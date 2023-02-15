陳聖瑜二度改名疑為幫星途　泰國拍旅施節目邪惡視角出浴姿勢極吸睛

陳星妤（Yvette）本名陳詩琪，2021生參選港姐時一度名叫陳聖瑜，惟最近網民發現她再改名作現稱陳星妤，未知是否為了幫助星途特意去改名，《東方新地》記者亦就此事致電給她，可惜陳星妤表示目前在工作，未能有空回覆。最近陳星妤為無綫赴曼谷拍攝旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，預告片更「搏盡」穿三點式上陣，配上其精緻的外貌，自然成為網絡熱話。另外陳星妤有份參演2023年多套重頭劇，在王晶監製的話題作《一舞傾城》擔重戲份飾演為家計放棄學業的舞女，