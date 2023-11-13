鄧麗欣演唱會︱被嘲唱功「讓觀眾聽朵流產」 網民借姜濤潮文反駁！

鄧麗欣（Stephy）昨晚喺灣仔會展舉行《STEPHY Therefore I Am》演唱會。Stephy時隔16年再開個人演唱會，仲僅此一場，簡直係一飛難求。對於鄧麗欣唱功，唔少網民有讚有彈，有人嘲「讓觀眾聽朵流產」；亦有人借姜濤潮文反駁：「你可以不喜歡他，但是請你尊重他！」