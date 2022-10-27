超能使者｜歐瑞偉變身Iron Man睇得又打得！翻版「復仇者」集結 KC有新朵？

「綠葉王」歐瑞偉近年憑在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演KC一角成功入屋，於即將在下周一（10月31日）開播的新劇《超能使者》中，將搖身一變，成個造型變到十足Iron Man一樣，粉絲仲因此給了他一個全新的外號！