超能使者｜陳山聰「膠勇話」苦練三個月 刀槍不入兼武功高強
《超能使者》陳山聰飾演滿口鄉音 最強超能者
高家
高勇－陳山聰飾演
國術隊成員，與林子善為孿生兄弟，張國強之侄子，與劉穎鏇為歡喜冤家，更會有感情線。
《超能使者》陳山聰開口中 與劉穎鏇演情侶
陳山聰在劇中和林子善飾演一對孖生兄弟，亦與劉穎鏇合演一對搞笑情侶：陳山聰笑言： 「上次拍 《大步走》佢演我個女，我已經話下次合作佢會做我個女朋友，點知真係開口中，可能再下次合作佢就做埋我阿媽㖭！」而劇中初戀情人係《愛回家》「島大女神」葉蒨文，未知會否出現兩女爭仔的情節呢！
陳山聰強力「臂擋」車頭畫面震撼
武功高強的高勇（陳山聰飾）原來都是車禍受害者之一，前一集講到 Q 姨（唐詩詠飾）和阿鏈（陳展鵬飾）遭黑道追殺，高勇殺出以一敵八救走兩人，並解釋之前因預知若詩（楊卓娜飾）墮樓，才現身其家尋找線索，三人結為好友，並約定齊齊尋找若詩死亡真相。幾經轉折，就在三人似是有點眉目之際，卻同時誤中「兇手」圈套，Q 姨、阿鏈更先後身陷險境，幸在千鈞一髮之際，救友心切的高勇被激發出「刀槍不入」超能力，成功以手臂「殺」停兇手車輛，更弄致車頭嚴重凹陷，畫面震撼！
陳山聰日日食米線苦練「膠勇話」
第三集才正式登場的陳山聰，除了身手不凡及憨直義氣人設討喜外，「唔鹹唔淡」的「鄉音式廣東話」，及自稱「『膠』勇」已很搞笑。陳山聰透露為了學好「鄉音式廣東話」，日日食米線實地偷師之餘，並跟太太日夜苦練三個月才自創出「膠勇話」:「今次都幾大挑戰，因為口音如果太造作、講得太歪嘅話，觀眾會聽唔明我講咩，所以要搵個中間位，好感激太太幫我 Tune 口音。」他又指製作組為呈現演員最真實反應，開拍前所有角色設定一律對內保密，故不知就裏的 Tiffany 首日開工即「失守」，只要一聽到「膠勇話」便瘋狂「焗蟹」，最
後所有台前幕後更索性以「膠勇話」溝通，十分過癮。
陳山聰 連續兩套台慶劇角色都有份量
剛過完46歲生日的陳山聰，在社交媒體上發文，希望自己主演的兩套台慶劇《美麗戰場》、《超能使者》有好成績，仲附上一張完美朱古力爆肌照。陳山聰與劉佩玥都在2套台慶劇擔正，備受力捧，相信之後的台慶頒獎禮隨時叫雙飛！陳山聰在《美麗戰場》中的王一言，氣場十足，而且角色亦佔有很重的份量，在結局中亦有戲劇性的大轉折，亦令觀眾相當驚喜！
《超能使者》劇情介紹
陳展鵬、唐詩詠與陳山聰互不相識，一場車禍令劫後餘生的他們竟獲得神奇的異能！陳展鵬和劉佩玥是一對恩愛小夫妻，陳展鵬本打算用異能為自己謀福利，但被正義感十足的唐詩詠影響，利用異能幫助他人，卻因此得罪了犯罪頭目歐瑞偉，更禍及身邊好友劉穎鏇、林子善和契爺張國強。
眾人遇上重重危機，幸得身份神秘的王君馨出手相救。陳展鵬等人聯同王君馨，與歐瑞偉展開連番惡鬥，卻無奈地把好友沈震軒拉進漩渦之中，更惹來殺身之禍！異能讓平凡人變得不平凡，是恩賜還是魔咒？抑或是上天刻意安排，讓他們成為正義的使者？
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹