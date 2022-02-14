鐵拳英雄｜吳家樂唔係Final Boss？ 唐詩詠連環殺人唔簡單

唐詩詠在無綫劇《鐵拳英雄》中的武打戲，早前被網民狠批「姐手姐腳」、「揸流攤」等，但近日劇情中，卻出現她連環殺人的情節，引來網民猜測除了吳家樂這個Big Boss外，飾演他女兒錢芊芊的唐詩詠，好大機會是一個Final Boss！