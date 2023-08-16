TVB主播賴彥妤入行兩年成功上車 碩士港姐出名「唔用腦」訪問常出事

本月將踏入28歲的賴彥妤（Vivienna）是2021年落選港姐，同年加入無綫，成為娛樂新聞台的外景主持，但卻因為做訪問時連翻番失禮，而令網民留下深刻印象，日前她突然公布成功上車做業主的喜訊，並向傳媒分享她的首期來源。