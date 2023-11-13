鄧麗欣演唱會 電燈膽

鄧麗欣演唱會︱被嘲唱功「讓觀眾聽朵流產」 網民借姜濤潮文反駁！

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鄧麗欣（Stephy）昨晚喺灣仔會展舉行《STEPHY Therefore I Am》演唱會。Stephy時隔16年再開個人演唱會，仲僅此一場，簡直係一飛難求。對於鄧麗欣唱功，唔少網民有讚有彈，有人嘲「讓觀眾聽朵流產」；亦有人借姜濤潮文反駁：「你可以不喜歡他，但是請你尊重他！」

鄧麗欣演唱會 電燈膽 鄧麗欣 Stephy事隔16年再開個人演唱會，仲僅此一場
Stephy事隔16年再開個人演唱會，仲僅此一場（圖片來源：ig＠stboo）
鄧麗欣演唱會 電燈膽 鄧麗欣 Stephy於12日）在灣仔會展舉行個人演唱會《STEPHY Therefore I Am》。
Stephy於（12日）在灣仔會展舉行個人演唱會《STEPHY Therefore I Am》。（圖片來源：東方新地）

鄧麗欣演唱會︱十年如一地五音不全耳朵流產

鄧麗欣（Stephy）《STEPHY Therefore I Am》演唱會》中大唱經典金曲《親朋密友》、《他不准我哭 》、《藍鞋子》、《電燈膽》等！點知有唔少網民就狠批「十年如一地五音不全耳朵流產了」，認為Stephy唱功都係仍有好大的進步空間「好好彩佢成功由阿寶轉型 佢拍戲好好睇」「Stephy都係拍返戲啦」「佢好似專心返演戲好過再唱歌」「其實我覺得佢把聲幾好聽，不過唱親呢首都出事」「咁多年都無進步過」「呢首已經係成晚唱得比較好嗰首」「點解一句都可以有兩三個走音」「其實係差過幾年前，2010-2018年應該係最好」「佢真係唱得好難聽，上次軒公紅館唔小心聽咗佢唱，好尷尬，不過入場聽嘅應該係成長回憶，開一場，啱啱好」

鄧麗欣演唱會 電燈膽 鄧麗欣 鄧麗欣再次挑機《電燈膽》
鄧麗欣再次挑機《電燈膽》（圖片來源：東方新地）

一齊聽吓《電燈膽》！

鄧麗欣演唱會︱聽鄧麗欣係情懷！係回憶！

有唔少網民力撐Stephy，首先認為Stephy比起當年進步咗好多！曾經喺《2007勁歌金曲優秀選》中唱《電燈膽》唱到走曬音嘅Stephy，今次演唱會再次唱出《電燈膽》，就算未必好好，但真係勇氣可嘉，一雪前恥。加上仲自彈自唱《What Was I Made For 》，真係超比心機，下咗唔少苦功。其次網民都認為Stephy啲歌本身就唔易唱，同埋聽Stephy唔係聽唱功，聽嘅係一份回億、一份情懷！「合格啦，佢啲歌其實真係好難唱」「好聽過當年，有練番」「入得去都係聽情懷㗎啦」「進步咗好多」「係有走音 唔完美，但唔係難聽」「唱片公司係咪想伏佢，以為錄完歌tune完音就算」

鄧麗欣演唱會 電燈膽 鄧麗欣 時隔16年超水準再唱《電燈膽》！
時隔16年超水準再唱《電燈膽》！（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣演唱會 電燈膽 鄧麗欣 今晚Stephy演唱會無嘉賓，自己唱足全場。
今晚Stephy演唱會無嘉賓，自己唱足全場，仲自彈自唱好比心機！（圖片來源：東方新地）

鄧麗欣演唱會︱網民：比起而家頂流歌手算係咁

有唔少網民用嚟比較而家當紅歌手，認為Stephy已經算係咁，特別係個樣同身型簡直係出水準！「好過二胡」「太傻了唔用墊底聲」「而家啲歌全部有勁多backing 同 電子野襯底，呢首咁難唱 仲有咁raw 算係咁了，起碼我可以聽哂成首」「起碼個樣同身型都keep到，是但啦佢都唔x係實力派架啦，好過姜生咁連個樣都keep唔到」

鄧麗欣演唱會 電燈膽 鄧麗欣 鄧麗欣身型超fit！
鄧麗欣身型超fit！（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣演唱會 電燈膽 鄧麗欣 fit爆造型
fit爆造型（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣演唱會 電燈膽 鄧麗欣 大騷小蠻腰
大騷小蠻腰（圖片來源：東方新地）
鄧麗欣演唱會 電燈膽 鄧麗欣
（圖片來源：留言截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、留言截圖

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