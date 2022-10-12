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鄧麗欣迎39歲收生日大禮 昔日餅碎區文詩po黑圖贈興 被網民取笑變「大媽欣」

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鄧麗欣Stephy與昔日女團Cookies餅碎歐文詩Angela非常老友，本月15日Stephy將踏入39歲，日前Angela為她預祝生日，並在社交網曬出了數張兩人的夜蒲照，不過一向狀態甚Fit的Stephy，在Angela的鏡頭下，竟然出現老態兼有厚切身形，慘被網民笑指變「大媽欣」！

鄧麗欣 呢張可以算是「災難級」，Stephy側側身半倚在Angela身旁的合照，頓變大媽厚切身形。
呢張可以算是「災難級」，Stephy側身半倚在Angela身旁合照，凸顯出大媽厚切身形。（圖片來源：[email protected]__au）

鄧麗欣未兌現分享泳照承諾

由黃子華、Stephy、張繼聰和王菀之等主演電影《飯戲攻心》，票房勢如破竹，截至10月10日票房已衝破6,150萬，揮低周星馳主演的《功夫》和《少林足球》，躍升成為香港史上華語片票房第5位，同時亦登上了港產喜劇片的票房No.1！而早在《飯戲》票房衝破4,000萬大關時，Stephy就講過票房如果達4,000萬就「唔著褲」，而之後又話到6,000萬就會分享泳照來答謝觀眾，結果現況仍在縮沙階段，她笑謂：「原來話咁快就過6,000萬，有少少想打退堂鼓，加碼想去到7,000萬先分享。」

鄧麗欣 Stephy連日來積極參與《飯戲攻心》謝票活動，「唔著褲」褲裙仔露長腿唔知粉絲受唔受落。
Stephy連日來積極參與《飯戲攻心》謝票活動，「唔著褲」褲裙仔露長腿唔知粉絲受唔受落。（圖片來源：[email protected]飯戲攻心）
鄧麗欣 又孖住《深宵閃避球》的男主角鄭伊健齊齊謝票，Stephy容光煥發。
又孖住《深宵閃避球》的男主角鄭伊健齊齊謝票，Stephy容光煥發。（圖片來源：[email protected]飯戲攻心）
鄧麗欣 《飯戲攻心》已躍升成為香港史上港產片No.1！
《飯戲攻心》躍升成為香港史上華語片票房第5位，同時亦登上了港產喜劇片的票房No.1！（圖片來源：[email protected]飯戲攻心）

Stephy激罕低胸夜蒲

泳照未見影，不過她的好姊妹、前Cookies餅碎Angela就幫到手，日前在社交平台分享與Stephy的夜蒲合照，為Stephy預祝生日，兩人先晚膳再到中環夜蒲直落，從相中可見兩人身處的地點擁有無敵的城市靚景，在Angela分享的多張合照中，Stephy激罕有以超deep V裙短裙上陣，非常性感，而Angela則著上恤衫裙的打扮，同Stephy一齊著長靴大騷「絕對領域」。

鄧麗欣 餅碎Agnela一向與Stephy好姊妹，今次為預祝老友生日，先晚膳再夜蒲直落。
前餅碎Agnela一向與Stephy係好姊妹，今次為預祝老友生日，先晚膳再夜蒲直落。（圖片來源：[email protected]__au）
鄧麗欣 夜蒲連水煙都預備埋，唔知一向唔食煙的Stephy啱唔啱口味呢。
夜蒲連水煙都預備埋，唔知一向唔食煙的Stephy啱唔啱口味呢。（圖片來源：[email protected]__au）

網民勁踩鄧麗欣變大媽

兩位索女同場，唔知係Angela攝影抑或執相技術異常，站在Stephy旁邊的她，張張都比Stephy索、瘦兼正，一向身材勻稱的Stephy，反而變得異常豐滿，唔只上身，連肚腩仔和大髀都顯得好有肉地！Stephy更慘被網民封為「大媽欣」、「一陣老女人味谷晒出黎」、「鄧大媽」、「真係老餅話當年」、「啲相影到發福、塊面肥哂」等等，亦有網民欷歔感歎「當年Stephy真係好正」！

鄧麗欣 正面雖然正路好多，不過小肚腩明顯突咗出嚟，反觀Angela真係fit到漏，講緊唔好「諗樣」呀！
正面睇Stephy雖然正路好多，不過小肚腩明顯突咗出嚟。（圖片來源：[email protected]__au）
鄧麗欣 雖然在排骨Angela隔離顯得豐滿，但另一張夜場照正常好多，超deep V的Stephy依然嗒得杯落！
雖然在排骨Angela隔離顯得豐滿，但另一張夜場照就正常好多，超deep V的Stephy依然嗒得杯落！（圖片來源：[email protected]__au）
鄧麗欣 呢張對腳仲顯得好修長㖭！
呢張對腳仲顯得好修長㖭！（圖片來源：[email protected]__au）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]__au、[email protected]飯戲攻心

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