39歲鄧麗欣大晒浸溫泉裸背照 向林明禎挑機？張繼聰陳詠燊留言搞事
鄧麗欣就快「登四」唔露等幾時
身在台北的Stephy鄧麗欣此行除了拍攝節目，完成工作後更順道遊台，剛巧台灣宣布在戶外不用再戴口罩，鄧麗欣話要見證埋呢一刻先返港。近日她除了頻頻在社交平台分享台灣之旅外，更突然大派福利，晒出浸溫泉的全裸背照片，即時引來海量網民留言心心眼。自去年與台灣男藝人王子甩拖後，鄧麗欣作風愈來愈開放，加上臨近40歲大關，都係時候卸下多年的「玉女」包袱。
網民要求面對鏡頭
繼早前鄧麗欣為慶祝新戲《飯戲攻心》創票房再創佳績，超罕有地上載性感大DeepV一件頭泳衣後，鄧麗欣今次再下一城，以全裸背示人，骨肉均稱玉背曲線盡現，她寫上：「自完成拍攝之後，台北每天都下著不慌不忙的毛毛細雨，濕濕冷冷，泡個溫泉，最好不過。」有網民留言鼓勵她公開正面照，更追問是由誰操刀，而《飯戲攻心》的導演陳詠燊與張繼聰亦迅速留言加入戰團。
張繼聰質疑鄧麗欣請槍
在《飯戲攻心》飾演鄧麗欣男友的張繼聰第一時間衝出來留言：「其實呢…就… 點肯定依位係你？」導演陳詠燊亦好抵死：「嘩！呢個like我唔敢㩒呀二嫂……死喇……留咗言㖭！」之後仲咬住唔放：「由四千萬開始嘅唔著褲，至到七千萬嘅唔著衫，我好欣賞呢份進步！」鄧麗欣不甘示弱反擊張繼聰咄咄逼人，仲反指陳詠燊：「你地真係要檢討下！」
連登討論區留言好極端
鄧麗欣終於掌握到流量密碼，不少Stephy粉絲都在她的po留言，不過最精彩的留言當然盡在連登討論區。
「其實係咪香港先係咁, 有波收收埋埋, 無波搶住露」
「想睇正面」
「好正，正過以前」
「應該好睇過前面」
「個波？ 唔知碌左去邊」
「成個男人咁xx( 又瘦又乾)」
「瘦到成個鄭四咁款」
「佢外形同個感覺都變咗似 sammi 」
「前後都無分別ga la」
「正過後生果陣」
「係咪去台灣跟雞排妹出寫真」
常見問題
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