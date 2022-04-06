金宵大廈2｜湯洛雯登場對白100%對應與馬國明感情狀態：成日攬住隻公仔發姣
《金宵大廈2》湯洛雯登場對白疑被暗諷
作為《金宵大廈2》第七個單元（第十三、十四集）的主角，湯洛雯理應仍未到發揮的時候，然而她在第二集「客串」第一單元的，在金宵大廈的走廊中遇見于洋、鄭子誠以及曾展望一行三人，正當打算出言關心之際，卻先後被曾展望和鄭子誠鬧「成日攬住隻公仔發姣」、「死港女」、「尤其係你呢啲嫁唔出」等字句，意外地與湯洛雯真實的情況非常相似！久不久就在IG曬獨角獸放閃、曾向傳媒公開講自己想結婚、與馬國明已達適婚年齡但一直未結婚，加上湯洛雯在劇中抱著的公仔名為「K子」，又話要影「全家褔」，碰巧馬國明真人英文名又係叫Kenneth，今次真係被編劇串到應一應！
金宵大廈2｜單元七〈OPPA〉劇情
郭子豪飾演韓星「金碩訓」，被湯洛雯暗戀及追求；同時被邱芷微（《愛回家》的賈名媛）迷戀及想佔有；結果卻被方紹聰飾演的宅男視為「換臉」對象！
相關文章：金宵大廈2｜劇情。第七單元〈OPPA〉第9－10集｜韓星郭子豪冧湯洛雯
湯洛雯又暗示式放閃
相信大部份香港都會聽得明，「老虎乸」其實就是太太的代稱。在今年情人節前夕，靚湯在IG分享了一段頭戴虎耳頭箍的影片「扮惡」，並寫下：「老虎乸新年要Roarrrrr幾有氣勢#虎虎生威#身體健康最重要#我話我係一隻咆哮中嘅老虎#有人話我似一隻發爛渣嘅貓多啲」，不難想像「有人」其實是是指馬國明，而「老虎乸」除了是比喻為太太之外，其實馬國明都係屬虎！睇嚟靚湯真係恨做馬太恨到出面！
林子善幫手助攻
其實馬國明與湯洛雯在過去一年已經屢傳結婚的消息，雖然馬國明一直都否認傳聞，但每次回應傳媒都總會留一線，並不排除有結婚可能，只是「未有計劃」！而實際上湯洛雯早已融入家中，見晒家長仲過埋「陪奶奶打牌」呢關，種種跡象都似暗示好事近。而今次靚湯「暗示」得咁明顯，搞到「鐵馬家族」之一嘅林子善都認唔住留言幫口：「二嫂！祝你身體健康，合家平安，工作順順利利，大紅大紫！快啲派利是俾我地一家三口」。男主角馬國明之後亦有現身，留言一句「Waooooo……」回應靚湯，閃成咁，不如快快手拉埋天窗啦！
常見問題
有指《金宵大廈2》為湯洛雯悉心安排了什麼對白?
湯洛雯為第七單元的主角，但日前客串出現播出的第一單元中，經過金宵大廈的走廊被鄭子誠兩父子罵了一句….詳情請看
湯洛雯與馬國明拍拖幾多年?
湯洛雯與馬國明拍拖至今已差不多兩年, 二人於2020年以一張照片公開戀情…詳情請看