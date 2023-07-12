鄭欣宜神隱3個月後身形消瘦 自彈自唱憑歌寄意 粉絲相當掛心
欣宜憑歌寄意：有天我會好
昨晚（11日），外籍髮型師Benjamin於社交平台晒出欣宜自彈自唱的片段，影片中，她身穿印有「香港女歌手」字眼服裝，彈奏佢自己歌曲《有天我會好》，歌詞中唱出：「有天我會好 不急着擁抱。」、「不要多餘的打擾，我會把自己顧好。」、「有天我會好，和從前一樣，真的沒事別同情」等，似是憑歌寄意，向大家報平安。不過見欣宜的背影比以往單薄，看似消瘦了不少。網民都紛紛送上祝福，表示好掛住她！
傳續約未達成共識 身體抱恙為由缺席頒獎禮
鄭欣宜近年在樂壇成績亮麗，分別在港台《十大中文金曲頒獎音樂會》首奪「最優秀流行女歌手大獎」以及在ViuTV《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》冧莊「年度女歌手金獎」連奪兩個大獎，但她卻以身體抱恙為由缺席兩個頒獎禮。有指其唱片公司寰亞唱片於頒獎禮前與她傾續約，除爭取助她成為「大滿貫」女歌手外，更甘願冒險，讓她相隔短短9個月再開紅館作為利誘。
提出成立自家音樂品牌被拒
但今天（29日）有傳欣宜眼見閨密許廷鏗擁有自家音樂品牌，自感地位超然的她就向公司提出想成立自家音樂Label做「揸Fit人」，可惜因投資額隨時近千萬，加上欣宜並非多棲藝人吸金能有限，結果唱片公司以「容後再談」暫緩訴求。「揸Fit人」夢碎的欣宜不滿被拒絕心情大受影響，「公主病」發大玩「失蹤」。就算她「扭計」不開工，但高層亦處處維護，希望雙方都有落台階，日後好商量繼續合作。
林珊珊就欣宜停工再回應傳媒
直到「失蹤」事件爆出後，欣宜才與公司「復聯」，但據知情人士透露雙方關係已大不如前，所以欣宜仍然處於放假「養病」中。不過又有消息指她四處吃喝玩樂，又與圈外男友到日本旅行散心，又有傳她秘密自組班底開工作室。對於傳欣宜傾續約一事，林珊珊昨日回覆傳媒時表示：「之前已回應咗，再沒有回應。」而林珊珊今日（29日）再回應傳媒說：「正如之前已經回應，Joyce因為病了，需要時間療養，所以休假。工作方面，待她狀態可以的時候，一定會好好安排，陸續慢慢開始。藝人與經理人之間，是基於異於常人的信任才可以發光發熱，我們信任Joyce ，Joyce也很信任我們。謝謝大家關心。」
鄭欣宜突驚傳離世
早前（25日）網上突然傳出欣宜離世的消息，引起不少傳媒爭相報道，其經理人公司火速回應傳媒表示欣宜現時情況OK，又希望外界給她多一點時間，不過表示其他細節不便透露。
鄭欣宜「失蹤」期間傳廟街快閃Busking被野生捕獲
欣宜「失蹤」近2個月，有指她於上月曾與男友Derek及髮型師好友Benjamin三人遊東京，而欣宜被發現已回港，早前更到廟街快閃Busking並與途人合照。但她一直未有公開露面或出席任何活動，令其公司及歌迷十分擔心。
鄭欣宜傳「扭計」停工兩個月經理人林珊珊終開腔回應
有傳欣宜是因為「扭計」所以停工近兩個月，甚至連經理人公司都聯絡不上她，又有指「拍拖第一」的Joyce因缺席頒獎禮而惹怒公司，被「雪藏」作為懲罰。傳聞滿天飛之際，其經理人林珊珊於本月15日，其經理人林珊珊終忍不住開腔回應。她透過WhatsApp錄音回覆傳媒，表示得知大家都很關心Joyce的情況：「我代表Joyce向大家交代一下，咁阿Joyce的確係病咗，療傷之中，希望大家畀多啲時間佢，其他嘅細節就唔再透露喇，大家都平安，身體健康啦，多謝大家關心。」然而，有消息指「療傷之中」的Joyce是戀情告急，「失蹤」是為箍緊身為花店老闆的男友Derek。
鄭欣宜新男友為花店老闆 未有正面回應戀情
據指欣宜新男友名叫Derek，比她年長三年，曾於英國留學，現時為花店老闆。今年情人節欣宜就曾在Derek的花店門前打卡。早前欣宜更被捕獲於生日期間，與男友前往東京旅行，同行還有髮型師Benjamin，不過她至今未有正面回應戀情。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！