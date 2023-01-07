《超神經械劫案下》海報曝光 Do姐重磅加盟友情聲演 軒公讚所向披靡
張敬軒與王菀之喜感十足
今日（6號）正式發布電影主海報，只見張敬軒與王菀之分別率領兩大陣營正面交鋒，大戰一觸即發之際，卻透出陣陣幽默氣氛，解款員加黑幫陣營Jeffrey、白只、洪嘉豪及歐陽仲豪Dee騎著草泥馬「阿權」，村民陣營阿正、阿雞、楊天宇及張明偉則騎著野豬「阿珍」，如箭在弦卻又喜感十足！同時間《超神經械劫案下》的主海報上，更出現一個令人驚喜的名字——闊別影壇多年的Do姐鄭裕玲，以「友情聲演」的尊貴身分，重磅加盟《超神經械劫案下》跟戲迷賀歲！
Do姐：乜嘢工作都想嘗試一下
貴為殿堂級影后，Do姐在影壇曾有「鄭九組」美譽，可見她戲路縱橫以及搶手程度，難得今次以「友情聲演」的身分助陣《超神經械劫案下》，Do姐笑言首要條件是時機配合：「剛與TVB合約完結，乜嘢工作都想嘗試一下，喺電影裡擔任聲演幾有趣，一來唔太辛苦，所需時間不多，但又可以參與其中，加上《超神經械劫案下》係賀歲片，應該都會幾好玩！」
Do姐看好軒仔Ivana
Do姐在戲中驚喜亮聲，對軒仔所演的有成性格大逆轉，起了無比關鍵作用。專業的Do姐，在錄音期間不斷跟導演應智贇及編劇黃智揚緊密溝通，務求達至最佳效果，過程中搶先欣賞軒仔與Ivana的演出片段，Do姐坦言十分看好這個組合，在大銀幕會擦出火花：「佢哋本來就係好朋友，彼此非常了解對方，唔需要浪費時間去建立默契，兼且兩位都好有喜劇感，我對呢部賀歲片充滿期待！」
預告再拍戲：大把日子啦
細數賀歲片往績，Do姐位列最高票房的賣座女星之一，曾參演多齣膾炙人口的傑作，包括《八星報喜》、《我愛扭紋柴》、《大富之家》等，問到未來有沒有機會再睹Do姐在大銀幕向觀眾拜年？她爽快吐出好消息：「大把日子啦！如果有適合嘅好角色，我當然樂意演出！」
張敬軒大讚Do姐「齋用把聲都所向披靡」
Do姐於IG出po表示「都有一段日子冇參與賀歲片，好開心今次友情聲演，同軒仔及Ivana一齊向你拜年，希望2023年開始，有更多機會喺大銀幕同你哋見面！」Ivana亦有留言話要請教Do姐點樣做打戲好啲，之後軒仔更踩入Ivana度留言話「Do姐齋用把聲都所向披靡」！
對賀歲片有情意結
Do姐直言對賀歲片有份情意結，再配合目前心態，成事機會更倍增：「嚟到呢個階段，我既想挑戰新事物，但又想做輕巧嘅工作，賀歲片就係好好嘅嘗試！」除了賀歲片，Do姐亦歡迎其他電影邀約，當然首要好劇本與好角色，以及新鮮的組合班底，如果檔期合適，她絕對樂意參與！Do姐其實上一部演出的電影，要數到2002年的《慳錢家族》；而對上一次聲演的港產片，則是2017年電影《小男人週記3之吾家有喜》。
常見問題
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