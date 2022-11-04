超能使者｜陳山聰「膠勇話」苦練三個月 刀槍不入兼武功高強

《超能使者》是無綫55周年台慶劇，接棒《美麗戰場》於10月31日首播！陳山聰飾演武術高強的國術隊成員，滿口鄉音，而且孿生兄弟係健身教練林子善。劇中仲同劉穎鏇做對歡喜冤家，兩人一樣擁有超強Body，刀槍不入，絕對係「超能聯盟」入面最強的成員！