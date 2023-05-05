同屋企人去旅行｜父女檔首單獨出遊 關禮傑一個問題令關楓馨爆喊

一共六集、全新旅遊節目《大航假期呈獻：同屋企人去旅行》，將於昨日（4日）起、逢周四、五晚10時30分翡翠台播映。節目邀來父女檔關禮傑＋關楓馨、夫妻檔袁偉豪＋張寶兒，及Patrick Sir（林溥來）＋太太關宛珊＋仔仔Preemo擔任嘉賓，三組家庭齊齊放假去旅行，享受吃、喝、玩、樂之餘，一起創造美好的共同回憶。首周播出的行程是關禮傑、關楓馨的惠州宅度假，今次亦是關氏父女首次單獨去旅行，估唔到第一集已經有唔少洋蔥位！