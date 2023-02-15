陳星妤 正妹

陳聖瑜二度改名疑為幫星途　泰國拍旅施節目邪惡視角出浴姿勢極吸睛

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陳星妤（Yvette）本名陳詩琪，2021生參選港姐時一度名叫陳聖瑜，惟最近網民發現她再改名作現稱陳星妤，未知是否為了幫助星途特意去改名，《東方新地》記者亦就此事致電給她，可惜陳星妤表示目前在工作，未能有空回覆。最近陳星妤為無綫赴曼谷拍攝旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，預告片更「搏盡」穿三點式上陣，配上其精緻的外貌，自然成為網絡熱話。另外陳星妤有份參演2023年多套重頭劇，在王晶監製的話題作《一舞傾城》擔重戲份飾演為家計放棄學業的舞女，

陳星妤 正妹 陳星妤活躍於分享自己生活。
陳星妤活躍於分享自己生活。（圖片來源：[email protected]
陳星妤 正妹 陳星妤天生雙眼頗大。
陳星妤天生雙眼頗大。（圖片來源：[email protected]

陳星妤《吃貨橫掃曼谷》邪惡視角浸浴 大騷豐富上圍派福利

通關後TVB安排高海寧、彭慧中、陳星妤去曼谷，拍攝旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》搶收視，今次由林澄光帶隊出發。

節目中陳星妤甚有睇頭，穿上泰國風情衣服後，修長的身材更加特出，加上微風吹起陳星妤的頭髮，望落頗有仙氣。來到曼谷自然少不了嬉水，陳星妤這次三點式上陣，飽滿的上圍顯而易見，隨預告片播放見到陳星妤更會在鏡頭前出浴，拍攝角度高炒「極邪惡」。最後預告大送陳星妤食飯伸脷與攤睡鏡頭，相信待節目正式播出後粉絲會大飽眼福。

陳星妤 正妹 陳星妤穿上泰國風情衣服後顯修長。
陳星妤穿上泰國風情衣服後顯修長。（圖片來源：[email protected]《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
陳星妤 正妹 陳星妤三點式大派福利。
陳星妤三點式大派福利。（圖片來源：[email protected]《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
陳星妤 正妹 拍攝角度高炒「極邪惡」。
拍攝角度高炒「極邪惡」。（圖片來源：[email protected]《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
陳星妤 正妹 就算是普通外出的高炒鏡頭，陳星妤的上圍仍清晰易見。
就算是普通外出的高炒鏡頭，陳星妤的上圍仍清晰易見。（圖片來源：[email protected]《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
陳星妤 正妹 陳星妤食好西不禁脷伸。
陳星妤食好西不禁脷伸。（圖片來源：[email protected]《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
陳星妤 正妹 最後送上陳星妤攤睡鏡頭。
最後送上陳星妤攤睡鏡頭。（圖片來源：[email protected]《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）

陳星妤受無綫力捧 話題劇《一舞傾城》飾為生計放棄學業的舞女

陳星妤近年星途不錯，備受無綫力捧，有份在重頭劇《一舞傾城》擔重戲份。劇中她為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳成為舞女，並對富家子Marco（關楚耀飾）動了真情。

陳星妤 正妹 陳聖瑜 純情舞女⋯⋯被陳法蓉認為有潛質。
陳星妤的角色是純情舞女。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 正妹 陳聖瑜 遇上富家子關楚耀。
遇上富家子關楚耀。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 正妹 陳聖瑜 難免要被負心漢呃！
難免要被負心漢呃！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 正妹 陳聖瑜 一眾女主角之中，陳聖瑜坐中間！
一眾女主角之中，陳聖瑜坐中間！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 正妹 陳聖瑜
（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 正妹 陳聖瑜
（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

陳星妤選港姐被視作三甲大熱 曾奪「 現場觀眾至Like佳麗」

陳星妤曾參選2021年港姐，當時她以舊名陳聖瑜參賽，期間一直被視為三甲大熱，準決賽前曾獲「 現場觀眾至Like佳麗」。記者會上公布三位民選暫時最高分佳麗中，大熱陳星妤竟三甲不入，加上因眼部做手術已缺席一次活動，被指好蝕底！

陳星妤 正妹 陳聖瑜因眼挑針做手術，早前已缺席一次港姐活動﹗日前左眼包住紗布出席記招﹗
陳星妤因眼挑針做手術，早前已缺席一次港姐活動﹗日前左眼包住紗布出席記招﹗（圖片來源：無綫影片截圖）
陳星妤 正妹 26歲陳聖瑜Yvette，身高5
26歲陳聖瑜（現名：陳星妤），身高5’5″，三圍33″ 23¾” 34″。（圖片來源：TVB）
陳星妤 正妹 首晤「最上鏡小姐」評判的陳聖瑜以獨眼龍現身。
首晤「最上鏡小姐」評判的陳星妤以獨眼龍狀態現身。（圖片來源：無綫影片截圖）

陳聖瑜當年屬面試大熱 被指似吳千語方媛混合體

陳星妤在面試場地一出現，已被大批傳媒包圍，原來她早年已有「理大吳千語」之稱，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛。參選時陳星妤現年26歲，報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG有超過4萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受。

陳星妤 正妹 陳聖瑜 香港小姐2021
陳星妤樣子極度甜美。（圖片來源：[email protected]
陳星妤 正妹 陳聖瑜 香港小姐2021
陳星妤的社交網有大量水著照。（圖片來源：[email protected]
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陳星妤外遊賞雪。（圖片來源：[email protected]
陳星妤 正妹 陳聖瑜 香港小姐2021
（圖片來源：[email protected]
陳星妤 正妹 陳聖瑜 香港小姐2021
（圖片來源：[email protected]
陳星妤 正妹 陳聖瑜 香港小姐2021
（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：Instagram、TVB、Youtube資料或影片來源：TVB

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