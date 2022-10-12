鄧麗欣迎39歲收生日大禮 昔日餅碎區文詩po黑圖贈興 被網民取笑變「大媽欣」
鄧麗欣未兌現分享泳照承諾
由黃子華、Stephy、張繼聰和王菀之等主演電影《飯戲攻心》，票房勢如破竹，截至10月10日票房已衝破6,150萬，揮低周星馳主演的《功夫》和《少林足球》，躍升成為香港史上華語片票房第5位，同時亦登上了港產喜劇片的票房No.1！而早在《飯戲》票房衝破4,000萬大關時，Stephy就講過票房如果達4,000萬就「唔著褲」，而之後又話到6,000萬就會分享泳照來答謝觀眾，結果現況仍在縮沙階段，她笑謂：「原來話咁快就過6,000萬，有少少想打退堂鼓，加碼想去到7,000萬先分享。」
Stephy激罕低胸夜蒲
泳照未見影，不過她的好姊妹、前Cookies餅碎Angela就幫到手，日前在社交平台分享與Stephy的夜蒲合照，為Stephy預祝生日，兩人先晚膳再到中環夜蒲直落，從相中可見兩人身處的地點擁有無敵的城市靚景，在Angela分享的多張合照中，Stephy激罕有以超deep V裙短裙上陣，非常性感，而Angela則著上恤衫裙的打扮，同Stephy一齊著長靴大騷「絕對領域」。
網民勁踩鄧麗欣變大媽
兩位索女同場，唔知係Angela攝影抑或執相技術異常，站在Stephy旁邊的她，張張都比Stephy索、瘦兼正，一向身材勻稱的Stephy，反而變得異常豐滿，唔只上身，連肚腩仔和大髀都顯得好有肉地！Stephy更慘被網民封為「大媽欣」、「一陣老女人味谷晒出黎」、「鄧大媽」、「真係老餅話當年」、「啲相影到發福、塊面肥哂」等等，亦有網民欷歔感歎「當年Stephy真係好正」！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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