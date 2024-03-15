36歲翻版超蓮索爆派福利 谷到盡上陣實力不輸𡃁模時

現年36歲的鍾采羲（Iris）早於2010年以模特兒身份出道，並曾推出過不少的寫真集，是初代「𡃁模」之一。鍾采羲初出道時更因超火辣的身材，而被封為「翻版超蓮」的稱號。日前鍾采羲在社交平台大派福利，索爆上陣的她更獲網民激讚……