40歲鄧麗欣火辣泳衣照「又大又圓」 挑戰網友玩眼力測驗！
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向來行保守路線40歲的鄧麗欣（Stephy）早前《第42屆香港電影金像獎》更挑戰真空上陣，靚到不得了，被封「中女天花板」！近日Stephy再曬出旅行照，仲自稱「又大又圓的…」
鄧麗欣曬火辣泳衣照 「又大又圓」！
40歲的鄧麗欣（Stephy）近日曬出旅行靚相，當中的靚爆泳衣照勁其火辣，比起《飯氣攻心》時的連身泳衣款式，今次覆蓋率更低！雖然基本上都係遠距離照，但仍然見到Stephy身材極fit！原來Stephy唔止上圍有料，仲有雙火辣「蜜桃臀」同美腿，就連Stephy自己都稱「又大又圓的」，不過原來係講椰子！
網民：鄧麗欣又玩眼力遊戲 圖文相符！
不少網民都大讚Stephy勁正，仲笑指睇Stephy啲相可以測驗眼力「鄧麗欣又玩眼力遊戲」「圖文相符」「真係一樣咁大」「呢啲兩側打結既Bikini 好正」「放大黎睇勁好J」「美股」「條腰幼到」「如果佢當年係咁，應該紅多10倍」「近睇離晒罩！」「我敢肯定有人打斜部電話睇過」「下次可唔可以近少少？」又有網民以影相角度猜測Stephy係同男伴出遊「同男人出遊 因為多數男人影相都係景大過人」
重溫《飯戲攻心》找數水著照
早前在《飯戲攻心》票房突破6千萬後，Stephy都在IG找數Po出一連數張水著照，大尺度的照片都引來網民一陣轟動，大批網民直呼Stephy去到39歲仍然咁正，真係頂唔緊！
圖片來源：IG@stboo資料或影片來源：原文刊於NewMonday