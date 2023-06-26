36歲鄭欣宜突傳死訊「失蹤」兩個月經理人公司極速回應：療傷之中

鄭欣宜（Joyce）近年攀上事業高峰，不單只歌曲大受歡迎，她亦於各大樂壇頒獎禮橫掃女歌手獎項，事業如日方中。但近兩個月，欣宜突然「失蹤」兼停工，就連上月的《十大中文金曲頒獎典禮》及《CHILL CLUB推介榜年度推介22／23》，她都以身體不適為由缺席，事後亦沒有透露病情或發表得獎感言。早前有傳她戀愛大過天不接Job，甚至連經理人公司都聯絡不到她。然而，昨晚（25日）網上卻突然驚傳Joyce「遺體被找到」的消息，引起外界相當擔憂，其經理人公司寰亞唱片火速否認傳聞，並表示「希望大家給她多一點時間」。