輕功｜57歲王綺琴憶撞死女助導經歷：到而家都磨滅唔到
王綺琴曾獲無綫青睞簽約5年
今年57歲的王綺琴中學畢業後曾先後任職紀念品售貨員、中國舞巡遊表演者、教授跳舞。其後她為了深造舞藝而報讀了無綫電視舞蹈藝員訓練班，無綫也有意與她簽下五年舞蹈藝員合約。不過她認為五年後因為年紀漸長以致無法接洽更多電視台以外的舞蹈演出而放棄簽約。
王綺琴參加《電視小姐選舉》奪冠軍入行
19歲的王綺琴透過參加一個的士高舞蹈比賽而贏得入讀邵氏演員訓練班的機會，並和吳育樞、郭晉安、冼灝英以及祝文君為同期同學。之後又參加《電視小姐選舉》，憑扮演《家變》「洛琳」一角而獲得冠軍，並且簽約無綫，後來在第一套劇集《大運河》中飾演主要角色「張出塵」（紅拂女）。
拒絕扮郭晉安媽媽而不獲續約
27歲的王綺琴在接受電台《一起走過》訪問時提到當時她被要求扮演郭晉安媽媽，因而被無綫拒絕續約：「我同佢同期點解要做佢阿媽？我接受唔到，我唔識演。（化老妝？）當然要啦！（冇其他媽咪人選？得罪人？）真係唔知，唔敢講得罪人…推咗呢次工作之後就約滿，公司冇同我續約。當時冇晒信心，又冇得問點解搵我演阿媽，只係得接同唔接，唔會有人去解釋。」後來她便轉到馬來西亞娛樂圈，並且每年接拍近50套劇集。她更曾成立自己的製作公司，過程中身兼投資者、採訪記者、撰稿員以及主持數個角色。翌年，她因為拍攝劇集《半生情未了》時發生意外，開車撞斃一名女助導。
王綺琴：「到而家都磨滅唔到」
王綺琴在訪問中提到，當時劇集需要拍攝一段山路駕駛片段，但自己當時剛有車牌不久，因為欠缺信心所以向導演表示要求使用替身。但導演以替身效果不理想而拒絕。不幸地，王綺琴在拍攝途中撞斃女助導，自此改吃素菜。王綺琴：「乜都唔想睇，乜都唔想聽到，記得當時掩住對耳，落咗車行去馬路旁邊欄杆踎喺度，唔敢望架車，唔敢聽啲人講啲咩嘢，自己喺度大嗌，令到自己聽唔到嘢又睇唔到，唔想有呢段時間嘅記憶。」。死者媽媽大方原諒王綺琴：「佢媽咪好好人，同我講不如食素，可能會舒服啲，話如果有需要就去佢嘅佛堂拜吓，經常去可能會平靜啲，佢真係好偉大…到而家都磨滅唔到。」
曾生血管瘤致休克失禁
王綺琴其後經歷金融風暴，因馬來西亞幣突然貶值而令她蒸發四成個人資產，損失達七位數字。39歲的王綺琴因為想生子而回港，並且擔任瑜伽班導師。直至2008年開始復出，拍攝多套內地電視劇，其後重返無綫。2018年，王綺琴因為乘坐飛機期間休克和失禁，事後驗出腦部有一個4cm的血管瘤，並且在做完手術後便已經痊愈。
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