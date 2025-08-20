鄧紫棋G.E.M.投資神手未蝕過 搞埋AI科技 身家高達12億人仔

人稱「宇宙巨肺」的樂壇小天后鄧紫棋，最近在啟德體育園連開五場演唱會，不只現場氣氛火爆，更以「I AM GLORIA」世界巡迴創下超過4億美元（約33.2億港元）票房，成為有史以來女歌手中票房第四高的紀錄保持者，超越了麥當娜及韓團BLACKPINK，成功證明港樂天后的國際地位。