51歲鍾麗緹壓力爆煲直播淚崩 嫁細12年張倫碩一子難求 哭訴這幾年好攰

51歲鍾麗緹15年在內地參加綜藝節目邂逅細12年的張倫碩，二人一撻即著發展忘年姊弟戀，翌年宣布結婚，當時鍾麗緹坦言會努力為夫家繼後香燈，甚至承認嘗試試管嬰兒的方法受孕，不過6年過去肚皮仍沒有動靜，奶奶更公開表示無孫抱是最大的遺憾。鍾麗緹這段婚姻承受不少壓力，日前她在直播時終爆煲淚崩，叫大家唔她對佢太多要求。