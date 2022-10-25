過時過節｜Anson Lo 角色海報撞樣狄易達？ 爆笑留言近千網民讚好
《過時過節》Anson Lo角色海報被指撞樣狄易達
電影《過時·過節》的6張角色海報中，以Anson Lo的角色造型最受網民關注，有近千個網民都認同指其海報中的樣貌勁似狄易達，亦有網民指似Dee哥（何啟華）和Alton（王智德），以及同戲演出的馮素波。有網民就認為這張海報特登放大了Anson Lo臉上的缺點，好大整蠱，有網民就認為Anson Lo在這部戲只是客串演出，所以才會特登化個和他平時不一樣的妝，以免喧賓奪主。
網民爆笑留言獲近千讚好：
《膠戰》阿正自爆右邊面激似Hillary前度狄易達
在最後一集《膠戰S2》尾段，6膠大玩「膠人之最」Q＆A環節，阿正曾自爆自己被指與狄易達撞樣：「Hillary第一次見就話我好有親切感，佢話我似一個男明星﹗」岑珈其大叫：「畀個側面人睇啦﹗」然後又扮跳舞﹗Hillary笑到心花怒放﹗
毛姐情緒大爆發鬧謝君豪
說回電影內容，預告中毛舜筠展現多向演技，一面是疼錫子女的好媽媽，另一面卻是神情悲戚的妻子，預告一開首毛姐已經情緒大爆發，對飾演老公的謝君豪悲痛呐喊「呢個世界永遠都係得你自己一個，你望唔到其他人㗎！」讓影迷引頸以待這對夫妻的關係將如何發展。
毛姐開Live： 「係一份愛不釋手的劇本」
毛姐早前同導演連線的IG Live難得開口：「我真係好鍾意呢部戲」而且仲係佢愛不釋手的一個劇本：「起初收到劇本時候，已經好喜歡裡面所講嘅嘢，家人之間嘅關係，都好似同我哋每一個人有關。呢部電影入面，爸爸媽媽同仔女之間係好真實，好似發生喺我哋身邊好真實嘅事咁。我相信大家睇完會好有共鳴。」
毛姐：大家會見到不一樣嘅Edan
私下溫柔的毛姐，在戲中卻經常對謝君豪發脾氣，長期維持緊張關係。毛姐表示，「電影入面每場同謝君豪兩夫妻嘅戲，都展現到好多夫妻之間相處嘅困難，好似我想釋放心入面嘅情緒，但係對方無論如何都係沉醉喺自己嘅世界入面，唔善於回應同交流。劇本每一場都寫得好真實細緻，會見到我地雙方嘅情緒轉變。而一班新生代演員，好似兩個女仔談善言、袁澧林簡直係好勁，大家會見到不一樣嘅Edan，而Anson嘅表現亦都相當之好！」
謝君豪則表示：「故事入面，喺個仔Edan離家出走之後，我同毛姐兩夫妻嘅角色各自承受住內心嘅悲痛，冇辦法面對亦冇辦法跨越，所以長期都係停滯不前嘅狀態，導致大家漸行漸遠。導演俾好多空間我哋去表現角色微細嘅情緒變化，而呢個屋企入面人與人之間嘅關係都會互相帶動同影響，令角色充滿真實感。」
Edan同袁澧林齊齊學嘢偷師
而飾演兒子阿陽的呂爵安亦需要應付不少情緒稍重的戲份，他透露事前也有請教毛姐和豪哥：「參演呢部電影好開心好難得，前輩們都好無私教咗我好多野，袋咗好多錢落我袋，好似毛姐會提點我拍攝嘅時候，要投入角色當下嘅狀態，唔好諗住咁多野，要捉住嗰刻嘅情緒。而豪哥私下好玩得好挑皮，會成日同我講笑之餘，提醒我嘗試放慢節奏，令我感覺更加穩定，可以順住佢嘅步伐去演。」
飾演家中長女的談善言則笑言拍攝此片有不少偷師機會：「我同袁澧林特別喜歡睇毛姐同豪哥嘅對戲，即使冇我哋嘅戲份，我哋都會一齊去拍攝現場從旁欣賞，親身感受兩位前輩點樣從容去處理情緒咁重嘅場面。」袁澧林同盧瀚霆的角色，喺角色海報上面帶笑容，二人對故事推進亦具有重要的影響力，開啟了眾人之間的連繫，勢必引發觀眾的懸念與期待。
故事簡介：
《過時·過節》講述八年前一場「混亂冬至飯局」發生後，串連出事件之中各個家庭成員，從不同的角度引發出的矛盾，而家中眾人為一頓齊齊整整的冬至飯傷盡腦筋。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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