港女搭港鐵着瑜伽服被偷拍 網民即起底發現原來係37歲選美冠軍鍾雨璇
港女穿瑜伽服搭港鐵惹關注
有人在討論區上分享了4張照片，從照片中所見，見到身穿瑜伽服的女子露出修長的腰部，心口和背部則是鏤空的設計，望落既清涼又性感。發帖者又稱，她由上車開始一直專注在車廂內玩手機，並未留意到周圍的乘客一直盯著她，站在她前方的老伯更疑似瞪大雙眼直視女方，為她感到不值。此post一出引起網民熱烈討論，不少人指責偷望女方的老伯，亦有其他網友認為發帖者有不良企圖，認為周遭的人都穿着清涼衣物，照片似乎不是近期拍攝的：「望2眼就話性騷擾」、「揸機嗰個行為叫咩」、「影女就影女啦」。相中的女子亦同樣受到網民的評頭品足：「冇美感」、「個身形好差」、「個咀歪歪地似有病」、「預咗被人睇」，隨即有網民為她抱不平：「個女仔咁樣被人偷拍擺上網，被人評頭品足又要被人鬧，真係最無辜！」
相中人原來係37歲鍾雨璇
無故被捲入網民罵戰的這位女子，原來大有來頭，是現年37歲的創作歌手兼模特兒鍾雨璇（前名：蘇慧恩）！入行逾10年的她擁澳洲昆士蘭大學工商管理系學士及愛爾蘭國立都柏林大學學院市場學學士學歷，除了推出過多首歌曲之外，她亦擁有多個選秀節目和選美的經驗。她於2011年入圍香港小姐選舉20強，翌年參加第46屆工展小姐奪冠軍，2016年還當選「大閘蟹小姐」。
鍾雨璇參加過《尾二一屆口罩小姐》
2022年，鍾雨璇又參加了ViuTV的《尾二一屆口罩小姐》比賽，當時她一身黑絲女教師造型睇到193同肥仔嘩嘩聲，她在自我介紹時話：「我本身唱歌嘅，但係唱咗十X幾年都冇人識我。」點知054轉個頭用腳夾毛筆寫大字，仲要紮晒馬擺pose，反差之大令佢順利入圍。鍾雨璇同時亦是七師傅七仙羽的徒弟，曾為《師傅七都識唱笑會》做嘉賓表演跳唱。
鍾雨璇2021年新城頒獎禮突然暈低
鍾雨璇另一件最為人印象深刻的，是2021年她在《新城勁爆頒獎禮》大合照期間突然在台上暈倒，當時另一位歌手李妍立即脫去外為對方披上，以免鍾雨璇走光，馮允謙、肥仔同林家謙等都有上前了解，「視帝」陳展鵬最後更以「公主抱」抱她離開，而吳浩康與胡鴻鈞則扶她返回後台休息。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！