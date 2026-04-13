貓咪小夜曲｜TVB深夜時段大革新！告別6年火爐改播AI貓 網民激讚：細節滿分？
《貓咪小夜曲》畫面勁震撼 貓奴睇到唔願瞓
無綫明珠台深夜兩點播出的全新片段《貓咪小夜曲》（Purrfect Night），生活感十足，畫面極盡心思。片中兩隻熟睡中的貓咪，身體會隨著呼吸節奏自然起伏，更會不定時打呵欠、食Mum Mum、自我清潔，甚至會突然打鬧一番，動態非常逼真。除了貓咪主角，場景中的其他細節亦毫不馬虎，例如畫面中手提電腦內的雀仔、魚缸內的金魚都會由頭郁到尾，而TVBuddy公仔則全程安坐梳化，配上精心挑選的柔和背景音樂，整體氣氛相當Peaceful，療癒感爆燈！
告別6年《祝君晚安》 團隊花1個月打造AI貓
原來不知不覺，《祝君晚安》的火爐片已陪伴觀眾度過六年光景，無綫由2026年4月1日開始正式換上全新的《貓咪小夜曲》。據悉，創作團隊無綫企業傳訊部品牌傳播科，前後花費了1個月時間精心打造這條AI深宵片。團隊表示，此舉是為了幫助觀眾在夜深時段釋放壓力、找到片刻寧靜並調節心靈。之所以選擇貓咪作為主角，除了看中香港有大量愛貓之人，更是因為貓咪天生的慵懶感與療癒感，能為深夜的觀眾帶來慰藉。
AI Sammi亂入直播 預告畫面任網民話事？
不過，更換新片原來只是一個開始！為了增加節目的互動性，TVB旗下虛擬KOL「AI Sammi」早前更在社交網出動宣傳，她更在片段中直接「衝入」《貓咪小夜曲》的場景中進行直播，與貓咪互動。AI Sammi更即場呼籲網民踴躍留言，表示將來可以根據網民的要求，在畫面中加入任何心水佈置及動物，預告《貓咪小夜曲》的畫面將會更多變，讓觀眾一同參與創作，令節目未來更生動好睇。
網民洗版式正評：「BGM有更新好唔錯」
《貓咪小夜曲》播出後，成功在網上引起不少關注及討論，並獲得大量正評。網民紛紛留言大讚製作有心思，洗版式留言指：「幾有心思」、「個畫面睇睇吓都幾好睇」、「好有氛圍感」、「貓還會動，細節喲 TVB」、「這個英文名挺妙的，Purrfect 其實係 perfect 結合 pur（貓打鼾聲）」、「BGM 好像偶爾有在更新，很不錯」。