鄧麗欣演唱會︱被嘲唱功「讓觀眾聽朵流產」 網民借姜濤潮文反駁！
鄧麗欣演唱會︱十年如一地五音不全耳朵流產
鄧麗欣（Stephy）《STEPHY Therefore I Am》演唱會》中大唱經典金曲《親朋密友》、《他不准我哭 》、《藍鞋子》、《電燈膽》等！點知有唔少網民就狠批「十年如一地五音不全耳朵流產了」，認為Stephy唱功都係仍有好大的進步空間「好好彩佢成功由阿寶轉型 佢拍戲好好睇」「Stephy都係拍返戲啦」「佢好似專心返演戲好過再唱歌」「其實我覺得佢把聲幾好聽，不過唱親呢首都出事」「咁多年都無進步過」「呢首已經係成晚唱得比較好嗰首」「點解一句都可以有兩三個走音」「其實係差過幾年前，2010-2018年應該係最好」「佢真係唱得好難聽，上次軒公紅館唔小心聽咗佢唱，好尷尬，不過入場聽嘅應該係成長回憶，開一場，啱啱好」
一齊聽吓《電燈膽》！
鄧麗欣演唱會︱聽鄧麗欣係情懷！係回憶！
有唔少網民力撐Stephy，首先認為Stephy比起當年進步咗好多！曾經喺《2007勁歌金曲優秀選》中唱《電燈膽》唱到走曬音嘅Stephy，今次演唱會再次唱出《電燈膽》，就算未必好好，但真係勇氣可嘉，一雪前恥。加上仲自彈自唱《What Was I Made For 》，真係超比心機，下咗唔少苦功。其次網民都認為Stephy啲歌本身就唔易唱，同埋聽Stephy唔係聽唱功，聽嘅係一份回億、一份情懷！「合格啦，佢啲歌其實真係好難唱」「好聽過當年，有練番」「入得去都係聽情懷㗎啦」「進步咗好多」「係有走音 唔完美，但唔係難聽」「唱片公司係咪想伏佢，以為錄完歌tune完音就算」
鄧麗欣演唱會︱網民：比起而家頂流歌手算係咁
有唔少網民用嚟比較而家當紅歌手，認為Stephy已經算係咁，特別係個樣同身型簡直係出水準！「好過二胡」「太傻了唔用墊底聲」「而家啲歌全部有勁多backing 同 電子野襯底，呢首咁難唱 仲有咁raw 算係咁了，起碼我可以聽哂成首」「起碼個樣同身型都keep到，是但啦佢都唔x係實力派架啦，好過姜生咁連個樣都keep唔到」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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