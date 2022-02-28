金魚妻｜篠原涼子「小三」上位 洗底做賢妻多年 傳因外遇離婚收場
篠原涼子 全裸床戰岩田剛典
Netflix日劇《金魚妻》改編自黑澤R的漫畫系列，描述一棟豪華公寓大廈中，6位人妻的出軌故事。篠原涼子表示看完劇本已二話不說接拍，因為想挑戰免費電視台不可能出現的題材。篠原涼子又透露拍攝前，劇組安排了她和岩田剛典上防止性騷擾的「尊重訓練課」，她說：「第一次參加這種課堂，學到演床戲時如何跟對手劃清界線，這樣反而能更有默契地演出。」篠原涼子更以「sino R fine」之名獻唱《金魚妻》的劇集主題曲《Crazy for you》，直言希望「唱出不同的自己」。
獲封首席日劇女魔女
現年48歲的篠原涼子即使曾兩度産子，在樣貌和身材方面都依然keep得好好，令不少日本女人羨慕，更被封為日劇界首席美魔女。天生麗質的她，雖已年過四十，但也不怕於鏡頭前以素顔亮相，更被觀衆大讚其素顔和平日的靚樣分别不大。篠原涼子曾透露四十歲之後明顯感到新陳代謝變慢，已經不能夠随心所欲想瘦就瘦，因此她開始了練習岩盤瑜伽的習慣，亦會少吃最愛的飯與意大利粉，並養成了從蔬菜開始食用的順序習慣。
女團出身 曾是「小室家族」成員
89年出道的篠原涼子是90年代日本娛樂圈的代表人物之一。16歲開始入行的她曾是「小室家族」成員，發行過三張唱片，並在90年加入過J-POP 跳唱組合「東京勁舞娃娃」（Tokyo Performance Doll），到94年退團，組合更已在96年解散，之後篠原涼子開始專注做演員，自90年代尾開始走紅，曾5次獲得日劇學院賞的視后獎座。
被指「小三」上位 一度成功洗底
2001年，只得28歲的篠原涼子與比她大24歲的市村正親合演舞台劇《哈姆雷特》，有傳因此擦出愛火花，但當時市村正親已有妻子八重澤真美，之後市村正親在2003年離婚，並於2005年迎娶篠原涼子，自此篠原涼子被指「小三」上位變正宮。婚後篠原涼子先後在2008年和2012年誕下兩子。2014年，市村正親患胃癌，篠原涼子宣布停工，專心在家照顧老公與兩個囝囝，一家人共度難關，直到翌年老公抗癌成功，篠原涼子才復出拍劇，因此曾被讚為有情有義的模範老婆，成功洗去「小三」之名的陰影。
傳嗒韓團偶像成員
去年7月篠原涼子和市村正親宣布離婚，震驚不少粉絲，離婚後篠原涼子放棄了贍養費，連兩名兒子的撫養權也全歸市村正親，引來不少猜測。有日本傳媒更爆料指篠原涼子搭上了在日本發展的韓國男團Supernova（原團名為超新星）34歲成員金光秀，兩人被指為方便共聚，而住在同一公寓，更戴上情侶腳鍊放閃，不過兩人之後都否認緋聞。這宗醜聞一度令篠原涼子人氣大跌，有傳即將主演的劇集都被停拍，但因《金魚妻》一劇大受歡迎，令她有望翻身。