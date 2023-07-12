鄭欣宜神隱3個月後身形消瘦 自彈自唱憑歌寄意 粉絲相當掛心

鄭欣宜（Joyce）早前驚爆「失蹤」3個月，有傳她戀愛大過天掛住拍拖唔接Job，其經理人林珊珊後來回覆傳媒證實欣宜因病停工。不過坊間對她停工議論紛紛，甚至誇張到傳出死訊，又有指欣宜「失踪」的真正原因是向公司「科水」失敗。面對種種傳聞，昨晚（11日），其好友兼外籍髮型師Benjamin晒出欣宜近況，見欣宜自彈自唱，身形變得有點單薄，令粉絲相當掛心！