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野人老師｜羅允芝三咀Frankie令網民醋意大發 一劇爆紅! 曾搵七師傅種生基

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由MIRROR成員Stanley邱士縉和Frankie陳瑞輝主演的ViuTV劇集《野人老師》正熱播。劇中Frankie和羅允芝（Giann）的感情線備受關注，有「翻版李佳芯」之稱的羅允芝不止奪去Frankie的螢幕初吻，其三次主動獻嘴更成為焦點，令不少「皮寶寶」(Farankie粉絲專稱）打爛醋埕。這次羅允芝一劇爆紅，唔知與她曾找七師傅種生基有冇關呢？

即睇《野人老師》大結局劇情劇透
羅允芝 首次拍劇的羅允芝，第一次演出便拍住MIRROR成員Frankie陳瑞輝。
首次拍劇的羅允芝，第一次演出便拍住MIRROR成員Frankie陳瑞輝。 (圖片來源:[email protected]片截圖）
羅允芝 為催旺事業運，羅允芝改名兼找七師傅幫忙種生基，似乎十分積極進取。
為催旺事業運，羅允芝改名兼找七師傅幫忙種生基，似乎十分積極進取。 (圖片來源:[email protected]

羅允芝封除罩最靚小姐

羅允芝去年參加《最後一屆口罩小姐》入行，由於樣貌氣質跟女神李佳芯相似，因此有「翻版李佳芯」之稱，入圍20強的她代號「三小辣」，在第一輪比賽就被郭嘉駿(193）淘汰，後來被網民投選奪得「除罩最靚小姐」。雖然落選，但羅允芝的工作愈來愈多，除主持ViuTV節目《夕陽新丁》和香港開電視節目《旅遊達人II出走》，最近更有份主演ViuTV劇集《野人老師》，還有份參演ViuTV另一劇集《I SWIM》。

羅允芝 「三小辣」羅允芝雖然失落於《最後一屆口罩小姐》，卻意外奪得「除罩最靚小姐」，見樣先係見真章。
「三小辣」羅允芝雖然失落於《最後一屆口罩小姐》，卻意外奪得「除罩最靚小姐」，見樣先係見真章。 (圖片來源:[email protected]
羅允芝 第一場咀戲劇情講Frankie教羅允芝柔道招式時，最後由女方主動奪去Frankie的螢幕初吻。
第一場咀戲劇情講Frankie教羅允芝柔道招式時，最後由女方主動奪去Frankie的螢幕初吻。(圖片來源:[email protected]片截圖）
羅允芝 第二咀是在道場發生，羅允芝又出擊，當時「皮寶寶」們睇見應想打爆個電視。
第二咀是在道場發生，羅允芝又出擊，當時「皮寶寶」們睇見應想打爆個電視。(圖片來源:[email protected]片截圖）
羅允芝 咀開有癮，羅允芝接二連三咀Frankie後，竟被大讚演技好。
咀開有癮，羅允芝接二連三咀Frankie後，竟被大讚演技好。(圖片來源:[email protected]片截圖）

羅允芝奪「皮皮」螢幕初吻

首次拍劇的羅允芝，感情戲對手是MIRROR成員Frankie陳瑞輝「皮皮」，她坦言拍攝時十分緊張，當劇集見街後被發現二人三連咀，仲奪去Frankie螢幕初吻，想必會令其粉絲眼紅大派嬲嬲，誰不知意她的角色外地討好，網民留言除了讚羅允芝演出夠自然，更大讚二人很相襯：「Sweet 到爆，皮寶寶們會保証妳的安全，期待之後嘅劇情。」「電視正常運作中，只係屋企啲牆有少少裂痕」

羅允芝 有很多是Frankie粉絲「皮寶寶」都在羅允芝的社交平台留言支持。
有很多是Frankie粉絲「皮寶寶」都在羅允芝的社交平台留言支持。 (圖片來源:[email protected]
羅允芝 皮寶寶們見到自己偶像被三連咀雖然呷醋，但仍大讚羅允芝演出自然角色討好。
皮寶寶們見到自己偶像被三連咀雖然呷醋，但仍大讚羅允芝演出自然角色討好。 (圖片來源:[email protected]
羅允芝 Frankie在MIRROR成員當是靚仔擔當，估唔到在新劇《野人老師》與女角羅允芝一齊靠咀戲上位。
Frankie在MIRROR成員當是靚仔擔當，估唔到在新劇《野人老師》與女角羅允芝一齊靠咀戲上位。(圖片來源:[email protected]片截圖）

曾自爆搵七師傅種生基轉運

羅允芝原名羅佩芝，她於今年2月踏入29歲生日那天正式改名為「羅允芝」，原是為了避免跟80年代藝人羅佩芝同名，亦希望「允」字代表正面、有可能的意思。早前羅允芝為開電視拍攝旅遊節目，透露近來工作量增多，全因曾搵七師傅出招幫手，教種生基後立即轉好運，工作量大增加之外，人緣運又變佳。

羅允芝 羅允芝樣貌氣質跟女神李佳芯相似，因此有「翻版李佳芯」之稱。
羅允芝樣貌氣質跟女神李佳芯相似，因此有「翻版李佳芯」之稱。 (圖片來源:[email protected]

七仙羽認有料 客戶有猛人有巨星

羅允芝還指出七師傅的「薯仔種生基法」與別不同，要把代表自己的薯仔、寫上自己願望和生日日期的紙條、手印、符咒等，用紅繩綁在一起並擺放在隱蔽地方作法，並需埋在泥土內。七師傅可算是現時圈中最當紅的玄學家，早前有報導指江湖猛人「佐敦之虎」英傑亦是她的徒弟，她曾在社交網回應此事說：「我有江湖人士跟出跟入怎麼了？」

羅允芝 七師傅近年非常受歡迎，廣收徒弟之餘，更曾在節目中幫很多圈中藝人加持轉運，私下信徒全部都是重量級，而羅允芝亦曾自爆搵過七師傅種生基。
七師傅近年非常受歡迎，廣收徒弟之餘，更曾在節目中幫很多圈中藝人加持轉運，私下信徒全部都是重量級，而羅允芝亦曾自爆搵過七師傅種生基。 (圖片來源:[email protected]_qi_xian_yu_）

七仙羽自爆有重量級徒弟

七師傅爆料指這位江湖人士在幾年前曾犯下官非，二人因而認識，她更表示將「摧毀一切無敵金剛」放在他印堂，並坐在觀眾席掐著手印唸咒，就是這樣令對方最後贏了官司，七師傅大讚自己是幕後功臣，更自爆有不少重量級徒弟及客戶，包括世界著名的足球員、澳洲首富、家傳戶曉的荷里活的巨星及大陸紅極一時的某女星。

羅允芝 七師傅表示自己精通玄學，無事不曉。
七師傅表示自己精通玄學，無事不曉。（圖片來源：[email protected]_qi_xian_yu）
羅允芝 七師傅早前在社交網寫了一篇長文，自爆客戶非富則貴。
七師傅早前在社交網寫了一篇長文，自爆客戶非富則貴。（圖片來源：[email protected]_qi_xian_yu）
羅允芝 七師傅近年在幕前非常活躍，她坦言世界各地都有客人搵她幫忙。
七師傅近年在幕前非常活躍，她坦言世界各地都有客人搵她幫忙。（圖片來源：[email protected]_qi_xian_yu）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_qi_xian_yu、[email protected]影片截圖

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