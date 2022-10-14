野人老師｜羅允芝三咀Frankie令網民醋意大發 一劇爆紅! 曾搵七師傅種生基
羅允芝封除罩最靚小姐
羅允芝去年參加《最後一屆口罩小姐》入行，由於樣貌氣質跟女神李佳芯相似，因此有「翻版李佳芯」之稱，入圍20強的她代號「三小辣」，在第一輪比賽就被郭嘉駿(193）淘汰，後來被網民投選奪得「除罩最靚小姐」。雖然落選，但羅允芝的工作愈來愈多，除主持ViuTV節目《夕陽新丁》和香港開電視節目《旅遊達人II出走》，最近更有份主演ViuTV劇集《野人老師》，還有份參演ViuTV另一劇集《I SWIM》。
羅允芝奪「皮皮」螢幕初吻
首次拍劇的羅允芝，感情戲對手是MIRROR成員Frankie陳瑞輝「皮皮」，她坦言拍攝時十分緊張，當劇集見街後被發現二人三連咀，仲奪去Frankie螢幕初吻，想必會令其粉絲眼紅大派嬲嬲，誰不知意她的角色外地討好，網民留言除了讚羅允芝演出夠自然，更大讚二人很相襯：「Sweet 到爆，皮寶寶們會保証妳的安全，期待之後嘅劇情。」「電視正常運作中，只係屋企啲牆有少少裂痕」
曾自爆搵七師傅種生基轉運
羅允芝原名羅佩芝，她於今年2月踏入29歲生日那天正式改名為「羅允芝」，原是為了避免跟80年代藝人羅佩芝同名，亦希望「允」字代表正面、有可能的意思。早前羅允芝為開電視拍攝旅遊節目，透露近來工作量增多，全因曾搵七師傅出招幫手，教種生基後立即轉好運，工作量大增加之外，人緣運又變佳。
七仙羽認有料 客戶有猛人有巨星
羅允芝還指出七師傅的「薯仔種生基法」與別不同，要把代表自己的薯仔、寫上自己願望和生日日期的紙條、手印、符咒等，用紅繩綁在一起並擺放在隱蔽地方作法，並需埋在泥土內。七師傅可算是現時圈中最當紅的玄學家，早前有報導指江湖猛人「佐敦之虎」英傑亦是她的徒弟，她曾在社交網回應此事說：「我有江湖人士跟出跟入怎麼了？」
七仙羽自爆有重量級徒弟
七師傅爆料指這位江湖人士在幾年前曾犯下官非，二人因而認識，她更表示將「摧毀一切無敵金剛」放在他印堂，並坐在觀眾席掐著手印唸咒，就是這樣令對方最後贏了官司，七師傅大讚自己是幕後功臣，更自爆有不少重量級徒弟及客戶，包括世界著名的足球員、澳洲首富、家傳戶曉的荷里活的巨星及大陸紅極一時的某女星。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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