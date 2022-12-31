豪遊咖啡｜陳豪贏袁偉豪9條街 網民窩心建議：不如開套《新春軟飯王》畀佢

由陳豪與袁偉豪主持的咖啡節目《豪遊咖啡》，雖然兩人同樣邀請相熟的藝人朋友上節目一齊歎咖啡，但光是Youtube點擊率都已經相差一大截，陳豪贏足9條街！網民都紛紛留言表示：「不如開套《新春軟飯王》畀佢啦。」