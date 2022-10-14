野人老師｜羅允芝三咀Frankie令網民醋意大發 一劇爆紅! 曾搵七師傅種生基

由MIRROR成員Stanley邱士縉和Frankie陳瑞輝主演的ViuTV劇集《野人老師》正熱播。劇中Frankie和羅允芝（Giann）的感情線備受關注，有「翻版李佳芯」之稱的羅允芝不止奪去Frankie的螢幕初吻，其三次主動獻嘴更成為焦點，令不少「皮寶寶」(Farankie粉絲專稱）打爛醋埕。這次羅允芝一劇爆紅，唔知與她曾找七師傅種生基有冇關呢？