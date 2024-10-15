鄧麗欣演唱會2025｜驚喜宣布明年三月紅館開騷 會展演唱會原來係率先熱身！

鄧麗欣（Stephy）今日（15日）迎來41歲生日，前日Fans Club就特別為她籌辦生日會，與逾百fans切蛋糕、唱生日歌、玩遊戲、分享追星點滴！Stephy更於生日會上率先宣布明年三月將於館舉行首次個人演唱會，令全場fans超激動！

