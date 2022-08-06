重新出發｜33歲陳芷尤周一登場派福利 密密換泳衣仲約埋Benz雄食飯
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《重新出發》早前派出沙律張沛樂做先頭部隊赴泰國大派福利，8月8日晚星期一將有陳芷尤返老家新加坡帶大家遊山玩水，她更特意為節目準備各式泳裝兼keep fit，希望以最佳狀態示人。
陳芷尤下周一登場《重新出發》遊新加坡
33歲陳芷尤離巢兼同張振朗甩拖後，返老家新加坡繼續發展，早前已宣布過她會參與開電視「3日2夜」式旅遊節目《重新出發》，下星期一（8月8日）就會登場。疫情期間有不少熟悉的食店結業，令陳芷尤感到傷心，不過佢仍然抱有希望覺得「Life must go on」。陳芷尤仲會介紹現時新加坡的新地標、新玩法，兼且重回她中學時代就幫襯的小食店，仲約埋Benz雄（許紹雄）一齊食飯拍節目。
陳芷尤為《重新出發》戒酒keep fit
拍《3日2夜》這類節目當然要配陽光與海灘，擁有火辣身材的張振朗舊愛陳芷尤亦不甘示弱，近年返回老家新加坡發展的她亦是《重新出發》的女主持之一，據知她會出動大量泳裝。由於陳芷尤近年以拍劇拍電影為主，已有一段長時間未有穿泳裝拍節目，為此她事前要做足準備Keep Fit和戒酒，希望以最佳狀態再見香港觀眾。