自己都好開心，因為秀珠姐好靚啦，同埋我都好想有機會可以搵佢影張相，因為啲網友話我哋似樣，絕對係我嘅榮幸嚟嘅。」
譚嘉儀公然分享外貌升級秘技 粉碎整容傳聞
譚嘉儀的樣貌經常成為網民熱讚，近年其外貌擺脫以往的包包面，更多次惹來整容的傳言。譚嘉儀曾就此公開分享變索秘技：「其實呢兩年自己都做好多運動，淨係食菜食肉，狂做運動，做上網睇30分鐘啲片，消脂消得好勁，所以嗰排啲人都話我暴瘦咗好多，之後都一路Keep住。」
除咗努力節食同做運動瘦身，譚嘉儀聲稱自己非常落力美容，先換來今日「易容」的成果：「因為我都覺得自己以前個Baby Fat好勁，我都有成日去做瘦面機，Hi-Fu、緊緻Facial，其實都好夠，唔使去整容，整容我係絕對冇嘅！」
曾為無綫電視劇主題曲御用歌手 EQ極高產量匹敵菊梓喬
譚嘉儀在2011年參加無綫電視選秀節目《超級巨星》入行，直至2017年電視劇《不懂撒嬌的女人》翻唱《陪着你走》一炮而紅。然後譚嘉儀一直為無綫電視劇御用的主題曲女王，產量匹敵於當時的星夢一姐菊梓喬，其歌聲可說是每晚陪住家庭觀眾，惟隨曾志偉入主無綫電視，並力捧《聲夢》系列班底後，這個架構才起了變化！譚嘉儀一直以來都被傳有整容，記者不時都會向譚嘉儀查探傳聞，每次她EQ都極高，不溫不火地回答有關整容的傳言，態度獲得網民稱讚！
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