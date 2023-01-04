毒舌大狀｜阿Dee何啟華遇無綫採訪 被針對勁躁底 《東張+》直接裁走

新年到，無綫應該燒咗本超厚「小器簿」，因為近月有很多對台藝人陸續亮相無綫，最近連ERROR成員阿Dee何啟華亦獲放寬，日前他出席電影宣傳，大圍受訪環節竟在《TVB娛樂新聞台》播出，好似好大方！但同台的《東張+》卻播出刻意裁走何啟華的片段，明顯雙重標準彈弓手。