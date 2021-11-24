Edan自肥點名再續情緣 21歲譚旻萱Mandy成御用E女郎 一個原因獲「爵屎」認證
文：東方新地｜圖：[email protected]_xd、[email protected]
Edan新歌MV，女主角譚旻萱Mandy顏值超高再次引起話題，譚旻萱是Edan第一首單曲《E先生》的MV女主角，能再次成為E女郎，原來由Edan點名，在拍攝花絮中，Edan話：「因為呢首歌係《E先生》延續，想令人立即想番起，所以搵Mandy再做MV女主角係最適合﹗」
唯一獲「爵屎」認證E女郎
Edan和邱鋒澤的新歌MV推出三日已超過百萬點擊，譚旻萱在MV突然失約，Edan致電時她又冷冷淡淡，二人的感情發展到呢首歌都似乎未能開花結果。Mandy在拍攝花絮先戴頭盔話都唔想傷害Edan：「點解約咗人又唔去，又唔聽人電話﹗」Edan即搞笑話：「你係一個賤女人﹗」 譚旻萱仍獲一班「爵屎」喜愛，留言以E女郎稱呼Mandy「E女郎同Edan好襯」、「Mandy做了御用E女郎，呢對CP最得人鍾意」、「希望Edan下首歌可以同Mandy係happy ending」等，亦有網民指Edan「識揀」、「又自肥」、「以為Edan公開戀情」﹗
譚旻萱Mandy憑Edan呂爵安〈E先生〉MV爆紅 靚樣獲讚似香香
Edan（呂爵安）今年1月時推出首支單曲〈E先生連環不幸事件〉MV上載未夠一個月，已有超過130萬次點擊率，帶挈MV女主角譚旻萱（Mandy）亦一炮而紅，譚旻萱入行僅一年多，憑住一副激似香香（岑麗香）及韓星朴敏英的靚樣，除了極速成為廣告界寵兒外，之前仲為Dear Jane拍過一個有Kiss戲的MV！
譚旻萱Mandy 與Edan、Locker成好友
譚旻萱（Mandy）為MIRROR成員Edan（呂爵安）第一首單曲〈E先生連環不幸事件〉MV擔任女主角後人氣急升，IG在短短數日內就增加了數千名追隨者，在一個月內以倍數激增，她直言原本不認識兩位男主角Edan及Locker（林家熙），但因拍攝這部MV而令三人成為好友，她笑言：「唔知點解我哋三個好夾，個MV拍拍吓好似變成咗自己嘅回憶咁。」
Mandy憶述和Edan、Locker第一次見面是在試戲時，但她笑指當時感覺好自然，一啲都冇尷尬，反而係拍唐樓天台離別前喊戲時，令她最難忘同不捨，她表示因為導演有提過這場戲之後他們就不會再見面，所以望住這段關係一點一點咁崩塌，令她非常心痛和不捨，無論戲內定戲外都喊到停唔到。
提到有人將Mandy戲份剪走，二次創作出Edan與Locker的HeHe「走女版」MV，Mandy笑言完全唔介意，仲話：「佢P到毫無違和感，好正！我自己同朋友喺屋企睇，都笑到停唔到！」
入行成「寶礦力女郎」
Mandy在2019年加入模特兒公司STYLE，成為Angelababy（楊穎）及熊黛林師妹，之後拍過不少品牌廣告，包括專揀青春女星拍攝的「寶礦力」廣告，以及孖林德信演出的雪條廣告等。
拍Dear Jane MV獻初吻
Mandy去年也曾為樂隊Dear Jane同黃偉文合作炮製的歌曲〈哀的美敦書〉擔任MV女主角，在MV中她更有主動親吻MV男主角Daniel（模特兒宋瑞康）面珠的鏡頭，獲網友大讚樣貌清新標緻，演出亦十分自然。巧合的是她兩次所拍的MV歌曲都是由黃偉文（Wyman）作詞。
有俄羅斯血統
原來Mandy中五時已被模特兒公司的經理人睇中其IG相，大讚她五官好靚，所以透過IG私信聯絡Mandy，但由於Mandy父親反對，加上當時Mandy正在考公開試，其經理人用長達一年半時間說服了Mandy父親，直至Mandy中學畢業後才成功讓Mandy入行。有網民指Mandy似混血兒，Mandy答：「我係隔代混血，仲要係隔咗非常多代Mix俄羅斯、加拿大同香港。」
Mandy為專注幕前工作，放棄繼續升學，並修讀演技班，做模特兒入行的她直言希望將來朝演員之路進發，她說：「我好享受揣摩角色嘅過程，同埋代入角色嘅感受。疫情前我啱啱開始上演戲班，但因為疫症中斷咗，依家會喺屋企睇唔同嘅戲種，觀察當中嘅細節，希望疫情穩定後可以上番演戲班，進修演技，希望以後可以成為一個可以用演技感染觀眾嘅演員。」
高1米77曾被嘲似「坦克」
身高有1米77的Mandy自言是易肥體質，中學時代曾被同學嘲諷似「坦克」，她透露媽咪對她體重管理好嚴格，不想她變肥，經常灌輸她女仔不用特別標青，但要注重自己儀容及外表，但Mandy自爆食量驚人，曾試過一人食兩碗譚仔。
Mandy曾在廣告中大踩Roller，展現自己青春活力的一面，原來現實中她也熱愛運動，中學時期曾是籃球隊的活躍成員。她透露自己由中三開始學打籃球，試過一個人在球場每個位置射足一百球去練習球技，更會每日一放學就衝落去球場打足八個鐘。
提到被指貌似香香（岑麗香）和韓星朴敏英，Mandy就話自己女神是陳法拉，因為覺得對方好有知性美，她表示：「我唔覺得自己係女神，始終未有佢哋嘅歷練。我眼中要成為女神係要用腦成日去諗唔同嘅嘢，因為依家有太多資訊，你唔去過濾只會隨波逐流。」