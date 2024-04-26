39歲鄧洢玲自爆險被騙 極頹開live問：點解呢個世界咁多壞人？
鄧洢玲頹爆憶述險被騙過程
鄧洢玲早前在社交平台進行直播，並表示自己被電話詐騙，更憶述將事情的來龍去脈：「有一個人cold-call嚟按摩店，話想搵負責人。話嚟緊想做一個包場活動，連續包兩日，話有32個人上嚟按摩。」雖然交談的過程中看似沒有問題，不過當阿旦表示可以安排上門按摩時，就遭到對方多番推搪，但就不停催促鄧洢玲將收據發送給他。
鄧洢玲因「太順利」識破騙局
鄧洢玲發現自己墮入騙局是因為騙徒誘騙幫手買輪椅：「佢話因為自己同個老闆有拗撬，所以對方唔肯賣畀佢。」對方更將該名老闆的聯繫方式告訴鄧洢玲，而當鄧洢玲幫忙溝通時，卻發現對方十分「順攤」，甚至以每張減$2000，總優惠高達5萬的價格賣給她，不過就不斷表示：「
一點我有車落香港，你一定要入錢畀我。我先趕得切畀貨你」、「你求其過住幾萬蚊畀我先啦！」不過大額的優惠令鄧洢玲察覺異樣，最後更親自打去該護老院詢問並揭開騙局。
網民連環安慰鄧洢玲
鄧洢玲希望透過直播告誡大家：「今次分享都係畀大家打個底，希望大家都唔好中招。」又再次表示：「冇俾人呃啲乜，純粹分享吓經歷。」而網民對於鄧洢玲的經歷則紛紛留言安慰：「用老人家呃人真係好無品 好彩你打去問下」、「謝分享，祝日後工作一切順利」、「好叻呀旦」、「證明咗阿旦係親力親為好努力嘅老闆娘！」
39歲鄧洢玲「年尾派飯」送福利 唔怕凍黑Bra上陣 網民心心眼讚眼前一亮
39歲的鄧洢玲（阿旦）越老越辣，經常IG曬身材，睇到網民㷫烚烚！最近天氣又凍咗，但阿旦依然唔怕寒流來襲，豪爽派大禮，睇到網民心心眼！
鄧洢玲「噴血」黑Bra福利勁震撼！
阿旦身材出眾，早前（8日）在社交網豪爽派大禮，相中見到阿旦去越南途中，出海時影多張靚相，下身搭配貼身Leggings，上身只穿一件透視黑Bra，逼爆上圍夠曬震撼！睇到網民心心眼留言道：「哇！旦姐年尾派飯」、「嘩，冬天都有福利」、「呢件好睇襯晒你」、「眼前一亮」
短片輯錄性感精華 快格播放網民籲：「播慢啲！」
38歲鄧洢玲近年甚少亮相幕前，生活逍遙自在，唯一冇變嘅就係身材依然好鬼辣，絕對寶刀未老！ 鄧洢玲早前曾到泰國布吉享受陽光與海灘，日前她就在IG釋出旅遊拍的三點式靚相，不過今次就剪輯成短片，每張相之間只停留半秒，直程「快格播放」咁話！
但係鄧洢玲驕人嘅身材，就算播得幾快，都難逃網民的金睛火眼，尤其是鄧洢玲正面大騷逼人上圍，巨溝完全成為焦點，唔少網民都留言同女神講：「可摸耳慢啲啲呀」、「女神旦～」
有種老闆娘｜鄧洢玲示範瑜伽好吸睛
阿旦鄧洢玲曾接受開電視《有種老闆娘》訪問中教導主持可宜做瑜伽，原來阿旦在疫情停業期間去考瑜伽牌：「橫掂都係坐喺度冇嘢做，我又鍾意運動，但鍾意親都係啲MMA呀打拳嗰啲，啲筋向來好硬，硬過條命，所以想去挑戰自己就去學同考牌﹗」
鄧洢玲入行21年多元化發展
現年38歲的阿旦自17歲開始做雜誌模特兒，曾簽約施念慈旗下，2011年她參加nowTV舉辦的《CEO選拔賽》奪得亞軍，成為nowTV藝員，2016年開始兼任ViuTV主持工作，到翌年回復自由身鄧洢玲（阿旦）入行以來不斷挑戰自己，繼出寫真集、做主持和創業，之前她與鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女拍攝微電影《下一秒，追到你》，電影中以電競賽車為主題，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮，在車房上演一幕香艷洗車戲，大晒其32E、24、34的 Fit爆身材！