51歲鍾麗緹壓力爆煲直播淚崩 嫁細12年張倫碩一子難求 哭訴這幾年好攰
鍾麗緹對人歡笑背人愁
51歲的鍾麗緹6年前第三嫁，與內地男星張倫碩及3個女兒組成五口之家，表面上大情大性鬼婆性格的鍾麗緹，不時孖住老公放閃晒恩愛，39歲的張倫碩與她3個囡囡亦關係良好，在社交網經常一家老是常出現，但原來這幾年鍾麗緹這段婚姻一直承受不少批評，主要都是衝著二人的年齡差距以及鍾麗緹未能為張倫碩生仔為主。
鍾麗緹直播中情緒失控
日前鍾麗緹在直播中終於情緒大爆炸，她本來直播做健身，只後趁休息期間與網民閒聊，突然當著萬幾人面前邊喊邊說：「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但是我也是個三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了！」稍為冷靜下來抹完眼淚的鍾麗緹再說：「我已經51歲，怕你們說我和我老公年齡差距大，我已經盡可能的在健身，美容，保持自己最好的狀態了，所以他們不要再说我了！太累了！」
網民紛紛留言安慰
看到鍾麗緹直播中崩潰，網民都大感驚訝，紛紛留言安慰叫她不要給自己太大壓力，更有網民說：「你很真實，過自己想過的，別在乎別人的看法！」鍾麗緹一直看著網民的留言，無奈地說：「我也不想在乎，可是說的人太多了，想不看到也不行啊！」
鍾麗緹奶奶遺憾冇孫抱
鍾麗緹與老公張倫碩雖然一直表現恩愛，但外界仍有不少聲音指男方借女方上位，增加自己的知名度，還因為二人年齡相差12年，鍾麗緹已經年過半百，但張倫碩細12年仍年青，有很多不堪入耳的說話，鍾麗緹都全部入晒耳。再加上6年前結婚時鍾麗緹已屬高齡產婦，夫婦二人雖然很努力，可惜仍未有愛情結晶品誕生。鍾麗緹同奶奶賈慧芬曾參加綜藝節目《婆婆和媽媽》，婆媳談及生仔話題時，鍾麗緹奶奶非常直接地表示如果家嫂生唔出，佢會非常遺憾，無形中增加了鍾麗緹的壓力。
鍾麗緹3年前做試管嬰兒
鍾麗緹育有三個女兒，11年與前夫離婚後，16年再跟現任丈夫張倫碩結婚，婚後與張倫碩不時把生仔大計掛在口唇邊，還讓三名女兒改姓張，努力了3年肚皮唔爭氣，48歲的鍾麗緹公開表示會做試管嬰兒。
曾在大陸、台灣及美國試做
鍾麗緹當時表示自己曾在大陸、台灣及美國做試管嬰兒，但不會給自己明確的懷孕期限，因為不想有太大壓力。不過，鍾麗緹也有為此早作準備，指現在會多吃補品及多做運動等，務求卵子狀態是最健康的。
鍾麗緹想有屬於兩個人的BB
雖然鍾麗緹已經有三個女兒，但她坦言與老公結婚後，有屬於他們的BB也相當正常，加上她本人也相當喜歡小朋友，只要健康就好了，性別什麼的都沒有關係。
鍾麗緹身材走樣背後原因
一向身材Fit爆有女神稱號的鍾麗緹曾於社交網提及自己身材走樣的原因，指明自己並非懷孕或幸福肥，大方透露是因為正在嘗試做試管嬰兒，可能受藥物影響，賀爾蒙或者內分泌有了問題，令身體產生變化。
鍾麗緹剖白內心心情
已為人妻的鍾麗緹更剖白自己內心心情，指出自己無懼做高齡產婦的風險，嘗試管嬰兒一事令她更明白做母就的艱辛及不易，不過她依然會以樂觀積極的態度面對將來。即使大家指她變老變肥，鍾麗緹表示那些都是值得的，重申因為自己真的想要一個BB。
鍾麗緹也有在微博分享做試管嬰兒的感受，她寄語各方能給予她鼓勵的空間，嘗試理解她正為做一個媽媽而不斷努力。同時，她亦感謝老公張倫碩於精神及生活中的陪伴和支持，並指若有好消息就會同大家分享！
20歲混血大女 繼承媽媽好基因
鍾麗緹曾是經典女神之一，她自從與年輕12歲的內地男藝人張倫碩再婚後，生活十分幸福快樂。除了二人的放閃照成為媒體焦點外，鍾麗緹20歲混血大女的美貌更被網民大讚。1999年，鍾麗緹的事業如日中天之際，與比利時男友Glenn Ross閃電結婚，不久便生下大女兒Yasmine Ross，可惜該段婚姻於2002年宣佈結束。
鍾麗緹大女勁似媽咪
鍾麗緹與第一任外籍丈夫誕下的混血大女兒Yasmine亦已經20歲，據知她正在加拿大西門菲莎大學讀書，亦不時在微博更新相片。由照片可見，鍾麗緹女兒絕對有她當年的風采，樣子非常標緻，更有幾分相似。
鍾麗緹大女因媽咪再婚而改名，轉了中文名叫張敏鈞，跟隨了張倫碩的姓。大女與張倫碩的關係很好，看到一家人相處融合，相信鍾麗緹也十分高興吧～（圖片來源：微博@鍾麗緹）
鍾麗緹與老公上節目
早前內地綜藝節目《舉杯呵呵喝》邀請到鍾麗緹及其老公張倫碩做嘉賓，大談佢哋不為人知嘅一面。一向甜蜜嘅二人上到節目依然不停放閃，同時亦大爆結婚前後嘅一啲辛酸史！
眾所周知，鍾麗緹過去有兩段婚姻，可惜都離婚收場，但7年前佢就因拍攝《如果愛》與內地演員張倫碩產生愛火，其後仲結埋婚！(圖片來源：YOUKU影片截圖)
節目重提張倫碩靠女人
當然，呢段相差12年嘅姐弟戀能夠成功開花結果，一直都令外界感到非常好奇，而且唔少人都話男方係「小白臉」﹑「吃軟飯」﹑「靠女人上位」等。
雖然呢啲流言蜚語冇影響到佢哋之間嘅感情，相反好似令二人感情一日千里。(圖片來源：YOUKU影片截圖)
張倫碩嬲爆回應
不過，節目中嘅主持就重提張倫碩係「小白臉」呢件事，隨即令佢嬲爆咁講：「你問問她我花過她錢沒有？你明白嗎這不可能，那個時候我記得我們剛認識，那時候我沒有甚麼錢，我把所有的錢基本上拿了，都花了就買一鑽戒，我到那兒奔著六克拉去的實在買不起！」
另外，當講到外界指佢靠近鍾麗緹絕對係有目的，張碩倫就反指難道鍾麗緹會唔知：「甚麼少奮鬥十年啊！我說你以為鍾麗緹有這麼傻嗎？她會把自己未來的生活交給一個想利用她的人？」聽落又好似講得幾啱咁喎！
鍾麗緹當年勁索
加拿大出生嘅鍾麗緹93年擊敗盧淑儀同謝綺玲奪冠，94年即被周星馳睇中邀請拍電影《破壞之王》，當年更盛傳星爺力追女方。鍾麗緹是中越混血兒，容貌不是那種嬌俏仙氣的美，但有著鵝蛋臉型的她全身散發著一種女人的美，也是男人心中的嫵媚女神。
讀者留言