金宵大廈2｜黃婉華為飾演姐姐涉歧視致歉：只希望盡最大努力做好角色
黃婉華全身化黑被指歧視
雖然黃婉華為演出更神似菲律賓人，每次為《金宵大廈2》開工都會全身搽黑令本來的健康膚色顯得更黝黑，但此舉卻引來爭議，甚至鬧出國際。有報道指法新社港台澳主管Jerome Taylor在Twitter轉發該事件帖文，隨後法新社亦訪問了家政工人兼國際移民聯盟主席Eni Lestari，她表示今次事件對常常面對歧視的家傭不尊重。
《金宵大廈2》詭異劇照：
菲籍女演員姬素·孔尚治對黃婉華表示反感
曾在電影《淪落人》中飾演菲傭的菲籍女演員姬素·孔尚治（Crisel Consunji）早前在社交平度發文表示，見到黃婉華在哪花絮片中一邊搽黑自己、模仿菲律賓口音，對整個畫面反感，認為對方語調帶有嘲諷、傲慢，指一個文明社會不應以踐踏弱勢以炫耀自身為樂。同時表示不反對由另一個種族人士演菲籍人士，惟大前提是對方充份做好資料搜集，而又能在螢幕上展現菲籍女性應有的尊嚴。
點擊睇姬素·孔尚治的聲明全文：
黃婉華公開表達歉意
事隔多日，一直未有正面回應的黃婉華亦終於打破沉默，在個人IG上發文表示謙意。長文內容大概是表示，連日以來的沉默是想先處理好自己的情緒，與相關機構溝通之後，決定真誠地向受影響的人士致歉，她一直都是希望盡最大努力做好角色，絕非有意不尊重或種族歧視的成份，懇請大家體諒。今次的事件亦引令她明白演員的演出能夠引起那麼大的迥響和聲音，往後會更致力於利用她的表演為社區造福。
TVB否認黃婉華的角色有歧視
事件鬧大之後，無綫方面亦有為事件作出回應：「4月12日播出的《金宵大廈2》第七集，故事講述家庭傭工與僱主之間的情節，是一個以創意為基礎的劇集。戲中由女演員黃婉華飾演家庭傭工Louisa，她以專業和精湛的演技，成功刻劃出這個角色。無綫電視一直致力為觀眾提供優質的娛樂體驗，本台強調絕無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。」
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網民撐TVB？
雖然今次黃婉華飾演姐姐備受爭議，但今次網民卻未有加一腳批評TVB，反而認為部分人矯枉過正。更提出當年江欣燕同樣是搽黑皮膚去扮演工人姐姐，但當時卻未有見到有問題。雖然TVB堅持劇集的內容不包括歧視成份，又有網民的支持，然而TVB卻未有如常在節目播出後將集數於myTV SUPER 上架供觀眾重溫，仲連第七集都一同被消失。
王浩信反串被投訴涉種族歧視
2014年王浩信為保險公司拍攝電視廣告，一人分飾幾角，其中推介外傭綜合保險時，他一人分飾男主人及女外傭，當扮演外傭時叫Maria，戴上厚曲假髮，塗黑塊臉，不停做錯事被男主人責備﹗廣告出街，有外傭組織批評王浩信反串演外傭涉種族歧視，及作出投訴，要求公開道歉，最後該廣告在公司網頁上落架﹗
常見問題
黃婉華為何被指歧視?
黃婉華演菲傭姐姐極為神似，傳出國際惹來爭議……詳情請看
TVB對黃婉華事件有何回應?
TVB對事件鬧大立即發出官方回應並致歉……詳情請看