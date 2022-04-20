金宵大廈2｜黃婉華為飾演姐姐涉歧視致歉：只希望盡最大努力做好角色

《金宵大廈2》單元《姐姐》中飾演工人姐姐LuLu的黃婉華，被讚說話、神態以致外型都激似工人姐姐，演得出色。但另一方面卻被指搽黑皮膚扮菲律賓人有歧視之嫌，就連在電影《淪落人》中飾演菲律賓傭工的Crisel Consunji（姬素·孔尚治）亦公開表示反感。終於，黃婉華亦公開表達歉意。