過時過節｜登神CP首度合體登大銀幕 Anson Lo與撞樣演員同場被誤認兩母子

由MIRROR成員Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）這對「登神CP」首度合體主演的電影《過時·過節》（Hong Kong Family）即將在11月24日上映，片中仲有經常被指同Anson Lo撞樣撞到好似失散母子的馮素波參與演出，但兩人在電影中的角色，原來無任何血緣關係！