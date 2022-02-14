鐵拳英雄｜吳家樂唔係Final Boss？ 唐詩詠連環殺人唔簡單
唐詩詠在無綫劇《鐵拳英雄》中的武打戲，早前被網民狠批「姐手姐腳」、「揸流攤」等，但近日劇情中，卻出現她連環殺人的情節，引來網民猜測除了吳家樂這個Big Boss外，飾演他女兒錢芊芊的唐詩詠，好大機會是一個Final Boss！
《鐵拳英雄》監製文偉鴻劇透：殺人機器
網民都紛紛猜測一眾主角除了要對付吳家樂這個Big Boss外，還要對付唐詩詠這個隱藏的Final Boss，連監製文偉鴻都貼出唐詩詠的照片，寫了一句「殺人機器」，疑似劇透！亦有網民笑指可能唐詩詠先係真正的步青心，結局係同飾演步青雲的陳展鵬「有情人終成兄妹」！
進入結局周 唐詩詠疑失控殺人
雖然唐詩詠飾演的錢芊芊劇中一直以善良一面示人，更同陳展鵬發展出Sweet感情線，但隨著《鐵拳英雄》進入結局周，唐詩詠疑似連環殺害了華僑社手足，更頻頻失控傷人。
涉重傷姚子羚
劇中陳山聰及王君馨都懷疑唐仁街接連發生的襲擊案是唐詩詠所為，唯獨陳展鵬仍相信唐。之後當姚子羚秘密調查唐仁街襲擊案，並查出一些眉目時，卻遭到襲擊致重傷，幸好被陳山聰救起，陳山聰從其傷勢斷定是唐詩詠所為。
襲擊元秋王君馨
在陳山聰欲拘捕唐詩詠時，陳展鵬一力保護她逃走，但她在失蹤後，突然在米倉現身，並襲擊元秋、鄭世豪、王君馨等人。最後眾人合力對付主謀時，唐詩詠更突然出手打傷陳展鵬！