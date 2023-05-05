同屋企人去旅行｜父女檔首單獨出遊 關禮傑一個問題令關楓馨爆喊
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一共六集、全新旅遊節目《大航假期呈獻：同屋企人去旅行》，將於昨日（4日）起、逢周四、五晚10時30分翡翠台播映。節目邀來父女檔關禮傑＋關楓馨、夫妻檔袁偉豪＋張寶兒，及Patrick Sir（林溥來）＋太太關宛珊＋仔仔Preemo擔任嘉賓，三組家庭齊齊放假去旅行，享受吃、喝、玩、樂之餘，一起創造美好的共同回憶。首周播出的行程是關禮傑、關楓馨的惠州宅度假，今次亦是關氏父女首次單獨去旅行，估唔到第一集已經有唔少洋蔥位！
爆喊講心底話
晚上關氏父女齊齊摸酒杯底盡訴心中情，傑哥問女兒：「你依家喺娛樂圈，你覺得關禮傑呢三個字，係咪一種負擔同壓力？」關楓馨回答時真情流露爆喊，關禮傑則自揭當初不願讓女兒入行：「你問過我，可唔可以選港姐入呢行，當時我應承話係可以，但我內心係唔願意。」想知關禮傑為何最終開綠燈？密切留意今晚播出的《同屋企人去旅行》。
節目尾聲，兩父女坐在沙灘分享感受，傑哥坦言經過今次旅行，感覺關楓馨成長了，兩父女的默契亦增進不少，關禮傑更準備了親手製作的神秘驚喜送給女兒，令關楓馨感動得淚灑當場，最後兩父女相擁為這次旅行劃上圓滿句號，場面感人。
關楓馨嫌棄爸爸老套
昨晚第一集已經播出，關禮傑、關楓馨分別體驗了中式High Tea、海灘越野車、遊水東街夜市、浸住溫泉睇煙花以及出海玩帆船等。中式High Tea體驗非常特別，用炭爐煲茶之餘，更將英式下午茶常見的糕點轉為中式糕點和水果等，好吃又健康，兩父女吃得興起打卡留念，怎料關楓馨卻嫌棄爸爸擺甫老套兼拍照技術麻麻，她笑言：「啲角度完全係錯晒！」
關楓馨參選港姐躋身5強
關禮傑大女、現年27歲的關楓馨去年參選港姐，因「星二代」身份而成風頭躉。最後她成功躋身最後5強，雖然未能打入3甲，但決定留港展開演藝事業，簽約無綫後也機會不斷。
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撰文：東方新地圖片來源：《香港小姐競選2021》截圖、[email protected]、TVB