39歲鄧麗欣大晒浸溫泉裸背照 向林明禎挑機？張繼聰陳詠燊留言搞事

Stephy鄧麗欣早前為《飯戲攻心》票房屢創紀錄而找數，分享完一件頭大Deep V泳裝後，似乎露上癮，早前到台北拍攝節目的她，順勢去浸溫泉，一時興起大晒裸背浸溫泉的照片，唔止震撼網民眼球，就連《飯戲攻心》導演陳詠燊及戲中的男友張繼聰都留言搞事。39歲的鄧麗欣愈來愈開放，其實係咪想向戲中另一女角林明禎施壓呀？