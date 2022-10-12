鄧麗欣迎39歲收生日大禮 昔日餅碎區文詩po黑圖贈興 被網民取笑變「大媽欣」

鄧麗欣Stephy與昔日女團Cookies餅碎歐文詩Angela非常老友，本月15日Stephy將踏入39歲，日前Angela為她預祝生日，並在社交網曬出了數張兩人的夜蒲照，不過一向狀態甚Fit的Stephy，在Angela的鏡頭下，竟然出現老態兼有厚切身形，慘被網民笑指變「大媽欣」！