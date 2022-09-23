過時過節｜登神CP首度合體登大銀幕 Anson Lo與撞樣演員同場被誤認兩母子
《過時·過節》8人同枱得7個名？
《過時·過節》由「毛姐」毛舜筠、謝君豪、Edan、Anson Lo、談善言、袁澧林及馮素波主演，不過有不少網友都留意到電影海報上有8個人同枱食飯，但主演名單卻只有7個名，原來少了的是梁祖堯，原來他今次只是客串演出，但在一家人過節時卻有份「埋枱」食飯，令大家都很好奇他會演出甚麼角色。
撞樣CP無得演兩婆孫？
此外今次除了是「登神CP」首度於電影同框，也是經常被指撞樣的Anson Lo和馮素波首度同場演出，在一家人同枱食飯的海報照中，亦睇得出兩人好似樣，仲有網民指Anson Lo和馮素波先係真正CP，不過電影劇情圍繞著Edan一家人展開，馮素波飾演的是Edan外婆，而Anson Lo則是與Edan合作開遊戲公司的好友，兩人的角色之間無任何血緣關係。
Edan爆喊被Anson Lo痛罵
《過時·過節》電影講述8年前一場「混亂冬至飯局」發生後，串連出事件之中各個家庭成員，從不同的角度引發出的矛盾，而家中眾人為一頓齊齊整整的冬至飯傷盡腦筋。Edan飾演的兒子「阿陽」與謝君豪飾演的「父親」父子關係決裂，Edan爆喊並講出心聲：「佢有冇喺我嘅角度諗過？」卻反過來被摯友Anson Lo痛罵：「你而家咪即係喺度逃避現實囉！」幾幕戲份都充滿張力，讓網友對往後的劇情十分期待。
導演受自身家庭經歷啟發
新晉導演曾慶宏曾在2018年憑劇情短片《下雨天》獲得一鏡到底的鮮浪潮大獎，今次《過時·過節》是他首部執導的劇情長片，也是入圍第27屆釜山國際電影節的唯一香港劇情片，導演下月初將親身飛往釜山與觀眾見面。原來片中故事是導演受自身家庭經歷啟發所創作，他表示：「當年少的我離家出走時，沒想過15年後會帶一部電影回去。數年前，我鼓起勇氣回家過冬，席上忽然有悟，怎麼事隔十年大家仍跟從前一樣？很多關係的結仍未解開，大家都老了，但溝通上並沒有成長過。我開始明白到，對有些人來說溝通可能不是一個選擇，而是個障礙，從此我便嘗試不去怪責昨日的創傷。如果我早點回來，有些傷痛是否可以避免？這便是《過時·過節》的初衷。」
即睇《過時·過節》前導預告：
一家人齊齊整整！