36歲翻版超蓮索爆派福利 谷到盡上陣實力不輸𡃁模時
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現年36歲的鍾采羲（Iris）早於2010年以模特兒身份出道，並曾推出過不少的寫真集，是初代「𡃁模」之一。鍾采羲初出道時更因超火辣的身材，而被封為「翻版超蓮」的稱號。日前鍾采羲在社交平台大派福利，索爆上陣的她更獲網民激讚……
鍾采羲火辣新相福利獲激讚
鍾采羲早前在社交平台發放福利照，相中她以一件黑色西裝以及短褲上陣，大騷一對超白滑美腿，不過都不及上身的bra top吸睛！雖然鍾采羲的bra top帶有薄紗的設計，但是仍然擋不住她極豐滿的身材，獲網民激讚：「性感到噴火！」、「跪求再出寫真」、「性感過以前做𡃁模嗰陣」、「天使嘅面孔，魔鬼嘅身材！」
鍾采羲索爆轉型搞健身室
鍾采羲去年轉型搞生意，更與友人孖住上開健身室，生意可謂做得有聲有色。鍾采羲仲親自上陣做埋model落力宣傳，健身有道的她身材十分完美，每次一出新相仲會獲網民留言大讚！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@iris_babepig