試當真｜17歲阿妹黃敏蕎加入 網民大讚演技好自然
阿妹黃敏蕎大膽讀留言：收皮啦游學修
現年17歲的阿妹（黃敏蕎）近日因參演了《試當真》短片《三月的嵐》，而獲網民大讚演技自然又青春可人。阿妹日前和Elka（鄭芷淇）一齊在IG開Live時，亦大讚14歲拍檔劉皓嵐好charm，笑言年齡唔係問題，會等對方長大！她又讚《試當真》揸弗人修哥（游學修）幾Nice，又搞笑讀出網民留言：「收皮啦游學修！」
阿妹黃敏蕎為《試當真》獻出第一次
阿妹事後亦有在社交網發表感想，表示：「今次第一次拍有對白嘅劇情片，其實好擔心會做得唔好，不過有皓嵐lead住我，同埋導演同副導嘅指點，成個拍攝過程好好玩，同學到好多嘢，仲有辛苦晒攝影燈光化妝嘅照顧，呢次嘅體驗令我有好多新嘅領悟，希望大家鍾意《三月的嵐》！」
網民曾掀「阿妹復活」風
即將參加DSE考試的阿妹黃敏蕎，在去年參選ViuTV真人騷比賽《全民造星4》時年僅16歲，是當時年紀最細的參賽者，但在首輪比賽便遇上了萌度滿分的燒賣，最終在表演精彩度敗給對方。然而仍獲不少網民力撐，視阿妹為最有資格成為女團成員的人選，當時亦掀起過一陣「阿妹復活」風，不少網民一邊睇直播，一邊在ViuTV留言區高呼「還我阿妹」、「阿妹唔復活，我罷睇」、「希望可以復活阿妹」等等。
阿妹黃敏蕎IG粉絲急升6倍
事實上阿妹黃敏蕎自參加《造星4》以來便人氣高企，其IG帳戶由一開始公布海選入圍名單時約1.2萬Followers，至今已經累積至約7.8萬個Followers，超過6倍！更已經有粉絲為她開設粉絲專頁，非常有心！早在Collar成立前，阿妹聯同一眾《造星IV》參賽者，包括Day（許軼）、Elka（鄭芷淇）、阿蛋（黃詠霖）、阿Yo（郭曉妍）、Tania（陳紀澄）、Yanny（劉綺婷）、Sinnie（吳倩怡）和MeiMei（曾美欣），組成了女子組合Lolly Talk。
阿妹曾獲花姐點名讚可造之才
阿妹黃敏蕎年僅16歲，身高171cm，體重53kg，身形均勻，企出嚟就係一個可人兒非常養眼。雖然阿妹冇表現到佢跳舞嘅才華，但她識彈奏結他，亦天生有一把甜美聲線，連花姐都認為她是可造之才，曾點名她為女團人選之一。阿妹亦曾經為一家韓風IG Shop擔任樣特兒，擺甫士有版有眼，難怪網民如此激動要求阿妹回歸！
即睇「試當真」試映劇場《三月的嵐》：
睇埋阿妹靚相：
常見問題
阿妹黃敏蕎近日於試當真有什麼演出?
阿妹黃敏蕎近日加入了YouTube頻道試當真，與劉皓嵐合演了一段短劇…詳情請看
阿妹黃敏蕎已是女團成員?
阿妹黃敏蕎早在COLLAR成立前，已聯同其他《造星4》參賽者組成了女子組合……詳情請看