陳聖瑜二度改名疑為幫星途 泰國拍旅施節目邪惡視角出浴姿勢極吸睛
陳星妤《吃貨橫掃曼谷》邪惡視角浸浴 大騷豐富上圍派福利
通關後TVB安排高海寧、彭慧中、陳星妤去曼谷，拍攝旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》搶收視，今次由林澄光帶隊出發。
節目中陳星妤甚有睇頭，穿上泰國風情衣服後，修長的身材更加特出，加上微風吹起陳星妤的頭髮，望落頗有仙氣。來到曼谷自然少不了嬉水，陳星妤這次三點式上陣，飽滿的上圍顯而易見，隨預告片播放見到陳星妤更會在鏡頭前出浴，拍攝角度高炒「極邪惡」。最後預告大送陳星妤食飯伸脷與攤睡鏡頭，相信待節目正式播出後粉絲會大飽眼福。
陳星妤受無綫力捧 話題劇《一舞傾城》飾為生計放棄學業的舞女
陳星妤近年星途不錯，備受無綫力捧，有份在重頭劇《一舞傾城》擔重戲份。劇中她為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳成為舞女，並對富家子Marco（關楚耀飾）動了真情。
陳星妤選港姐被視作三甲大熱 曾奪「 現場觀眾至Like佳麗」
陳星妤曾參選2021年港姐，當時她以舊名陳聖瑜參賽，期間一直被視為三甲大熱，準決賽前曾獲「 現場觀眾至Like佳麗」。記者會上公布三位民選暫時最高分佳麗中，大熱陳星妤竟三甲不入，加上因眼部做手術已缺席一次活動，被指好蝕底！
陳聖瑜當年屬面試大熱 被指似吳千語方媛混合體
陳星妤在面試場地一出現，已被大批傳媒包圍，原來她早年已有「理大吳千語」之稱，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛。參選時陳星妤現年26歲，報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG有超過4萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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情人節有什麼好去處推介？
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