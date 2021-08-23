鄧麗欣回應外界強烈建議翻撻小方 斷言拒再follow對方社交網：見到面只會say hi！

Stephy鄧麗欣今年六月宣布和拍拖三年的王子（邱勝翊）的分訊，並指大家是和平分手，雙方亦未有在社交網斷聯unfollow對方，再見亦是朋友。反而和Stephy拍拖十年最終分開的方力申，就得不到同樣待遇，除了被Stephy永久unfollow，日前Stephy出席《力圖打排球》時，被追問外界力推她與小方復合，Stephy坦言見到小方只會say hi，唔識點形容二人關係，即係零機會翻撻！

撰文：東方新地｜ 圖：鄧麗欣IG、王子IG、ViuTV影片截圖