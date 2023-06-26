36歲鄭欣宜突傳死訊「失蹤」兩個月經理人公司極速回應：療傷之中
鄭欣宜突驚傳離世
昨晚（25日）網上突然傳出欣宜離世的消息，引起不少傳媒爭相報道，其經理人公司火速回應傳媒表示欣宜現時情況OK，又希望外界給她多一點時間，不過表示其他細節不便透露。
鄭欣宜「失蹤」期間傳廟街快閃Busking被野生捕獲
欣宜「失蹤」近2個月，有指她於上月曾與男友Derek及髮型師好友Benjamin三人遊東京，而欣宜被發現已回港，早前更到廟街快閃Busking並與途人合照。但她一直未有公開露面或出席任何活動，令其公司及歌迷十分擔心。
鄭欣宜傳「扭計」停工兩個月經理人林珊珊終開腔回應
有傳欣宜是因為「扭計」所以停工近兩個月，甚至連經理人公司都聯絡不上她，又有指「拍拖第一」的Joyce因缺席頒獎禮而惹怒公司，被「雪藏」作為懲罰。傳聞滿天飛之際，其經理人林珊珊於本月15日，其經理人林珊珊終忍不住開腔回應。她透過WhatsApp錄音回覆傳媒，表示得知大家都很關心Joyce的情況：「我代表Joyce向大家交代一下，咁阿Joyce的確係病咗，療傷之中，希望大家畀多啲時間佢，其他嘅細節就唔再透露喇，大家都平安，身體健康啦，多謝大家關心。」然而，有消息指「療傷之中」的Joyce是戀情告急，「失蹤」是為箍緊身為花店老闆的男友Derek。
鄭欣宜新男友為花店老闆 未有正面回應戀情
據指欣宜新男友名叫Derek，比她年長三年，曾於英國留學，現時為花店老闆。今年情人節欣宜就曾在Derek的花店門前打卡。早前欣宜更被捕獲於生日期間，與男友前往東京旅行，同行還有髮型師Benjamin，不過她至今未有正面回應戀情。
鄭欣宜不靠父母 誓要靠自己買樓
鄭欣宜曾經透露自己起初並不懂得如何理財，甚至一度因為財務困難而只剩下26元的戶口餘額。但幸好，她一直都緊記著母親沈殿霞（肥姐）教導她要買「磚頭」來保值。因此，她有一個願望，希望能夠靠自己的努力賺錢買房子並收租金。
為了實現這個願望，鄭欣宜開始迫使自己學習理財，她甚至辭去了司機和傭人的工作，節省開支並且親力親為。這樣的努力和決心非常值得欣賞，她最終實現了自己的目標，成為一位擁有不動產資產的成功女性。
鄭欣宜3千萬豪宅意外曝光
近年來，鄭欣宜除了積極發展歌唱事業外，還自己開設了YouTube個人頻道，與粉絲們互動。她每星期都會拍攝VLOG，分享自己的日常生活，這些內容也讓她的千萬豪宅意外曝光了。
據了解，鄭欣宜在2009年以「天立集團有限公司」名義，以980萬元的價格購入了西半山嘉和苑的一套中層公寓。時隔11年，該公寓的市值已經升值至約3000萬元。這筆不動產投資為鄭欣宜創造了豐厚的財富，也顯示出她在理財方面的聰明才智。她的成功也在一定程度上啟發了年輕人積極投資和理財的意識。
從鄭欣宜的YouTube日常影片中可以看出，她的家裝潢以純白色為主，風格簡約時尚。客廳空間非常寬敞，可以容納至少20人，並擁有豐富的空間感。客廳內擺放著L型沙發和粉色茶几，充滿了女孩子的浪漫氛圍。
飯廳更擺有一張7人飯桌，方便招呼眾多朋友。此外，睡床更擺有一張king size大床，更設有衣帽間，環境非常闊落。
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