豪遊咖啡｜陳豪贏袁偉豪9條街 網民窩心建議：不如開套《新春軟飯王》畀佢
陳豪點擊率贏袁偉豪9條街
由陳豪與袁偉豪主持的咖啡節目《豪遊咖啡》，今晚已經是最後一集，由節目開播之前，觀眾們都已經認為經常脾氣暴走的袁偉豪不適合拍攝咖啡節目。節目開播之後，兩豪在Youtube點擊率都相差一大截！陳豪與李佳芯的一集錄得11萬點擊率的同時，袁偉豪和黃翠如的一集只錄得2萬點擊率，相距只有一天的視頻，陳豪竟然贏袁偉豪5倍！
陳豪 & 李佳芯 118,029 Views VS 袁偉豪 & 黃翠如 24,245 Views
陳豪 & 胡定欣 45,618 Views VS 袁偉豪 & 黃智雯 11,125 Views
袁偉豪差評屢屢 網民：不如開套《新春軟飯王》畀佢啦
一向形象麻麻、經常爆seed暴走的袁偉豪，雖然今次伙拍「好好先生」陳豪一起拍節目，但依然未能夠挽回「軟飯王」的形象。不少網民都毫不留情地在袁偉豪的《豪遊咖啡》Youtube影片下留言：「講真人地黎諾懿夠食軟飯啦又唔見人地俾人攻擊。自己檢討下人格問題啦」、「《豪遊咖啡》唔啱袁偉豪拍，豪遊軟飯啱佢啲」、「不如開套《新春軟飯王》畀佢啦」等。
陳茵媺染疫後康復撐老公
除此之外，陳豪更邀請了重量級嘉賓陳茵媺當壓軸嘉賓。早前中招染病的陳茵媺，在康復後即刻撐老公場，非常甜蜜。在接受訪問的時候，陳豪都有提及到非常擔心獨自隔離的陳茵媺：「因為佢自己一個，所以我日日都要揸車入去送嘢俾佢，佢一唔聽電話，我就諗係唔係要開始撞門入去啊！」
豪遊咖啡｜「雙豪」首度合作節目
陳豪出名是愛啡之人，曾推出節目《品味咖啡》更開設了自家品牌咖啡店，今次聯同自認愛啡、IG經常出Po分享咖啡拉花照的袁偉豪合作，主持節目《豪遊咖啡》，兩解構過去兩年香港咖啡店與打卡文化盛行，以及製作咖啡的過程。
袁偉豪負評不斷
港男出身的袁偉豪，於2017年因拍攝節目《打工捱世界II》邂逅張寶兒，二人同年認愛，但戀情未被看好。網民指袁偉豪拜金想入贅女家、「食軟飯」等等的評語，加上不少相關的報導，令袁偉豪壓力爆煲，經常爆Seed鬧爆網民，甚至試過在網上公開鬧傳媒，形象插水。
自認EQ低
現年41歲的袁偉豪，曾於訪問中提到自己由17歲就開始工作，今年已是他入行第25年，他直言知道好多機會係得來不易，因此他無論是在幕前、幕後，甚至人際關係上，都希望能做到最好：「不過有時可能唔夠瞓，啲EQ就會低啲，導致到可能喺個言行上就會比較率直，不過我自己本身就唔係太識用啲花言巧語去表達自己，或者叫做同人哋去交流，我只係希望可以直接啲去表達到件事，可能咁就會導致近年人哋對我嘅印象唔係太好。」
爆Seed鬧傳媒：欠咗你哋？
袁偉豪早前被冠以「三億駙馬」外號，又被網民開post群插走樣，曾嬲豬發長文爆Seed，今年九月，金像獎最佳男配角得主馮皓揚退修TVB藝員訓練班的相關新聞中，導師之一的袁偉豪被網民質疑導師資格，事後袁偉豪在Facebook轉發相關的報道，嬲嬲留言：「我欠咗你哋班傳媒？」
婚後多閒言感覺灰心
袁偉豪又表示作為藝人，好多事都身不由己：「事實嘅真與假都唔知係咪嗰回事，再加上除咗自己本身，都要同好多單合作，先可以成就到大家睇到的娛樂新聞。我唔係話好刻意去製造新聞，只係有時大家喺工作上各有所需，佢有佢寫、我有我自己，但偶爾都會好氣餒。」
袁偉豪續說：「自己辛辛苦苦經營咗咁耐嘅工作，亦都喺自己人生上有咗個選擇、搵到個我適合嘅人，去建立我嘅家庭，可以喺感情上覺得安穩，雖然我係男士，但都可以話係心靈上有個依靠，但係好似係近呢兩年，自從我結婚以後，真係多咗好多閒言閒語，或者啲是非黑白，我都覺得有啲灰心。」
擔心互聯網存檔影響接Job
主持人陳圖安指只要問心無愧就可以，但袁偉豪就話：「而家互聯網發展好快，同埋會存檔，裡面有好多嘅報道、有好多嘅事情都唔係真係有咁嘅事實，但都會存咗檔，可能我啲工作客戶想了解我，就會SEARCH我嘅資料，嗰啲唔係屬實嘅資料就會留咗檔，我好難去澄清所有嘅事，呢方面就會令我覺得唔係咁好。」
袁偉豪因一杯咖啡吸引張寶兒留意
袁偉豪17年拍攝旅遊節目《打工捱世界II》而認識了張寶兒，一trip定情，袁偉豪話：「每一日我都會飲咖啡，有一日佢走嚟同我講『你都幾似鬼佬㗎喎﹗』，咁我飄飄然，心諗你都幾欣賞我喎﹗之後就同佢人傾人生、音樂，互相試探，傾過會唔會想快啲結婚，跟住我問佢：『咁你會唔會做我背後女人？』，其實嗰時坐緊車轉景，我吔喺車度前後座位，互傳訊息，問完嗰句佢就冇答我喎﹗大家對住個非洲大草原，靜咗﹗」
常見問題
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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