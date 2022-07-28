郭富城談MIRROR演唱會舞台安全問題 稱歌手要自己解決「唔合理」

MIRROR紅館演唱會已舉行兩場，但舞台機關意外頻生，不少鏡粉狠批危害MIRROR成員安全之餘，連MIRROR的歌唱老師都睇唔過眼出post爆粗鬧，就連郭富城都出聲為鏡仔護航。雖然主辦順應民意，在12子獻唱《IGNITED》時取消升降天橋，但仍發生Frankie墮台事件，舞台安全問題再度令人關注。更有鏡粉發起聯署，要求停用非必要機關。