《超神經械劫案下》海報曝光 Do姐重磅加盟友情聲演 軒公讚所向披靡

英皇電影《超神經械劫案下》由應智贇執導，邵劍秋、彭立威監製，張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪、黃正宜（阿正）、邱頌偉（阿雞）、楊天宇、郭思、張明偉、歐陽仲豪Dee、黎峻等主演，電影定於1月21日（年三十）賀歲黃金檔公映。