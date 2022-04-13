金宵大廈2｜黃婉華搽黑皮膚飾演姐姐涉歧視 網民反而撐TVB？
《金宵大廈2》單元《姐姐》中飾演工人姐姐LuLu的黃婉華，被讚說話、神態以致外型都激似工人姐姐，演得出色。但另一方面卻被指搽黑皮膚扮菲律賓人有歧視之嫌。
黃婉華全身化黑被指歧視
雖然黃婉華為演出更神似菲律賓人，每次為《金宵大廈2》開工都會全身搽黑令本來的健康膚色顯得更黝黑，但此舉卻引來爭議，甚至鬧出國際。有報道指法新社港台澳主管Jerome Taylor在Twitter轉發該事件帖文，隨後法新社亦訪問了家政工人兼國際移民聯盟主席Eni Lestari，她表示今次事件對常常面對歧視的家傭不尊重。
《金宵大廈2》詭異劇照：
TVB否認黃婉華的角色有歧視
事件鬧大之後，無綫方面亦有為事件作出回應：「4月12日播出的《金宵大廈2》第七集，故事講述家庭傭工與僱主之間的情節，是一個以創意為基礎的劇集。戲中由女演員黃婉華飾演家庭傭工Louisa，她以專業和精湛的演技，成功刻劃出這個角色。無綫電視一直致力為觀眾提供優質的娛樂體驗，本台強調絕無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。」
相關文章：金宵大廈2｜黃婉華演活工人姐姐 舞台劇演員放棄高薪厚職讀演藝獲獎無數
網民撐TVB？
雖然今次黃婉華飾演姐姐備受爭議，但今次網民卻未有加一腳批評TVB，反而認為部分人矯枉過正。更提出當年江欣燕同樣是搽黑皮膚去扮演工人姐姐，但當時卻未有見到有問題。
王浩信反串被投訴涉種族歧視
2014年王浩信為保險公司拍攝電視廣告，一人分飾幾角，其中推介外傭綜合保險時，他一人分飾男主人及女外傭，當扮演外傭時叫Maria，戴上厚曲假髮，塗黑塊臉，不停做錯事被男主人責備﹗廣告出街，有外傭組織批評王浩信反串演外傭涉種族歧視，及作出投訴，要求公開道歉，最後該廣告在公司網頁上落架﹗