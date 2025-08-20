鄧紫棋G.E.M.投資神手未蝕過 搞埋AI科技 身家高達12億人仔
人稱「宇宙巨肺」的樂壇小天后鄧紫棋，最近在啟德體育園連開五場演唱會，不只現場氣氛火爆，更以「I AM GLORIA」世界巡迴創下超過4億美元（約33.2億港元）票房，成為有史以來女歌手中票房第四高的紀錄保持者，超越了麥當娜及韓團BLACKPINK，成功證明港樂天后的國際地位。
鄧紫棋投資有道 今年豪斥8500萬買豪宅
鄧紫棋理財態度同樣令人佩服，早在2013年成名初期就以約2,000萬元購入荃灣韻濤居兩伙單位，2018年更以2,200萬元進一步購入柏傲灣四房海景豪宅，大膽改造成2,000呎複式。2025年初，她把握市場低點，斥資8,500萬元買入半山利安閣兩個高層戶，總面積近5,000平方呎，單位成交價更較4年前下跌47%，突顯其獨到置業眼光，亦鞏固投資高手的形象。
搞埋AI科技激賺身家高達12億人仔
除了「買磚頭」，鄧紫棋在高科技領域同樣具前瞻性。她在26歲時已成功投資AI科技公司，並透露已回本且獲利高達10倍，過去三次商業投資全數賺錢，演藝以外的事業版圖逐步擴大，展現藝人斜槓理財的風範。有媒體更粗略估算她身家已達12.56億人民幣，成為真正的娛樂圈「財理天后」。
圖片來源：IG@gem0816資料或影片來源：原文刊於新假期