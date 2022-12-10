輕功｜57歲王綺琴憶撞死女助導經歷：到而家都磨滅唔到

新劇《輕功》開播，劇習主打中老年人的情懷。我們除了可以看到一班老戲骨在劇中的演技鬥法之外，還可以看到不少熟識的面孔。王綺琴便是其中之一，王綺琴一生高低起伏，22歲便加入娛樂圈，其後又轉投馬來西亞娛樂圈，更曾牽涉一條人命。