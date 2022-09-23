過時·過節

過時過節｜登神CP首度合體登大銀幕 Anson Lo與撞樣演員同場被誤認兩母子

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Eve Wong

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由MIRROR成員Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）這對「登神CP」首度合體主演的電影《過時·過節》（Hong Kong Family）即將在11月24日上映，片中仲有經常被指同Anson Lo撞樣撞到好似失散母子的馮素波參與演出，但兩人在電影中的角色，原來無任何血緣關係！

《過時·過節》8人同枱得7個名？

《過時·過節》由「毛姐」毛舜筠、謝君豪、Edan、Anson Lo、談善言、袁澧林及馮素波主演，不過有不少網友都留意到電影海報上有8個人同枱食飯，但主演名單卻只有7個名，原來少了的是梁祖堯，原來他今次只是客串演出，但在一家人過節時卻有份「埋枱」食飯，令大家都很好奇他會演出甚麼角色。

過時·過節 電影海報上有8個人同枱食飯，但主演名單卻只有7個名。
電影海報上有8個人同枱食飯，但主演名單卻只有7個名。（圖片來源：《過時·過節》海報）
過時·過節 大時大節梁祖堯坐在毛姐身邊，引來網友猜測今次疑似又要離婚的毛姐，將會由梁祖堯做其新歡。
大時大節梁祖堯坐在毛姐身邊，引來網友猜測今次疑似又要離婚的毛姐，將會由梁祖堯做其新歡。（圖片來源：《過時·過節》海報）

撞樣CP無得演兩婆孫？

此外今次除了是「登神CP」首度於電影同框，也是經常被指撞樣的Anson Lo和馮素波首度同場演出，在一家人同枱食飯的海報照中，亦睇得出兩人好似樣，仲有網民指Anson Lo和馮素波先係真正CP，不過電影劇情圍繞著Edan一家人展開，馮素波飾演的是Edan外婆，而Anson Lo則是與Edan合作開遊戲公司的好友，兩人的角色之間無任何血緣關係。

過時·過節 雖然同馮素波撞樣的係Anson Lo，但兩人難得同場演出，演她外孫的卻是Edan！
雖然同馮素波撞樣的係Anson Lo，但兩人難得同場演出，演她外孫的卻是Edan！（圖片來源：《過時·過節》海報）
過時·過節 Anson Lo同馮素波一向被指撞樣，有網民將兩人的相片拼埋一齊，發現五官及神態都非常相似，難怪被指是失散母子！
Anson Lo同馮素波一向被指撞樣，有網民將兩人的相片拼埋一齊，發現五官及神態都非常相似，難怪被指是失散母子！（圖片來源：網上圖片）

Edan爆喊被Anson Lo痛罵

《過時·過節》電影講述8年前一場「混亂冬至飯局」發生後，串連出事件之中各個家庭成員，從不同的角度引發出的矛盾，而家中眾人為一頓齊齊整整的冬至飯傷盡腦筋。Edan飾演的兒子「阿陽」與謝君豪飾演的「父親」父子關係決裂，Edan爆喊並講出心聲：「佢有冇喺我嘅角度諗過？」卻反過來被摯友Anson Lo痛罵：「你而家咪即係喺度逃避現實囉！」幾幕戲份都充滿張力，讓網友對往後的劇情十分期待。

過時·過節 「登神CP」Edan和Anson Lo首度於電影中同框演出，但今次冇得玩HeHe情，只在片中飾演互相扶持的摯友。
「登神CP」Edan和Anson Lo首度於電影中同框演出，但今次冇得玩HeHe情，只在片中飾演互相扶持的摯友。（圖片來源：《過時·過節》劇照）
過時·過節 Anson Lo痛罵Edan逃避現實！
Anson Lo痛罵Edan逃避現實！（圖片來源：《過時·過節》截圖）
過時·過節 Edan今次的角色雖然都係做人阿仔，但性格明顯比《闔家辣》的角色更成熟和沉重，爆喊一幕挑戰演技。
Edan今次的角色雖然都係做人阿仔，但性格明顯比《闔家辣》的角色更成熟和沉重，爆喊一幕挑戰演技。（圖片來源：《過時·過節》截圖）
過時·過節 仲有一幕同「父親」謝君豪對峙的戲份，獲讚對住前輩都完全無怯場。
仲有一幕同「父親」謝君豪對峙的戲份，獲讚對住前輩都完全無怯場。（圖片來源：《過時·過節》截圖）

導演受自身家庭經歷啟發

新晉導演曾慶宏曾在2018年憑劇情短片《下雨天》獲得一鏡到底的鮮浪潮大獎，今次《過時·過節》是他首部執導的劇情長片，也是入圍第27屆釜山國際電影節的唯一香港劇情片，導演下月初將親身飛往釜山與觀眾見面。原來片中故事是導演受自身家庭經歷啟發所創作，他表示：「當年少的我離家出走時，沒想過15年後會帶一部電影回去。數年前，我鼓起勇氣回家過冬，席上忽然有悟，怎麼事隔十年大家仍跟從前一樣？很多關係的結仍未解開，大家都老了，但溝通上並沒有成長過。我開始明白到，對有些人來說溝通可能不是一個選擇，而是個障礙，從此我便嘗試不去怪責昨日的創傷。如果我早點回來，有些傷痛是否可以避免？這便是《過時·過節》的初衷。」

過時·過節 一家四口毛姐、謝君豪演Edan父母，談善言則演Edan家姐。
一家四口毛姐、謝君豪演Edan父母，談善言則演Edan家姐。（圖片來源：《過時·過節》劇照）
過時·過節 繼《阿媽有咗第二個》後，毛姐再演MIRROR成員阿媽，同樣陷入婚姻危機，疑似要離婚收場。
繼《阿媽有咗第二個》後，毛姐再演MIRROR成員阿媽，同樣陷入婚姻危機，疑似要離婚收場。（圖片來源：《過時·過節》截圖）
過時·過節 預告片最後馮素波講到：「有幾多個人喺度，咪幾多個人一齊食囉！」而同枱只得她和毛姐、談善言以及飾演Edan表姐的袁澧林。
預告片最後馮素波講到：「有幾多個人喺度，咪幾多個人一齊食囉！」而同枱只得她和毛姐、談善言以及飾演Edan表姐的袁澧林。（圖片來源：《過時·過節》劇照）

即睇《過時·過節》前導預告：

一家人齊齊整整！

撰文：東方新地圖片來源：《過時·過節》海報、劇照及截圖、網上圖片

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