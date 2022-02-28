金魚妻｜篠原涼子「小三」上位 洗底做賢妻多年 傳因外遇離婚收場

講述人妻出軌故事的Netflix日劇《金魚妻》近日大受觀眾喜愛，極速打入Netflix全球非英語劇集收視排行榜Top 10，作為劇集女主角的篠原涼子亦同時人氣急升，現實中的她曾被指以「小三」身份上位，嫁給大她24歲的男星市村正親，去年兩人離婚，原因更有傳是因篠原涼子與細她14歲的偶像男星出軌，因此被封為「現實版金魚妻」！