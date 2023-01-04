毒舌大狀｜阿Dee何啟華遇無綫採訪 被針對勁躁底 《東張+》直接裁走
阿Dee傍住子華神做宣傳
日前由黃子華領軍的電影《毒舌大狀》舉行大型宣傳活動，身為演員之一阿Dee何啟華被子華神欽點「貼身」一齊做宣傳。無綫和子華神關係極度友好，所以當日派出兩隊攝製隊到場採訪，分別在《TVB娛樂新聞台》和《東張+》播出。新一年燒咗「小器簿」後，《TVB娛樂新聞台》亦開始見到ViuTV 旗下藝人亮相，以為ViuTV一哥阿Dee這次順利登上對家電視台的節目，點知同一個訪問卻有兩個版本。
Dee哥3秒躁底怒舉咪牌
阿Dee雖然是子華神身邊紅人，但在整個訪問環節中，阿Dee多次被現場採訪記者無視，一時嫌他企得唔夠埋，一時又話個咪牌太低見唔到，搞到平時四萬咁口嘅阿Dee都即時閃過3秒躁底黑面樣，最後他選擇用超大動作把手上咪牌高舉過頭發洩，希望可以換來更多關注，可惜以上種種行為，無綫的《TVB娛樂新聞台》只出大合照畫面而冇播阿Dee圍訪時的訪問，而《東張+》則貫徹「宗旨」Cut得就Cut，完全裁走阿Dee的畫面，所以想睇原汁原味訪問，就只能返回ViuTV 的官方社交網。
《東張+》cut走阿Dee版
《TVB娛樂新聞台》阿Dee有樣冇訪問版
ViuTV足本訪問
無綫近月開始解封播MIRROR COLLAR
無綫貴為大台，開台幾十年以來只要非是對台藝人都全無機會亮相，就連娛樂新聞都決不報道。但近年ViuTV 走勢凌厲，栽培出來的新人全部都人氣超然，橫掃歌影視三範，方丈只能跪低，續早前轉播電影《過時·過節》宣傳片，令Mirror 成員呂爵安（Edan）初次現身無綫，再有去年商台籃球比賽報道Mirror 成員盧瀚霆（Anson Lo）喊；連早前吒咤頒獎禮，就算「親生女」姚焯菲同Yumi呆坐成晚，無綫都有報道Collar 成員SoChing復出，不過今次阿Dee就唔知點解畀人cut走，唔通真係明針對ERROR成員？
常見問題
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