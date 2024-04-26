39歲鄧洢玲自爆險被騙 極頹開live問：點解呢個世界咁多壞人？

39歲的鄧洢玲（阿旦）近年鮮少在幕前出現，並將發展重心轉移到自家生意上。雖然出現在幕前的機會減少，但係鄧洢玲就keep住喺社交平台分享生活的點滴。早前鄧洢玲就在社交平台上開live，不過今次佢分享嘅就係比較嚴肅的話題，甚至仲喺直播開始嘅時候頹爆講咗句：「點解呢個世界咁多壞人呢？」迅速引起網民關注……

