TVB主播賴彥妤入行兩年成功上車 碩士港姐出名「唔用腦」訪問常出事
賴彥妤：以後要繼續努力工作
賴彥妤日前在社交網透露：「不是樓盤廣告，終於…成為樓奴了！三萬幾票中成為2%的幸運兒，八月最大的驚喜，感謝生日的運氣。以後要繼續努力工作，歡迎多啲搵我做嘢！ #樓奴 #繼續做隻牛 #我愛工作 #工作愛我 #媽咪笑得好開心」
獲家人支持夾份出首期
雖然入行僅兩年，但賴彥妤原來由讀書時期已開始儲錢想買樓，她接受傳媒訪問時，講到今次首期係同家人夾份出，她笑言自己平日理財投資屬於穩陣型，讀書時期已開始做兼職儲錢，計劃投資「磚頭」，所以真係買到樓時心情好激動，感覺好似坐過山車一樣。
斥500萬買一房戶自住
首次置業的賴彥妤，又透露今次斥資500萬購入的，是新盤親海駅的一房單位，打算用來自住，所以不介意樓市下行，而且她之前亦有租樓，現在只是將租金用來供樓。她表示上車之後，要加倍努力默默工作搵真銀去供樓，下個目標就希望可以買多層樓送畀屋企人。
賴彥妤選港姐28強止步 被封「遊魂主持」
賴彥妤畢業於英國知名學府高雲地利大學法律系碩士課程，擁有兩個碩士同深造文憑學位，2019年參加英國華裔小姐攞冠軍，2020年曾參選港姐但落選，2021年捲土重來再選港姐，被封「英國學霸」，雖然在28強止步，但最終仍獲TVB簽約，現主力擔任娛樂新聞台主持一職。不過她最出名卻是在做訪問時經常「唔用腦」問錯問題，被網民鬧爆係「遊魂主持」！
馮素波自爆切5分之1大腸 主持賴彥妤笑問︰「有冇咩秘訣呀？」
資深老戲骨馮素波現年78歲，她在接受TVB《娛樂新聞台》主持賴彥妤訪問時自爆：「前年我做咗個大腸手術，切咗5分1條腸，而家更需要健康，我而家好健康㗎！」此時，主持賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波即被嚇呆：「吓？秘訣？」主播賴彥妤即補充：「食清啲？定係⋯⋯」馮素波此時才懂反應：「我不嬲都食得好清，唔知點解清極都清唔到，你哋要小心。」反觀，鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問。
遊魂態度曾經激嬲郭富城
賴彥妤已經唔係第一次唔帶腦做訪問，最經典的一次一定要數她訪問郭富城嗰次。當時賴彥妤仲搶到到靚位企正郭富城旁邊可以一齊入鏡，但賴彥妤因為未有留心對方提到「會帶小朋友同屋企人睇燈飾？」五秒後重複問郭富城「會唔會帶埋小朋友⋯⋯」郭富城秒回發夢賴彥妤：「我頭先咪講咗囉！」他再望一望呢位女主持，然後表示：「我頭先講咗，我會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊嚟呢度，因為我小朋友好鍾意⋯⋯」當時令不少網民認為賴彥妤不尊重受訪者。
曾問喪母姜麗文：「如何慶祝母親節？」
賴彥妤又曾問母親早逝的姜麗文「如何慶祝母親節？」被狂批「冇做功課」。當時賴彥妤問姜麗文：「母親節快到了，你剛剛回到香港，有沒有計劃如何跟媽咪慶祝？」而姜麗文就大方表示：「母親節會同爸爸一齊慶祝，爸爸有幾年係單身，今年因為爸爸喺香港，所以會在哥哥屋企煮好食嘅畀佢食，而且我都會DIY禮物送畀爸爸。」事實上姜麗文的父母秦沛和梁盛子早於姜麗文一歲時已離異，更曾透露秦沛為了爭取撫養權花盡全副身家，仲一手湊大她和哥哥姜文杰，好明顯賴彥妤事前時沒做資料搜集。
問方力申會否情侶檔接Job
早前方力申大方認愛邪教性侵受害者Maple，小方出席活動時被問到，日後會否帶女友出席公開活動，方力申就明言沒有這個計劃，但賴彥妤似乎「遊緊魂」追問：「有冇諗過情侶檔接Job？」頓時全場dead air，此時方力申臉色一沉回答：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人。」事後大批網民狂轟賴彥妤完全沒有尊重方力申，十分失禮。
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