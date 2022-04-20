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金宵大廈2｜黃婉華為飾演姐姐涉歧視致歉：只希望盡最大努力做好角色

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《金宵大廈2》單元《姐姐》中飾演工人姐姐LuLu的黃婉華，被讚說話、神態以致外型都激似工人姐姐，演得出色。但另一方面卻被指搽黑皮膚扮菲律賓人有歧視之嫌，就連在電影《淪落人》中飾演菲律賓傭工的Crisel Consunji（姬素·孔尚治）亦公開表示反感。終於，黃婉華亦公開表達歉意。

金宵大廈2 黃婉華每次拍攝都要全身化妝，令自己本來的健康膚色顯得更黝黑，劇中拍檔林景程分享片段﹗
黃婉華每次拍攝都要全身化妝，令自己本來的健康膚色顯得更黝黑，劇中拍檔林景程分享片段﹗（圖片來源：IG＠lamkingching）

黃婉華全身化黑被指歧視

雖然黃婉華為演出更神似菲律賓人，每次為《金宵大廈2》開工都會全身搽黑令本來的健康膚色顯得更黝黑，但此舉卻引來爭議，甚至鬧出國際。有報道指法新社港台澳主管Jerome Taylor在Twitter轉發該事件帖文，隨後法新社亦訪問了家政工人兼國際移民聯盟主席Eni Lestari，她表示今次事件對常常面對歧視的家傭不尊重。

《金宵大廈2》詭異劇照：

菲籍女演員姬素·孔尚治對黃婉華表示反感

曾在電影《淪落人》中飾演菲傭的菲籍女演員姬素·孔尚治（Crisel Consunji）早前在社交平度發文表示，見到黃婉華在哪花絮片中一邊搽黑自己、模仿菲律賓口音，對整個畫面反感，認為對方語調帶有嘲諷、傲慢，指一個文明社會不應以踐踏弱勢以炫耀自身為樂。同時表示不反對由另一個種族人士演菲籍人士，惟大前提是對方充份做好資料搜集，而又能在螢幕上展現菲籍女性應有的尊嚴。

黃婉華 姬素·孔尚治Crisel Consunji）又透露曾收到《金宵2》監製邀請，雖然她覺得劇本不錯，但因不想定型而拒絕。
姬素·孔尚治（Crisel Consunji）又透露曾收到《金宵2》監製邀請，雖然她覺得劇本不錯，但因不想定型而拒絕。（圖片來源：《淪落人》劇照）

點擊睇姬素·孔尚治的聲明全文：

黃婉華公開表達歉意

事隔多日，一直未有正面回應的黃婉華亦終於打破沉默，在個人IG上發文表示謙意。長文內容大概是表示，連日以來的沉默是想先處理好自己的情緒，與相關機構溝通之後，決定真誠地向受影響的人士致歉，她一直都是希望盡最大努力做好角色，絕非有意不尊重或種族歧視的成份，懇請大家體諒。今次的事件亦引令她明白演員的演出能夠引起那麼大的迥響和聲音，往後會更致力於利用她的表演為社區造福。

黃婉華
（圖片來源：[email protected]_wong）

TVB否認黃婉華的角色有歧視

事件鬧大之後，無綫方面亦有為事件作出回應：「4月12日播出的《金宵大廈2》第七集，故事講述家庭傭工與僱主之間的情節，是一個以創意為基礎的劇集。戲中由女演員黃婉華飾演家庭傭工Louisa，她以專業和精湛的演技，成功刻劃出這個角色。無綫電視一直致力為觀眾提供優質的娛樂體驗，本台強調絕無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。」

黃婉華 在《金宵大廈2》單元《姐姐》中飾演菲傭的黃婉華，笑指自己本身皮膚黝黑，被以為是姐姐早已習以為常，其實本身輪廓突出，五官標緻，係一名靚女﹗
在《金宵大廈2》單元4《姐姐》中飾演菲傭的黃婉華，其實本身皮膚都比較黝黑，亦常常被誤以為是「姐姐」，又指這次演出相當適合她。其實本身黃婉華輪廓突出，五官標緻，係一名靚女﹗（圖片來源：FB＠Franchesca Wong）

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網民撐TVB？

雖然今次黃婉華飾演姐姐備受爭議，但今次網民卻未有加一腳批評TVB，反而認為部分人矯枉過正。更提出當年江欣燕同樣是搽黑皮膚去扮演工人姐姐，但當時卻未有見到有問題。雖然TVB堅持劇集的內容不包括歧視成份，又有網民的支持，然而TVB卻未有如常在節目播出後將集數於myTV SUPER 上架供觀眾重溫，仲連第七集都一同被消失。

黃婉華 影視博客健吾亦有關注事件。
影視博客健吾亦有關注事件。（圖片來源：Facebook截圖）
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（圖片來源：Facebook截圖）
黃婉華 具爭議性的〈姐姐〉單元被消失。
具爭議性的〈姐姐〉單元被消失。（圖片來源：myTV SUPER截圖）

王浩信反串被投訴涉種族歧視

2014年王浩信為保險公司拍攝電視廣告，一人分飾幾角，其中推介外傭綜合保險時，他一人分飾男主人及女外傭，當扮演外傭時叫Maria，戴上厚曲假髮，塗黑塊臉，不停做錯事被男主人責備﹗廣告出街，有外傭組織批評王浩信反串演外傭涉種族歧視，及作出投訴，要求公開道歉，最後該廣告在公司網頁上落架﹗

黃婉華 金宵大廈2 王浩信曾在廣告中反串演外傭Maria﹗
王浩信曾在廣告中反串演外傭Maria，被指過了火﹗（圖片來源：網上圖片）

常見問題

黃婉華為何被指歧視?

黃婉華演菲傭姐姐極為神似，傳出國際惹來爭議……詳情請看

TVB對黃婉華事件有何回應?

TVB對事件鬧大立即發出官方回應並致歉……詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：Facebook截圖、FB＠Franchesca Wong、《金宵大廈2》劇照

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